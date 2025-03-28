Северный блок: Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике

Международное сотрудничество в Арктике сейчас переживает не лучшие времена из-за желания Запада идти на конфронтацию с Россией. Об этом заявил Владимир Путин 27 марта на пленарном заседании VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». При этом РФ не отказывается от работы с заинтересованными странами и выступает за равноправное сотрудничество в северных широтах. Сегодня задачи России в Арктике должны иметь исторический масштаб — с расчетом на десятилетия. Поэтому стране нужен собственный торговый флот для судоходства по Севморпути. Кроме того, предстоит ввести в строй ледоколы нового поколения. Правительству же поручено проработать вопрос строительства в РФ новых верфей. Как будет развиваться Арктика в ближайшие годы и что Владимир Путин думает о желании Трампа присоединить Гренландию — в материале «Известий».

Международное сотрудничество России в Арктике

Владимир Путин 27 марта прилетел в Мурманск. Поездку президент начал с возложения цветов к монументу «Защитникам Заполярья» на сопке Зеленый Мыс — он был возведен в 1974 году.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Центральной частью программы стало выступление главы государства на Международном арктическом форуме. Это мероприятие проводится с 2010 года и считается крупнейшей площадкой для обсуждения проблем и перспектив развития Арктического региона.

Значение Арктики для всего мира растет. К сожалению, усиливается и геополитическая борьба за позиции в этом регионе, заявил Владимир Путин. Глава государства привел в пример притязания США на Гренландию.



«Все об этом хорошо знают, о планах США о присоединении Гренландии. Но вы знаете, это только на первый взгляд может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного. На самом деле такие планы у Соединенных Штатов Америки проявились еще в 60-е годы XIX века. Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку конгресса», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике. Сейчас международное взаимодействие в северных широтах переживает не лучшие времена, поскольку ряд стран взял курс на конфронтацию и оборвал связи с Россией, заявил Владимир Путин. К примеру, механизм Арктического совета, который был создан для сотрудничества в экологической сфере и реагирования на чрезвычайные ситуации за полярным кругом, деградировал из-за выбора западных государств, заявил президент.

Россия не допустит посягательств на свой суверенитет и надежно защитит национальные интересы, поддерживая мир и стабильность Заполярья.

«Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев — Финляндии и Швеции, с которыми, кстати говоря, до недавнего времени не было вообще никаких проблем. Сами своими руками зачем-то создают. Зачем? Совершенно непонятно. Но тем не менее мы будем исходить из того, что есть, будем реагировать на всё это», — заявил президент.

РФ готова к реализации проектов в Арктике с дружественными странами — к примеру, интерес к развитию транспортной инфраструктуры Арктики уже проявляют Белоруссия, Китай, ОАЭ и другие страны, заявил президент.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

В дальнейшем сотрудничество в этом регионе возможно и со странами Запада, если они проявят интерес, «время и таких проектов тоже обязательно придет», считает Владимир Путин. Россия по-прежнему заинтересована во взаимодействии в региональных вопросах со всеми, кто готов к сотрудничеству, заявил он.

Какие транспортные направления будут развивать на Севере

Большую часть своей речи глава государства посвятил развитию Арктики. Здесь формируется 7% ВВП России и около 11% экспорта.

РФ уже имеет самый большой ледокольный флот в мире, но нужно вводить ледоколы нового поколения, включая атомные, чтобы усиливать свои позиции в этой сфере.

Владимир Путин 27 марта дал старт спуску на воду новой российской атомной подводной лодки четвертого поколения «Пермь». Это первая многоцелевая подлодка, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

«Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность морских рубежей России, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана, в том числе в Арктической зоне, которая в условиях обостряющейся глобальной конкуренции приобретает важнейшее экономическое, логистическое, транспортное значение», — сказал президент на церемонии спуска.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в церемонии торжественного спуска на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь» Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Также в рамках рабочей программы президент посетил атомный подводный крейсер «Архангельск».

Задачи России в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века, поэтому важно реализовывать проект Трансарктического коридора — маршрута, который соединяет Европу и Западную Африку через Атлантический океан. Владимир Путин поручил правительству до 1 августа утвердить его финансово-экономическую модель развития. Для развития Трансарктического маршрута необходимо раскрыть потенциал внутренних водных путей Арктики — северных рек Лены, Оби и Енисея.

