Карманный маневр: каждый житель стран НАТО заплатил до $1,5 тыс. за поддержку Киева

Каждый житель европейских стран НАТО с начала СВО заплатил за поддержку Украины от $500 до $1,5 тыс. Это следует из расчетов «Известий», основанных на данных Кильского института мировой экономики и Eurostat. В числе лидеров в этом вопросе — государства Скандинавии и Прибалтики, которые уже передали Киеву большую часть своих военных арсеналов. При этом в Вашингтоне пытаются возложить всю ответственность за безопасность Украины на Европу. Эксперты отмечают: после отказа CША от военных поставок Киеву затраты европейцев только увеличатся, однако дополнительные расходы лишь повысят протестный потенциал в странах региона и не изменят ситуацию на поле боя.

Сколько обычные европейцы тратят на помощь Украине

По данным Кильского института, всего с начала СВО Украине было выделено около $287 млрд иностранной помощи. Из этой суммы около $140 млрд (49%) было направлено на военную помощь, $118 млрд (44%) потратили на финансовую поддержку и $20 млрд (7%) — на гуманитарную помощь. Лидером в абсолютных величинах остаются США: Вашингтон с февраля 2022-го помог Украине на $122 млрд.

Однако по объему затрат в пересчете на каждого жителя лидирует Дания: в среднем обычный датчанин заплатил $1468 за поддержку Украины. Далее с большим отрывом идет Норвегия: ее граждане потратили на противостояние с Россией по $655. Жители Эстонии занимают третье место с показателем в $631. Каждый гражданин Финляндии в среднем за три года потратил $521, швед — $554. Граждане Нидерландов, Литвы и Люксембурга заплатили от $441 до $427. Средний американец потратил на поддержку Киева $354, он занимает лишь девятое место по этому показателю. Замыкает десятку лидеров Латвия, чьи жители внесли по $338. При этом Великобритания, Германия и Канада занимают места с 11 по 13 соответственно. Франция оказалась лишь на 20-й строчке. Эти подсчеты основаны на данных Кильского института мировой экономики и статистической службы Евросоюза Eurostat.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Trutschel

Сильнее всех тратятся страны Северной Европы. Большие объемы поддержки Киева с их стороны обусловлены историческими конфликтами с Россией. Это относится прежде всего к Швеции, с которой наша страна на разных этапах истории воевала 16 раз, и к Финляндии. Большое влияние оказала холодная война, считает доцент РГГУ Вадим Трухачев. Он отмечает, что население этих стран привыкло видеть врага сначала в СССР, затем — в России.

— Противостояние с Москвой — удобный способ отвлечь население от внутренних проблем, например от миграционных, с которыми очень тяжело обстоят дела в Швеции, непросто с ними в Дании, Норвегии и Финляндии, — сказал эксперт «Известиям».

Немецкий танк Leopard подразделений ВСУ у линии соприкосновения Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Кроме того, масштабная поддержка Украины выгодна местному военно-промышленному комплексу (ВПК), особенного шведскому. Согласно опубликованному в марте докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Швеция входит в топ-25 главных экспортеров оружия в мире. Причем ее доля на глобальном оружейном рынке выросла с 0,5% в 2019-м до 0,9% в 2024 году, страна сейчас находится на 14-м месте в рейтинге. К ведущим шведским оборонным компаниям относятся известные на весь мир бренды Volvo и Saab. В лидерах по экспорту оружия и Норвегия, которая увеличила свою долю с 0,3% в 2019-м до 0,8% в 2024-м.

На этом фоне растет доля расходов на закупки вооружений для ВСУ. В 2022-м более 90% поставок оружия было направлено из арсеналов стран контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»). В 2023-м и 2024-м большая часть военной помощи (около 60%) была поставлена за счет заказов промышленности. Этот сдвиг особенно заметен в Германии, где почти три четверти военной техники для Украины заказывают напрямую у оружейных компаний.

Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе концерна Rheinmetall в Германии Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Philipp Schulze

Дания уже передала Украине военную помощь более чем на $8 млрд, Швеция — на $5 млрд, Финляндия — на $2,5 млрд, а объем норвежской военной поддержки составил $1,97 млрд. При этом скандинавские страны не только передали Киеву большую часть содержимого своих арсеналов, но и одними из первых заявили о готовности предоставить истребители F-16 и подготовить пилотов.

