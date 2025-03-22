Разомкнуть ряды: в ЕС усиливается раскол по поводу Украины

Лидеры стран Евросоюза нашли способ нарушить собственные правила и обойти блокировку Венгрией важных решений, которые должны быть приняты единогласно 27 странами объединения. В перспективе ЕС может перейти к системе «двойного большинства», чтобы избежать ветирования отдельными членами. Брюсселю все сложнее добиваться одобрения нужных решений из-за усиления раскола внутри ЕС по поводу увеличения поддержки Украины. Не только Венгрия, но и страны Южной Европы уже не готовы продолжать снабжать Киев. О чем еще договорились на саммите союза — в материале «Известий».

В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии

Лидеры стран ЕС не смогли согласовать итоговое заявление европейского саммита 20–21 марта, касающееся Украины. Против выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который назвал содержание этих пунктов «пустыми обещаниями». Министр по вопросам ЕС Венгрии Янош Бока предупреждал, что страна не может поддержать часть заявления по Украине, поскольку в нескольких пунктах она противоречит стратегическим интересам и видению Будапешта относительно новой архитектуры европейской безопасности. Документ был одобрен остальными 26 участниками совещания, но не стал официальным. Дискуссия по этим вопросам будет продолжена на следующей встрече в конце июня.

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Однако лидеры Евросоюза нашли способ обойти решение Будапешта, сообщает Politiсo со ссылкой на европейских дипломатов. Они упоминают прецедент 28 февраля, когда Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новому пакету военной помощи Украине. Тогда текст документа, согласованный 26 из 27 стран объединения, приложили к другим резолюциям, которые единогласно одобрили государства — члены сообщества. Теперь эту тактику намерены использовать в будущем.

Напомним, решения, касающиеся внешней политики и обороны ЕС, должны приниматься единогласно, а большинство других вопросов — с помощью системы «двойного большинства»: их должны поддержать хотя бы 55% членов, в которых проживает не менее 65% населения ЕС. Сейчас эту формулу постепенно пытаются распространить и на решения международных вопросов, сказал «Известиям» доцент РГГУ Вадим Трухачев.

— Давно пытаются распространить эту формулу на внешнюю политику. Пока не получается, поэтому ее обходят с помощью решений на национальном уровне и через наказание неугодных, — отметил эксперт.

Ранее Будапешт уже блокировал принятие пакета помощи Киеву в размере €50 млрд в конце 2023 года. Тогда Виктора Орбана убедили снять вето только благодаря разморозке половины из €10,2 млрд, предназначавшихся Венгрии из европейских фондов, заблокированных ЕК. Поэтому Будапешт часто обращается к этой тактике, чтобы выторговать себе исключения из санкций. Например, под рестрикции не попал проект АЭС «Пакш-2», Венгрия продолжает получать нефть по трубопроводу «Дружба». Более того, США согласились сделать для нее исключение из санкций при оплате поставок российского газа.

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Использование Венгрией механизма вето побуждает европейских политиков к дискуссии о лишении Будапешта права голоса в Совете ЕС. В частности, планировалось использовать 7 статью Лиссабонского договора, чтобы приостановить возможность голосования для Венгрии за нарушения верховенства закона. Однако, по данным Politico, на данном этапе от этой идеи отказались, так как это вызовет множество политических проблем.

Какие решения были приняты на саммите ЕС

Помимо украинского вопроса, встреча была посвящена укреплению стратегической автономии и конкурентоспособности ЕС. Руководство Еврокомиссии намерено добиться, чтобы ценности и интересы Брюсселя учитывались на мировой арене. А для этого нужна новая программа увеличения военных расходов объединения.

Ранее Евросоюз на саммите 7 марта решил выделить в ближайшие годы на обновление обороны блока до €800 млрд, притом что в 2024-м страны — члены ЕС вложили в эту сферу рекордные средства в размере €326 млрд. Большую часть на перевооружение — €650 млрд — пожертвуют страны-члены. Оставшиеся €150 млрд должны быть выделены в виде кредита. Механизм последнего Евросоюзом пока не согласован. В Белой книге ЕС по обороне, которая была опубликована перед саммитом 19 марта, предлагается закупать вооружения сообща и делать ставку на европейских производителей. Кроме того, украинский ВПК должен стать частью европейского.

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Нельзя сказать, что все страны ЕС согласны ввязаться в гонку вооружений. Премьер всё той же Венгрии Виктор Орбан считает, что кредитная политика Евросоюза превратила сообщество в «беззубого льва», у которого ничего нет. По той же причине он считает недопустимым членство Украины в ЕС — ее восстановление потребует от стран блока огромных расходов. «Я уже видел в глазах каждого, что Украина эту войну проиграла. Так что ввязываться (для ЕС. — Ред.) было плохим решением. Венгры были правы», — сказал Виктор Орбан.

— На публике европейские лидеры показывают другое выражение лица и другие глаза, и глаза как раз сейчас преисполнены, по крайней мере в публичной плоскости, желанием милитаризовать Европу, во что бы то ни стало и во сколько бы это ни обошлось. Очевидно, что многим европейцам это не нравится, но они все следуют, практически все, в этом мейнстриме. Милитаризация Европы — это весьма и весьма опасная тенденция, она, конечно же, никоим образом не приближает нас ни к разрядке, ни к восстановлению атмосферы взаимного доверия и не добавляет Европе безопасности, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

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Ранее еврокомиссар по внешней политике Кая Каллас предложила согласовать пакет военной помощи Киеву на сумму от 20 до 40 млрд евро. По сообщениям СМИ, Италия, Франция, Испания и Португалия, а также Венгрия не приняли план Каллас.

Единство ЕС всегда было иллюзорным явлением, внутри объединения накопилось много противоречий. Одно из них связано с экономическим разделением на богатую Северную Европу и более бедную южную часть, к которой относятся Италия, Испания, Португалия. Французский бюджет также во многом дефицитный — Париж накопил большой долг, поэтому Пятую республику также можно отнести к странам южной части ЕС, сказал «Известиям» политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

— Эти государства консолидированно выступили против роста расходов, потому что они будут нести на себе основную тяжесть новых инициатив по поддержке Украины, — отметил эксперт.

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Помимо экономического аспекта, важное влияние на поведение стран ЕС оказывает фактор США. Позиция Дональда Трампа заключается в диалоге с РФ, Вашингтон воздерживается от введения новых пакетов антироссийских санкций или увеличения поддержки Киева. Некоторые страны ЕС идут по пути США, в частности премьер Италии Джорджа Мелони, которая выступила против отправки европейских миротворцев на Украину. Другие, как президент Франции Эммануэль Макрон, заняли скорее выжидательную позицию, продвигая собственные инициативы и проводя консультации. Страны Северной Европы и Великобритания продолжают настаивать на поддержке Украины. Шаповалов резюмировал: с течением времени раскол в рядах ЕС будет только усиливаться.