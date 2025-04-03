Тарифный разлад: заставят ли пошлины Трампа снизить траты ЕС на оборону

Оборонные планы стран Европы вряд ли поменяются на фоне решения Трампа ввести 20% пошлины в отношении товаров из ЕС, уверены эксперты. Более того, это принесет выгоду европейскому ВПК и ускорит стратегическое обособление Европы. Накануне, министры обороны стран ЕС подтвердили готовность блока потратить на оборону €800 млрд за четыре года. В то же время лидеры ЕС признают, что пошлины станут ударом по многим секторам экономики — например, автомобилестроению, фармацевтике, деревообработке. По оценкам экономистов, в результате введения пошлин потери Евросоюза составят как минимум 1-2% от его ВВП.

Макрон обещает европейский ответ на американские пошлины

Объявленные Трампом 20% пошлины на товары из ЕС — «жестокое и необоснованное решение», которое окажет «огромное влияние» на европейскую экономику. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 3 апреля на экстренном заседании с представителями отраслей, которые могут больше всего пострадать от принятых американской администрацией мер. Глава Пятой республики пообещал уже в середине апреля дать «первый ответ» на тарифы, введенные в отношении стали и алюминия из ЕС. По другим же секторам европейские контрмеры будут представлены в конце месяца. Еврокомиссия, в свою очередь, подтвердила, что ответные действия на пошлины будут согласованы на встрече министров торговли 7 апреля.

Бюджет Франции в любом случае понесет потери в результате введения тарифов. Только виноделы оценили возможные потери в €1 млрд. Также прибыли недосчитаются сектора молочной и парфюмерной продукции.

Новый виток торговой войны между США и ЕС происходит на фоне попыток стран блока значительно увеличить свой военный потенциал за счет кратного увеличения расходов на оборону. 2 апреля еврокомиссар Андрюс Кубилюс сказал, что Брюссель хочет потратить на оборону блока €800 млрд за четыре года. При этом €650 млрд должна быть пожертвована странами – членами ЕС, а оставшиеся €150 млрд — выделены в виде кредита.

Андрюс Кубилюс Фото: REUTERS/Juan Medina

В целом аналитики прогнозируют, что для Европейского союза пошлины США будут означать потерю как минимум 1-2% ВВП. Ослабленная последствиями антироссийских санкций экономика ЕС сегодня находится в гораздо более уязвимом положении, чем во время первого срока президента США Дональда Трампа в 2017-2021 годах, когда он вводил первые тарифные ограничения на торговлю с ЕС. Особые проблемы с экономическим ростом наблюдаются у главных «локомотивов» объединения — Германии и Франции.

Попытка предыдущего премьер-министра Франции Мишеля Барнье сократить дефицит бюджета закончилась для него вотумом недоверия. Новое правительство Франсуа Байру также висит на волоске из-за судебного процесса в отношении Марин Ле Пен и возможного нового вотума недоверия, за который может проголосовать ее партия «Национальное объединение». Несмотря на это Макрон хочет к 2030 году удвоить бюджета французской обороны, который сегодня достигает €50,5 млрд в год. И планирует он это сделать без увеличения налогов и в условиях дефицита госфинансов. На помощь, как обычно, придут займы, которые лишь увеличат государственный долг.

Эмманюэль Макрон Фото: AP Photo/Bob Edme

И все же, учитывая политику Трампа в отношении Европы, ЕС в любом случае будет пытаться накачать свой ВПК, чтобы противостоять России, помогать Украине и стать самостоятельным центром силы в мировой политике, о чем, кстати, и мечтает Макрон, сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

— Сейчас для Европы благоприятный момент, чтобы сделать это. И деньги на оборону они попытаются найти даже в ущерб себе, поскольку, с их точки зрения, на карту поставлено их выживание, — добавил Федоров.

