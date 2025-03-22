Встретились поговорить: на саммите ЕС в Брюсселе не нашли денег для Киева

В Брюсселе прошел саммит Евросоюза, на котором страны попытались договориться о правилах для трансформации ЕС в военную супердержаву. В частности, они стремились найти деньги как на собственное перевооружение, так и на поддержку Украины. Однако в результате государства не смогли прийти к соглашению выделить Киеву даже €5 млрд в качестве военной помощи. На встрече стороны много говорили о поддержке Украины, но не финансово. Подробности — в материале «Известий».

Финансовый вопрос остался открытым

На саммите лидеров стран Евросоюза в Брюсселе обсудили ключевые вопросы, связанные с обороной, поддержкой Украины и экономическими аспектами. Однако, несмотря на ожидания, достичь консенсуса по многим вопросам не удалось.

Одной из главных тем была военная поддержка Украины. Изначально глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила предоставить военную помощь Киеву на €40 млрд. Но из-за разногласий между европейскими странами сумму сократили до €5 млрд. Однако даже эта цифра не была утверждена из-за возражений со стороны Франции и Италии, которые не согласились с принципом распределения взносов на основе размера валового национального дохода.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В итоге на саммите ЕС не приняли практических решений о новой военной помощи Украине.

Еврокомиссия одобрила ослабление фискальных правил, чтобы страны-участницы могли увеличивать расходы на оборону сверх установленных лимитов. Также был предложен новый финансовый механизм в размере €150 млрд для совместных закупок в этой сфере.

Детали реализации плана остаются предметом споров. Например, Греция предложила ввести гранты для инвестиций в оборону, а Нидерланды выступили против выпуска еврооблигаций, опасаясь роста долговой нагрузки.

«Текст заявления твердо поддержали 26 глав государств и правительств стран ЕС (без Венгрии. — Ред.). Европейский совет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече (намечена на конец июня. — Ред.)», — говорится в итоговом документе по результатам саммита ЕС.

Венгрия вновь не поддержала совместные инициативы Евросоюза по Украине. На этот раз лидеры 26 стран заранее договорились не привлекать данное государство к обсуждению, что фактически узаконило его право на несогласие с остальными членами ЕС. При этом Брюссель отказался от идеи наказать Венгрию приостановкой права голоса, чтобы избежать дальнейшего раскола внутри союза.

Обошлись без Будапешта

В публикации отмечается, что 26 государств «приняли к сведению инициативы усиления военной поддержки Украины, особенно инициативу верховного представителя по координации помощи стран ЕС и других участвующих государств по поставкам ракет и артиллерийских снарядов крупного калибра на добровольной основе», но без упоминаний какого-либо количественного выражения этой помощи или ее стоимости.

Фото: REUTERS/Yves Herman

При этом страны призвали «срочно нарастить усилия по удовлетворению насущных военных потребностей Киева». Они добавили, что государства ЕС будут предоставлять военную помощь Украине с «соблюдением требований оборонной политики», а также с «соблюдением интересов обороны и безопасности каждого государства Евросоюза».

Несмотря на отсутствие конкретных финансовых решений, лидеры ЕС подтвердили свою поддержку Украины, заявив о «постоянной и непоколебимой» приверженности ее независимости и территориальной целостности. Также было выражено скептическое отношение к возможным переговорам между Россией и США о перемирии.

Помимо этого, на саммите обсуждались ситуация на Ближнем Востоке, проблемы миграции и экономические аспекты, но по этим темам значительных решений принято не было.

Встреча продемонстрировала, что, несмотря на общие цели, страны ЕС продолжают сталкиваться с серьезными разногласиями, особенно в вопросах финансирования и распределения ресурсов. Это подчеркивает сложность достижения консенсуса в условиях разнообразия интересов и приоритетов членов союза.

Что думают эксперты

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отмечает, что ЕС сейчас пытается решить неразрешимую для него дилемму.

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— Заявить об остановке конфликта и признать ошибочность своих действий или продолжать, аргументируя поставки на Украину и финансовую помощь своей правотой и «защитой демократии». Они не смогут решить дилемму, так как не обладают ресурсами, необходимым опытом в урегулировании вопросов наращивания и использования разных средств вооружений, — пояснила политолог.

По ее словам, у стран Евросоюза нет общей точки зрения. Единственный способ для ЕС показать свою субъектность — это требовать места за столом переговоров, что фактически равнозначно признанию участия в конфликте, ведь европейские государства не выступают в роли нейтральной стороны.

Специалист считает, что именно поэтому страны не способны до конца реализовать ни один план.

— Они не смогут добиться своих целей, что бы ни предлагали. Зато покажут себя всему миру как участников и поджигателей конфликта. В таком виде даже для США Евросоюз превращается в ненадежного партнера, — подытожила аналитик.

Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина считает, что Венгрию превращают в изгоя Европы.

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«Брюссель нашел способ игнорировать мнение Венгрии, в частности, по совместным заявлениям Евросоюза. Текст заявления по Украине от 20 марта, согласованный 26 странами из 27, был приложен к другим резолюциям, принятым единогласно, и опубликован в качестве официального заключения Европейского совета», — отметила эксперт.

По ее мнению, Орбан, не подписав заявления ЕС по Украине, пытается избежать не только дополнительного экономического бремени на свою страну, но и ее участия в прямом военном столкновении с Россией. Специалист указывает, что в тексте документа содержится тезис о «постоянной и непоколебимой поддержке ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», то есть Украины в границах 1991 года. От таких утверждений до прямого военного столкновения всего несколько шагов, уверена политолог.

Елена Панина полагает, что таким образом «военное противостояние с Россией прочно заложено в программных документах Евросоюза».

«А голос разума в лице Венгрии будет просто игнорироваться. «Новая нормальность» — очень удобно. Следует заметить, что премьер Словакии Роберт Фицо стал более сговорчив после покушения на него. Соответственно, Виктору Орбану необходимо тщательно заботиться о своей личной безопасности», — рассуждает аналитик.

В следующий четверг, 27 марта, в Париже пройдет саммит «коалиции желающих» по Украине. Согласно мнению собеседницы «Известий», основная цель данного мероприятия — участвовать в возможном размещении «миротворцев» на ее территории и обеспечить Киеву «гарантии безопасности».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

«Это будет группа стран под условным названием «Европа-плюс»: государства континента, Британия и члены Содружества наций, а также некоторые страны Азии. Лондон и Париж намерены привлечь к этому 37 участников», — считает эксперт.