У некоторых скандинавских государств всё еще остаются ресурсы, которые они могут предоставить Украине. Лидирует в этом вопросе Швеция, на втором месте — Норвегия благодаря наличию нефти и газа. При этом у Финляндии и Дании резервы практически на исходе, отмечает Вадим Трухачев.

В Европе снижается число сторонников поддержки Киева

Приход к власти в США администрации Дональда Трампа заставил иначе посмотреть на роль европейских членов НАТО в вопросе помощи Украине. Белый дом нацелен на мирное урегулирование конфликта и налаживает диалог с Россией. В частности, лидеры двух держав провели телефонный разговор 12 февраля, через шесть дней делегации РФ и США встретились в Саудовской Аравии.

А вот диалог с властями Украины у Трампа не задался: после публичной перепалки в Белом доме президент США распорядился приостановить передачу Киеву оружия и данных разведки. На фоне конфликта Трампа и Зеленского лидеры большей части европейских членов НАТО высказались в поддержку последнего.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне. 28 февраля 2025 года Фото: REUTERS/Brian Snyder

Помимо предложения ввести на украинскую территорию европейских миротворцев, против которого уже выступила Россия, страны Европы обсуждают увеличение поддержки Киева. В частности, Париж и Лондон собрались передать Украине доход от незаконно замороженных российских активов. Также создается так называемая коалиция желающих, чтобы продолжить поддержку Киева без необходимости искать консенсус в ЕС, где против открыто выступила Венгрия.

Важно, что Трамп в целом настроен переложить на плечи европейских союзников США не только их собственную оборону, но и содержание Украины. Он высказывал такие мысли уже во время избирательной кампании 2024-го и подтвердил их после прихода в Белый дом.

— Мы собираемся поручить это Европе, потому что она там, она их ближайший сосед, — отметил ранее президент США.

Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka

Однако даже в европейских странах, которые наиболее активно поддерживают Украину, наблюдается рост доли граждан, выступающих за переговоры и прекращение конфликта. Согласно декабрьскому опросу YouGov, в Дании лишь 40% поддерживают продолжение помощи Киеву и 34% требуют переговоров, даже ценой утраты Украиной территорий. Еще в феврале 2023-го соотношение было иным: почти 60% выступали за поставки оружия, а чуть более 20% — за мирное урегулирование.

Недовольство продолжением поддержки ВСУ можно отследить также в виде усиления протестных партий, которые выступают против финансирования Украины, сказал «Известиям» политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

Фото: TASS/EPA/ANNA SZILAGYI

Например, в ФРГ с инициативой прекратить поставки оружия Украине выступает партия «Альтернатива для Германии», которая на недавних парламентских выборах заняла второе место с результатом 20,8%. В Бельгии в 2024 году крайне правая партия «Фламандский интерес» и левая «Бельгийская партия труда», выступающие за прекращение поставок оружия Киеву, усилили свое присутствие в федеральном парламенте.

Особая ситуация во Франции, где президент Макрон пользуется крайне низким уровнем поддержки. Его новые инициативы по размещению на Украине европейских войск в качестве миротворцев не вызвали восторга у населения. Как ранее писали «Известия», в этой республике 78% граждан выступают против участия французских войск в конфликте на стороне Украины. Среди британцев поддержку демонстрируют лишь 15% граждан.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

— География неприятия поддержки киевского режима в Европе достаточно широка и разнообразна. В Венгрии и Словакии отказ от финансирования киевского режима уже стал частью государственной политики, — отметил Зудин.

Важно, что увеличение поддержки Украины со стороны европейских членов НАТО не повлияет на ситуацию на поле боя. Решение увеличить помощь киевскому режиму представляет собой тщетную попытку как-то продлить украинский конфликт. Некоторые европейские представители открыто признают, что для них важно потянуть время и нанести побольше ущерба России, успеть за это время наладить свою оборонную промышленность и укрепить армию, резюмировал Алексей Зудин.