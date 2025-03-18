Второй долговой кризис: к чему приведут военные заимствования в ЕС

Новоизбранному канцлеру Германии Фридриху Мерцу удалось достичь предварительного согласия партии «Зеленых» на масштабную инвестиционную программу, которая будет включать в себя инфраструктурные расходы на полтриллиона евро. Всё это планируют финансировать за счет увеличения госдолга. В том числе и поэтому доходности облигаций Германии взлетели вверх до многолетних максимумов просто из-за обещаний новых заимствований, которые пока даже не начали реализовываться. У других европейских стран ситуация еще хуже, поскольку немецкая «долговая вечеринка» так или иначе затронет и их самих. В конечном итоге может возникнуть повтор европейского долгового кризиса начала 2010-х, только теперь он может коснуться ключевых стран еврозоны, а не только южной периферии. Подробности — в материале «Известий».

Продавать долги ЕС и Британии

На минувшей неделе руководитель глобальной стратегии Bank of America (BofA, второго по объему активов и рыночной капитализации банка США) Майкл Хартнетт сделал несколько довольно резких заявлений. По его словам, началась «рецессия государственного сектора США» после пятилетней фискальной экспансии, о чем говорит слабый рост занятости в государственных и квазигосударственных организациях. Кроме того, он считает, что политика пошлин в Америке может привести и к полноценной рецессии всей экономики.

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Но еще более интересными были его рекомендации, касающиеся Старого Света. Хартнетт считает, что инвесторам следует продавать облигации Великобритании и ЕС. Он сослался на стремительный рост доходности немецких и британских облигаций, достигшей 15- и 27-летних максимумов соответственно, что, вероятно, вызвано увеличением расходов на оборону в регионах.

Он предсказал, что доходность немецких облигаций может превысить доходность казначейских облигаций США к концу года, и указал на возможный кризис британских государственных облигаций из-за бюджетного дефицита и дефицита текущего счета. Стратег BofA также рекомендовал продавать японские облигации, отметив, что мало кто ожидал, что доходность японских облигаций превысит уровень китайских.

Действительно, европейские долговые рынки в последние несколько недель начало трясти. Всё началось с момента, когда победившие на выборах в Германии христианские демократы обнародовали свои масштабные планы по стимулированию экономики. Мерц и компания планировали снять бюджет с «долгового тормоза» — механизма, запрещающего новые заимствования сверх 0,35% ВВП в год — и занять около €500 млрд в течение 10 лет, а также начать программу перевооружения.

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Сколько в общей сложности должно быть потрачено, пока не знают даже сами авторы предложения. Однако речь идет о настолько большой сумме, что рынок облигаций просто обрушился. Так, 5 марта доходности немецких бумаг взлетели на 30 базовых пунктов (0,3 процентного пункта), что является самым большим скачком с 1988 года, то есть еще до объединения Германии.

Тормоз сломался

Стоит отметить, что «долговой тормоз» был принят не просто так, а стал следствием глобального финансового кризиса 2008 года. Спустя год немецкие политики просто запретили себе набирать долги. Соответствующие поправки внесли в основной закон, то есть для того, чтобы снять бюджет с тормоза, нужно конституционное большинство (2/3 голосов).

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Для реализации своего плана победившая на выборах партия пошла на крайне редкий шаг на грани легитимности. Учитывая, что в бундестаге нового созыва крайне правые и левые фракции получили больше мест, чем треть, было решено созвать старый парламент, в котором доминировала коалиция СДПГ, СвДП и «Зеленых». С помощью этих партий ХДС/ХСС, которая при прошлом бундестаге была вне правительства, надеется собрать нужную долю голосов.

Судя по всему, переговоры с «Зелеными», у которых были вопросы к плану, прошли успешно. Впрочем, рынок особо в этом и не сомневался, считая недовольство партии не более, чем позой. Тем не менее успешные переговоры привели к новому скачку доходности, которая вплотную приблизилась к 3%. Последний раз такие показатели наблюдались в 2011 году, накануне европейского долгового кризиса.

В принципе, Германия располагает достаточно большим запасом прочности для увеличения заимствований. Ее показатели задолженности очень малы по меркам крупнейших экономик мира и составляют менее 65% ВВП. Среди топ-10 глобальных лидеров меньшее соотношение только у России (около 16% ВВП). Но на пути к наращиванию долга стоят сразу несколько «но».

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Первое из них в том, что занимать придется сразу очень значительные суммы — вероятно, более €100 млрд в год, чтобы эффект от вложений сказался как можно раньше. И это разогреет рынок еще сильнее. Высокая доходность станет в будущем неприятностью следующих правительств, которым придется погашать набранные долги по высоким ставкам. Не забываем и тот факт, что немалая часть уйдет на оборону, то есть не даст никакой долговременной отдачи экономике и, вероятно, разгонит инфляцию.

Рикошет во Францию

Тем не менее для ФРГ это всё еще было бы некритично. Однако Германия существует не в вакууме, являясь частью единого европейского долгового рынка. И те деньги, которые займут немцы, не смогут получить другие страны, которые, в отличие от Германии, находятся в куда более трудном фискальном и долговом положении.

Возьмем, к примеру, Францию. Здесь отношение долга к ВВП составляет около 110% — на 45 процентных пунктов выше, чем в Германии. Это уже довольно опасный уровень задолженности, хотя и не критический — в нормальной ситуации. Однако если Германия начнет опустошать долговой рынок, положение Франции резко ухудшится. О чем, собственно, и говорят котировки французского госдолга в последние недели. 30-летние облигации достигли доходности в 4,15%, а 10-летние — 3,61%. С начала марта доходность взлетела на половину процентного пункта, то есть выросла на то же значение, что и в Германии, хотя Франция никаких дополнительных заимствований не анонсировала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Теперь добавим в уравнение большой план перевооружения стран Евросоюза, который предварительно может составить до €800 млрд. Это означает, что занимать будут все ведущие европейские государства, что дополнительно увеличит ставки по облигациям. Страны, которые и так должны много, испытывающие хронические бюджетные дефициты, столкнутся с проблемами рефинансирования долгов. Новые же заимствования будут выпускаться со всё большей и большей доходностью.

В первой половине 2010-х долговой кризис в Европе удалось погасить совместными действиями Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда. По факту же решающую роль сыграли наиболее надежные и ответственные заемщики в союзе, то есть в первую очередь Германия. В случае возникновения повторных проблем немцам будет немного не до этого, так как они и так продолжат занимать огромные деньги для себя. И всё это на фоне конфликта с Россией и вероятной торговой войны с США. Финансовое положение Европы едва ли когда-то было менее устойчивым.