Ключевым участком Трансарктического транспортного коридора должен стать Северный морской путь, который соединит Санкт-Петербург с Владивостоком.

Кроме того, РФ необходим собственный торговый флот в Арктике, включая грузовые и аварийно-спасательные суда, которые будут обеспечивать перевозки как по северным морям, так и по внутренним водным путям арктических регионов. «Надо признать, что только отечественных судостроительных мощностей сейчас для этих целей недостаточно», — сказал он.

Президент также поручил проработать вопрос строительства в России новых современных высокотехнологичных верфей. Он попросил правительство страны поддержать отечественные судостроительные и судоремонтные предприятия.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В сфере других транспортных отраслей РФ предстоит развить Арктический полигон железных дорог. Это позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские пути, заявил Владимир Путин. Сибири и Уралу необходимо предоставить железнодорожный выход к Арктике.

В Минвостокразвития рассказали «Известиям», что дальневосточные и арктические регионы готовы принять участие в создании новых верфей и строительстве флота ледового класса, а также реализации других поручений главы государства.

Также будет продолжена масштабная геологоразведка в Арктике, заявил президент. РФ намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, в том числе редкоземельных металлов.

«Сегодня в российской Арктике осваиваются месторождения нефти и газа, металлов, других полезных ископаемых. Мы продолжим здесь масштабную геологоразведку, прежде всего в рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды». Вместе с тем задача заключается в том, чтобы на мощной ресурсной базе открывать в арктических регионах предприятия с глубокой переработкой сырья, сохраняя уникальную природу Арктики, создавать производства с высокой добавленной стоимостью в нефте- и газохимии, в сфере редкоземельных металлов», — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Президент выступил с предложением организовать центр мониторинга вечной мерзлоты, привлечь к исследованиям ведущие научные институты. Также есть планы по созданию в Арктике научно-образовательной станции «Снежинка», которая поможет ученым на практике отработать новые зеленые технологии.

Почему популярен туризм в Арктику

Президент не обошел стороной и социальные вопросы. Он поручил правительству к 1 сентября 2025 года разработать 10-летний план решения проблемы аварийного жилья на севере России. Это, по оценкам президента, очень острая проблема для северян. Также стоит стимулировать сферу услуг в Арктической зоне, в том числе льготными кредитами.



Эти же темы президент затронул на совещании по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора. Перед Россией в Арктике стоят масштабные задачи: ей нужно не только укрепить транспортную и логистическую инфраструктуру, но и создать комфортные условия для жизни. Важно, чтобы у жителей «были интересная, хорошая, оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения, чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно», подчеркнул глава государства. Сейчас Мурманская область служит примером для всех российских арктических регионов, поскольку развивается динамично и поступательно, отметил президент.

В этот же день Владимир Путин ознакомился с презентацией мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны России. В их перечень вошли 16 агломераций, расположенных в девяти регионах — от Кемско-Беломорской в Карелии до Нового Уренгоя на Ямале. На их реализацию планируется направить более 3 трлн рублей. Для повышения качества жизни здесь есть ряд программ: льготная ипотека, единая президентская субсидия, реновация ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований).

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент поддержал просьбу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о продлении программы реновации ЗАТО, которая сейчас рассчитана до 2026 года.

«Отдельно прошу правительство продлить программу реновации военных городков, закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут наши солдаты и офицеры, их семьи. Хочу подчеркнуть, что связано это, конечно, и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе, количество военнослужащих здесь будет расти», — сказал Владимир Путин.

Такая программа реновации, отметил он, должна действовать как минимум до 2030 года с ежегодным объемом финансовой поддержки из федерального бюджета не менее 10 млрд рублей.

Владимир Путин поручил кабмину и властям регионов открыть Арктику для массового туризма и поддержать инициативы по его развитию.



«Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, чтобы познакомиться с ее ландшафтами, увидеть северное сияние, заняться арктической рыбалкой, покататься на собачьих упряжках в конце концов или совершить путешествие к заполярным архипелагам», — сказал Владимир Путин.



Для этого надо развивать всё, начиная от ремонта и строительства автомобильных дорог до авиационного сообщения. Так, к примеру, аэропорты Арктики и Крайнего Севера нуждаются в модернизации, поэтому 16 аэродромов, в том числе малых, будут обновлены в рамках профильного нацпроекта.