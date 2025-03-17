В стиле милитари: ЕС стал основной проблемой для урегулирования конфликта на Украине

Европейские страны превратились в главную проблему для достижения мира на Украине. На фоне активизации контактов Москвы и Вашингтона по этому вопросу ЕС встает на путь активной милитаризации, заявили «Известиям» в постпредстве РФ при ОБСЕ. Россия готова к мирному урегулированию, однако требует предоставления гарантий соблюдения возможных договоренностей. Однако пока Москва выступает против размещения европейских вооруженных сил на украинской территории, в ЕС разрабатывают план по отправке своих контингентов под флагом «миротворцев». О том, как в Брюсселе реагируют на мирные инициативы Вашингтона и что может изменить политику Европы, — в материале «Известий».

Европа препятствует мирному урегулированию на Украине

Активизация контактов России и США, очевидно, сдвинула с мертвой точки вопрос украинского урегулирования. Хотя Вашингтон пока во многом стремится учесть интересы Киева, военная помощь которому за три года превысила $100 млрд, впервые с начала СВО в Белом доме принимают во внимание точку зрения России. 13 марта в Москве состоялась встреча Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Российскую столицу он посетил после того, как по итогам переговоров в саудовской Джидде Киев согласился на 30-дневное перемирие, если на этот шаг пойдет и Москва.

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф Фото: AP/Julia Demaree Nikhinson

Россия предложения США и Украины не приняла, но и не отвергла. Президент РФ четко заявил: сама по себе идея перемирия правильная и Россия ее поддерживает, но есть нюансы. В частности, неясно, как будет соблюдаться режим прекращения огня и как ВСУ воспользуются приостановкой боевых действий. Владимир Путин выразил уверенность, что прекращение огня должно вести к долгосрочному миру и устранять первоначальные причины кризиса.

В Штатах положительно оценили переговоры в Кремле. Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу Владимира Путина и Стива Уиткоффа позитивной и продуктивной. Таковой ее посчитал и американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что «есть очень хороший шанс» на завершение конфликта.

Однако на фоне активного переговорного процесса между Россией, США и Украиной препятствием к мирному урегулированию конфликта становятся страны Евросоюза.

— Анализ публичных выступлений руководителей Евросоюза и ряда глав европейских государств позволяет утверждать, что ЕС мешает нормальному долгосрочному мирному урегулированию. Они создают серьезные препятствия, потому что их задача — в милитаризации Европейского союза, — заявила «Известиям» профессор МГИМО Елена Пономарева.

Одновременно с тем, как США в публичном поле настаивают на скорейшем мире, в ЕС твердят о необходимости наращивания поставок вооружения Киеву и обеспечения его усиленных переговорных позиций через реализацию концепта «мир через силу», отмечают в российском постпредстве при ОБСЕ.

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— Такие еврогранды, как Франция, Германия, прибалтийские страны, Польша и сами делегации ЕС, на площадке ОБСЕ сейчас всё более рельефно отыгрывают мелодию военного марша. По сути, это не что иное, как заявка на продолжение военной эскалации. Кроме этого, Великобритания в последнее время вследствие приглушенной риторики со стороны США постепенно и выраженно выходит в центральную часть театральных подмостков и берет на себя роль своего рода публичного координатора агрессивной риторики против Москвы, где они играют лидирующую роль, — отметил в разговоре с «Известиями» заместитель представителя России в постоянном совете ОБСЕ Максим Буякевич.

В США с переходом к власти администрации Трампа произошло радикальное изменение приоритетов внешнеполитической философии и конкретных направлений внешней политики, считает эксперт Валдайского клуба Андрей Кортунов.

— В ЕС такой революции пока не произошло — у власти находятся те же люди, что и три года назад. По этой причине для Европы характерна инерционная политика в отношении России, — сказал он в разговоре с «Известиями».

Немецкий политолог Александр Рар полагает, что в Европе всё еще считают возможным геополитическую победу над Россией.

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— Причины поведения европейцев следующие: Украина рассматривается после двух цветных революций как «добыча» Запада, для Европы ее приобретение — это геополитическая победа над Россией, которую ЕС ни в коем случае терять не хочет, — сказал он «Известиям». — Милитаризация помогает правящим либеральным элитам ЕС оставаться у власти. Правительства могут залезать в астрономические долги, идти путем внутренних репрессий и запретов, нарушать демократию, легитимировать всё это нуждами обороны против «агрессивной России».

