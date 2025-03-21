Оружейный урон: страны ЕС снова не согласовали пакет военной помощи Киеву

Прошедший 20 марта саммит в Брюсселе вновь продемонстрировал существующие разногласия между странами Евросоюза. По итогам встречи страны не согласовали выделение Украине 2 млн артиллерийских снарядов на сумму €5 млрд. Кроме того, ЕС ранее не смог согласовать военный пакет на сумму от €20 до €40 млрд. Участники саммита сошлись лишь на том, что военная помощь должна поступать на добровольной основе. Причем итоговое коммюнике не было подписано Венгрией. В Кремле констатируют, что Европа превратилась в партию войны и не хочет участвовать в процессе мирного урегулирования на Украине. В беседе с «Известиями» европейские парламентарии также выразили сожаление, что ЕС усиливает свой военный потенциал в атмосфере тотальной русофобии. О неудавшейся попытке вооружить Киев — в материале «Известий».

Европа не пришла к согласию по новым поставкам снарядов Украине

Первый день прошедшего в Брюсселе саммита ЕС не оправдал ожиданий главы евродипломатии ЕС Каи Каллас. Она надеялась, что страны смогут договориться о поставке Киеву 2 млн артиллерийских снарядов на €5 млрд. Однако по итогам встречи, состоявшейся 20 марта, если судить по официальному коммюнике, никаких конкретных решений в этой сфере принято не было. Совет разве что напомнил об инициативах по усилению военной поддержки со стороны государств-членов и других участников, причем делаться это должно «на добровольной основе».

Как и на саммите 7 марта, Венгрия стала единственной страной-членом, отказавшейся подписать итоговое коммюнике, в котором сообщество декларирует свою приверженность подходу «мир через силу» в отношении России. В документе также одобряется дальнейшее санкционное давление на Москву, удержание замороженных активов РФ и намерение Украины вступить в ЕС.

Напомним, что в начале недели, по сообщениям СМИ, Италия, Франция, Испания и Португалия не приняли план Каллас о выделении Киеву оружия на €40 млрд. Тогда же, как подтвердил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Будапешт не поддержал военный пакет на сумму €20 млрд.

Перед саммитом 20 марта Каллас объясняла, что нужно начать делать «хотя бы конкретные шаги по помощи Украине», потому что чем сильнее она на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров. На саммите обсуждались также и дальнейшие планы ЕС по усилению собственной обороны перед лицом «российской угрозы».

Сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц относительно планов по милитаризации Европы явно диссонируют с настроем президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

— Европа ударилась, скажем так, в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны. Никаких сигналов (со стороны Брюсселя о готовности начать переговорный процесс. — «Известия») не было, — указал он.

Действительно, позицию Каи Каллас разделяют некоторые страны ЕС. В первом ряду страны Балтии и Финляндия. Президент последней Александер Стубб сказал на днях, что «в основе сдерживания России должна быть милитаризация Украины до зубов». Глава же Литвы Гитанас Науседа считает, что ЕС должен использовать «драгоценное время», которое ему дает Украина. По его словам, «амбициозная цель» Вильнюса — полностью оснастить дивизию для обороны от России к 2030 году.

В посольстве РФ в Эстонии «Известиям» подтвердили, что в последние годы власти страны проводят реконструкцию действующей инфраструктуры НАТО. В частности, в ноябре 2024 года были завершены ремонтные работы на бывшей советской авиабазе Эмари на северо-западе страны. Было обновлено покрытие взлетно-посадочной полосы, возведены новые казармы и пищеблок, что расширит возможности приема военнослужащих.

— Вынуждены констатировать продолжающийся рост государственных расходов на укрепление военного потенциала Эстонии, в том числе за счет увеличения налоговой нагрузки на население, — сказали дипломаты.

Особые оборонные усилия готова предпринять Германия. Лидер победившего на парламентских выборах Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц планирует создать финансируемый кредитами специальный фонд в размере €500 млрд на ближайшие десять лет. Для этого он уже смог провести через бундестаг старого созыва поправки в Конституцию, которые позволят увеличить объемы государственного долга и повысить расходы на оборону. Уходящий же канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал 20 марта, что Берлин готов выделить Киеву в этом году еще €10 млрд.

