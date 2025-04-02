Снарядный повод: ЕС продолжает вооружаться против России

Усиление обороны Евросоюза тождественно усилению обороны НАТО. Такое оправдание новым тратам на вооружения было дано по итогам прошедшей 2 апреля в Варшаве встречи министров военных ведомств ЕС. Основой для дискуссии стала так называемая Белая книга ЕС по обороне, в которой Россия названа фундаментальной угрозой. На противодействие этой «угрозе» члены объединения готовы потратить €800 млрд в течение четырех ближайших лет. Эта сумма включает и дальнейшую военную помощь Украине. Эксперты уверены: пропорционально усилиям Запада будет увеличивать свои военные возможности и РФ. О том, как Москва смотрит на милитаризацию Европы и есть ли шанс для нормализации отношений, — в материале «Известий».

Евросоюз усиливает свою оборону

По итогам завершившейся в Варшаве встречи министров обороны стран ЕС члены блока договорились об усилении его военного потенциала для противодействия исходящей от России «угрозе». Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс подчеркнул необходимость для стран Европы противостоять РФ сообща, а не в одиночку. «Нападение на одного из нас — это нападение на всех нас», — сказал он, намекая, очевидно, на 5-ю статью НАТО о коллективной обороне.

В целом на роли НАТО был сделан особый акцент. Усиление обороны ЕС тождественно усилению обороны Североатлантического альянса, настаивал польский министр Владислав Косиняк-Камыш.

— Большинство из нас являются членами того или иного альянса. Более эффективная защита восточной границы Европейского союза означает более надежную и эффективную защиту восточного фланга НАТО. Здесь нет противоположностей , и не следует противопоставлять одно другому. Одно вытекает из другого. Без инвестиций Европейского союза НАТО станет слабее, — отметил он.

Фото: Global Look Press/Serg Glovny

Примечательно, что после возобновления диалога Москвы и Вашингтона встречи союзников Киева проходят почти каждую неделю. 31 марта в Мадриде состоялся саммит «Веймар+» с участием глав МИД Испании, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши, а также представителей ЕС. В итоговом заявлении они подчеркнули готовность «принять новые санкции против России», чтобы обеспечить Украине «наилучшее положение для справедливого мира».

РФ не может не реагировать на милитаризацию Европы и будет пропорционально увеличивать свои вооруженные силы, уверен глава Центра изучения политических и военных конфликтов Андрей Клинцевич. Тем не менее, по его словам, нормализация отношений между Россией и Европой рано или поздно произойдет. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва никогда не была инициатором того, чтобы портить отношения с другими государствами, и в первую очередь — с соседями.

— Президент Путин неоднократно говорил, что наша страна открыта для нормализации отношений с теми, кто этого желает, — добавил официальный представитель Кремля.

Белая книга европейской обороны

Конкретно на встрече в Варшаве обсуждалась реализация «Белой книги о европейской обороне — готовность 2030». Она представляет собой обоснование плана по перевооружению блока, на которое Брюссель хочет потратить €800 млрд. Андрюс Кубилюс уточнил, что это должно быть сделано в течение четырех ближайших лет.

В документе РФ рассматривается как «серьезная стратегическая угроза на поле боя» и допускается сценарий «большой высокоинтенсивной войны» на континенте. «Если позволить России достичь своих целей на Украине, ее территориальные амбиции выйдут за ее пределы», — считают авторы документа.

По их задумке, Украина должна получать от ЕС и ее членов ежегодно минимум 2 млн крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Кроме этого, союзники Киева должны обеспечить ВСУ системами ПВО, дальнобойными ракетами и БПЛА. Предлагается сделать украинский ВПК частью европейского посредством прямых закупок вооружения у Киева, а также привлечь Украину к совместным закупкам вооружений на существующих для стран ЕС условиях. Наконец, «дополнительной гарантией безопасности» станет распространение коридоров военной мобильности ЕС на Украину.

Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Если говорить о самом Евросоюзе, то из указанной суммы в €800 млрд большая часть — €650 млрд — должна быть пожертвована странами — членами ЕС, а оставшиеся €150 млрд будут выделены в виде кредита. Механизм последнего Евросоюзом пока не согласован. Против него выступает Венгрия, считающая, что каждая страна должна вносить деньги из своего бюджета в общий фонд. По мнению премьер-министра страны Виктора Орбана, политика Евросоюза превратила сообщество в «беззубого льва», у которого ничего нет.

Орбан — единственный лидер ЕС, не подписавший 20 марта итоговое заявление европейского саммита по Украине. В нем, в частности, говорилось о готовности Евросоюза внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, поддерживая ее способность эффективно защищать себя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При этом степень своей вовлеченности в поддержку Украины страны Европы оценивают по-разному. Недавняя встреча «коалиции желающих» в Париже показала, что отправить своих военных на Украину в случае завершения конфликта готовы только Франция, Великобритания и Швеция, а, например, Италия и Финляндия такую возможность категорически отвергли.

Пример Финляндии особенно показателен. 20 марта ее президент Александр Стубб заявил, что в основе европейской стратегии сдерживания России должна быть «милитаризация Украины до зубов». При этом 1 апреля он отметил, что Финляндия должна «морально готовиться» к тому, что отношения с Москвой на политическом уровне в какой-то момент возобновятся. «Мы не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия есть и всегда будет соседом Финляндии», — добавил он.

Он уточнил, что перспективы отношений с РФ зависят от прекращения конфликта на Украине и развития дискуссий о восстановлении отношений в целом.

Как на милитаризацию Европы реагирует Москва

В Европе наблюдается раскол относительно масштабов милитаризации с учетом инициированного Россией и США процесса мирного урегулирования на Украине и налаживания российско-американских отношений, констатировал в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и доцент МГИМО МИД РФ Василий Климов.

— В этой ситуации Россия, очевидно, должна действовать, исходя из своих интересов, находя приемлемые для себя форматы урегулирования на Украине и постепенно восстанавливая диалог по ключевым вопросам безопасности в Европе , — добавил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». 27 марта 2025 года Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Поскольку, как показала встреча в Варшаве, Евросоюз рассматривает усиление своей обороноспособности как усиление НАТО, то уместно вспомнить недавнее выступление Владимира Путина на Арктическом форуме в Мурманске. Глава государства тогда отметил: Россию беспокоит тот факт, что страны Североатлантического альянса всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов и отрабатывают применение войск в этих условиях.

— В том числе силами своих «новобранцев» — Финляндии и Швеции, с которыми, кстати говоря, у нас до недавнего времени не было вообще никаких проблем. Сами своими руками зачем-то создают. Зачем? Совершенно непонятно. Но тем не менее мы будем исходить из того, что есть, и будем реагировать на всё это, — добавил российский лидер.

Одной из ответных мер на включение в альянс Швеции и Финляндии в 2023 году стало размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия.

— Каждый раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ, [Россией принимаются меры] для того, чтобы снова сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте, — отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

Другой ответной мерой на расширение альянса стало подписание договора о гарантиях безопасности между Москвой и Минском, что делает возможным размещение на белорусской территории российского комплекса «Орешник». В ноябре 2024 года Владимир Путин подчеркнул, что испытание «Орешника» в боевых условиях стало ответом на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.

Реакцией на заявления Запада стала и корректировка ядерной доктрины. Наконец, Москва будет рассматривать как угрозу своей безопасности размещение военных стран НАТО на Украине в рамках возможной миротворческой миссии. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия не примет это «ни при каких условиях».