Украинский конфликт как повод для милитаризации Евросоюза

В российском постпредстве при ОБСЕ также отмечают тенденцию к милитаризации Европы. Дипломаты не исключают, что где-то в недрах ЕС решение о том, чтобы пойти по пути формирования гигантского военного лагеря на континенте, в целом уже принято.

— Есть ощущение, что процесс милитаризации сейчас начинает преподноситься в информационном пространстве Европы как благо, как то, что станет экономическим драйвером, запустит внутренний спрос и обеспечит ЕС рабочими местами, — отметил Максим Буякевич.

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В Европе сейчас действительно не просто отвергают инициативы Вашингтона по Украине, а всерьез говорят о военной эскалации против России. Курс на милитаризацию ЕС взяли в начале марта — после того, как 4 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложила лидерам ЕС план перевооружения с бюджетом €800 млрд, а уже 7 марта на саммите Евросоюза был согласован план, который должен обеспечить сообществу возможность автономной круговой обороны.

Локомотивы Евросоюза — Германия и Франция — согласны, что Европе следует принять план перевооружения. Разница в их позициях заключается лишь в деталях, как именно это сделать. Как сообщает The Financial Times, ключевой спор вызывает пункт о выделении странам ЕС кредитов на €150 млрд для закупки систем ПВО, ракет, артиллерии и беспилотников. Берлин настаивает, чтобы закупки включали продукцию производителей из Великобритании, Норвегии, Швейцарии и Турции. Эммануэль Макрон же заявил, что ЕС не должен тратить средства на «неевропейские комплекты», и предложил странам блока пересмотреть заказы в пользу внутренних производителей.

— Посмотрите на недавний рейтинг, составленный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), «Тренды в международных поставках оружия – 2024». Согласно ему, Франция стоит на втором месте после США по глобальному экспорту оружия — 9,6%. И здесь, безусловно, история с перевооружением, да еще на такую колоссальную сумму, — это история, связанная с деньгами, — заявил «Известиям» член Общественной палаты РФ Александр Асафов. — Это вложения в ВПК, то есть вложения в собственную экономику. Это возможность производить и продавать, пользуясь как поводом украинским конфликтом. Если мы вспомним американский способ выхода из Великой депрессии, там происходило примерно то же. Именно поэтому Макрон заинтересован в продолжении конфликта «до последнего украинца».

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Усилить свое военное положение стремится и Польша. Несколько дней назад президент Анджей Дуда призвал Вашингтон разметить ядерное оружие на территории его страны, что якобы станет сдерживающим фактором «против возможной российской агрессии в будущем».

Вопрос отправки миротворцев

Открытым в контексте мирного урегулирования конфликта на Украине остается вопрос отправки миротворцев, присутствие которых Киев обосновывает гарантиями безопасности. По данным СМИ, в ЕС обсуждают вопрос отправки около 30 тыс. военных по окончании боевых действий в регионе.

15 марта по итогам онлайн-встречи представители ЕС договорились начать обсуждение операционных деталей отправки миротворческих сил на Украину. По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, ряд европейских государств взяли на себя «конкретные обязательства» по участию в миссии «миротворческих сил» на Украине. Других подробностей Стармер не дал, однако известно, что обсуждение соответствующего плана состоится 20 марта в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер Фото: AP/Leon Neal

При этом вопрос отправки мониторинговой миссии от ОБСЕ сейчас публично не обсуждается, отмечают в российском постпредстве. Что касается миротворческого контингента из США, то еще в конце февраля Дональд Трамп дал понять, что не видит смысла в отправке американских солдат, а также подчеркнул, что с размещением любых миротворцев должны быть согласны обе стороны.

Россия же неоднократно заявляла, что не готова согласиться на размещение иностранных военных для поддержания мира. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что нахождение западного военного контингента на Украине означало бы продолжение конфликта. Отвечая на вопросы американских блогеров Марио Науфалу, Ларри Джонсона и Эндрю Наполитано, министр заявил, что Москва никогда не примет присутствие войск НАТО на Украине, так как это будет угрозой для России.