ЕС усиливает свой военный потенциал

Сам Евросоюз на саммите 7 марта решил выделить в ближайшие годы на обновление обороны блока до €800 млрд. Большую часть на перевооружение — €650 млрд — пожертвуют страны-члены. Оставшиеся €150 млрд должны быть выделены в виде кредита. Механизм последнего Евросоюзом пока не согласован.

Что касается Венгрии, то премьер-министр страны Виктор Орбан считает, что кредитная политика Евросоюза превратила сообщество в «беззубого льва», у которого ничего нет. «Что бы мы ни хотели сделать, мы можем сделать это только с помощью займов. А займы копятся и копятся, и они похоронят Евросоюз под собой»,— сказал он в интервью YouTube-каналу Patrióta 19 марта. По той же причине он считает недопустимым членство Украины в ЕС — ее восстановление потребует от стран блока огромных расходов.

Стоит отметить, что и Венгрия, и Словакия в целом одобрили план Урсулы фон дер Ляйен по перевооружению Европы, однако Будапешт выступает именно против нового кредита ЕС и считает, что каждая страна должна вносить деньги из своего бюджета в общий фонд.

Нельзя мешать другим странам ЕС, если они хотят наращивать свой военный потенциал и тем самым уменьшать военное господство США в Европе, объясняет «Известиям» мотивацию своей страны депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

— Мы рассчитываем на то, что в рамках оборонного бюджета мы сможем реализовать проекты двойного назначения, которые помимо своих военных функций послужат и гражданскому населению Словакии. Так, например, на востоке нашей страны уже строится крупный военный госпиталь, который значительно улучшит медицинскую инфраструктуру всего региона, планируются и другие проекты, — добавил Любош Блага.

Политик сожалеет, что обсуждения обороноспособности Европы проходят в атмосфере ярой русофобии.

— Мы полны решимости сделать всё возможное, чтобы блокировать это антироссийское давление, и, наоборот, мы стараемся развивать коммуникацию и сотрудничество с Россией, насколько это возможно. Я хочу подчеркнуть, что план по перевооружению не обязывает нас заниматься антироссийской деятельностью, — сказал он.

Вместе с тем такой план, очевидно, подходит не всем странам ЕС, что подтвердил «Известиям» депутат национального парламента от партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос.

— Печально известный план по перевооружению Европы абсолютно не влияет на национальную оборону Греции. Расходы страны на оборону и так превышают 4% ВВП, и нет фискального пространства для большего. Особенно когда мы говорим о расходах, которые мы в итоге понесем на иностранное государство вроде Украины, которая не имеет ничего общего ни с Европейским союзом, ни с НАТО, — посетовал греческий политик.

Какие бы цели ЕС ни ставил перед собой, укрепляя свой оборонный потенциал, Москва внимательно следит за всеми военными усилиями стран блока.

«Горячие головы в Берлине и других европейских столицах должны отдавать себе отчет в том, что Российская Федерация будет своевременно и жестко реагировать на любые милитаристские устремления», — отметила 20 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия постоянно предостерегает союзников Киева и от попыток отправки на Украину своих миротворцев. В Европе при этом продолжают игнорировать предупреждения Москвы. Так, 20 марта в Лондоне прошла очередная встреча так называемой коалиции желающих — стран, которые рассматривают возможность участия миротворческой миссии на Украину. Как пишут СМИ, премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с 30 военными руководителями, чтобы обсудить «вопросы обеспечения безопасности неба, морей и границ на Украине».

Несмотря на то что Лондон всякий раз делает акцент на большом количестве участников подобных встреч, по факту возможное участие в подобной миссии подтвердили лишь пять стран — сама Великобритания, Франция, Швеция, Канада и Австралия. Против преждевременной отправки миротворцев на Украину высказались в Италии, Германии, Словакии, Финляндии и Хорватии.