Как пошлины повлияют на ВПК Германии

Тем более не откажутся от нынешней оборонной политики и власти Германии, которая по уровню госдолга находится в лучшей позиции нежели Франция. Выступая 3 апреля перед саммитом глав МИД стран НАТО, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что день введения пошлин стал для Европы «днем единства».

— Будучи партнерами по НАТО, мы будем продолжать расширять европейский компонент безопасности — €800 млрд за четыре года укрепят нашу собственную безопасность, — добавила она.

Лидер, победившего на парламентских выборах Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц планирует создать финансируемый кредитами специальный фонд в размере €500 млрд на ближайшие десять лет. Для этого он уже смог провести через бундестаг старого созыва поправки в Конституцию, которые позволят увеличить объемы государственного долга и повысить в том числе расходы на оборону.

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Американские пошлины ударят в первую очередь по гражданской продукции в автомобильном и машиностроительном секторе и никак не коснутся ВПК Германии, объяснил «Известиям» руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

— ВПК Германии будет развиваться. Более того, если ЕС введет импортные пошлины на группы товаров, которые входят в цепочки создания стоимости военной продукции, то это только усилит конкурентоспособность немецкого ВПК. Для ВПК определяющую роль играют госзаказы. В этом секторе немецкие производители только порадуются, если их оградят от американской военной продукции, — сказал он.

Северная Европа не откажется от своей оборонной стратегии

Почувствуют негативный эффект от пошлин и в странах Северной Европы. Министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса подтвердил, что «США — один из наших важнейших рынков».

— Есть определенные секторы, которые особенно зависят от американского рынка: речь идет в первую очередь о нашем экспорте автомобилей, от которого зависят более 100 тыс. человек. Затем это экспорт фармацевтической продукции, пиломатериалов, — пояснил он.

Фото: Global Look Press/Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com

В структуре экспорта стран Северной Европы Соединенный Штаты занимают важную позицию, однако эти государства не откажутся от своей нынешней оборонной стратегии, подтвердил «Известиям» младший научный сотрудник ИМИ МГИМО Никита Липунов.

— В оборонной сфере страны Северной Европы руководствуются другой логикой, нежели логика экономической целесообразности. Их восприятие угроз таково, что экономические трудности не повлияют на увеличение военных расходов. Особенно, когда речь идет о «российской угрозе» в восприятии финнов, норвежцев, шведов, и в меньшей степени — датчан, — отметил он.

Случай Финляндии как раз ярко показывает, что в этой стране интересы национальной безопасности в последние годы взял верх над экономическими. Эта страна пошла почти на полный разрыв связей с соседней Россией.

Фото: AP Photo/David Goldman

Между тем, финские власти не могут игнорировать динамику событий в зоне СВО и в российско-американских отношениях. Показательно, что в конце прошлой недели президент страны Александр Стубб совершил неофициальный и не анонсированный визит в США для встречи с Дональдом Трампом. После этого, уже на встрече с британским премьером он подчеркнул, что Европе необходимо «морально подготовиться» к восстановлению политических отношений с Россией.

— В долгосрочной перспективе для Финляндии важно поддерживать политический диалог с Россией несмотря на разногласия, к тому же Москва всегда оставалась открытой для диалога, а разрыв отношений произошел по инициативе финской стороны, — заключил Никита Липунов.

Кризис в отношениях США и Европы

Новые пошлины усложняют и до того непростые отношения между новой администрацией США и Евросоюзом. Трамп не раз с начала своего нового президенства повторял, что политика Соединенных Штатов к ЕС была слишком мягкой и шла в ущерб экономики страны. Сюда относятся и упреки в том, что Европа все эти годы не тратила на оборону достаточно денег в отличие США.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил 3 апреля на встрече с союзниками по НАТО, что страны альянса, включая США, должны взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. На данный момент ближе всех к указанной цели подошла Польша, которая жертвует на свою обороноспособность 4,12% ВВП. Сами Соединенные Штаты тратят на оборону 3,38% ВВП. Больше 3% на оборону отдают также Греция, Латвия и Эстония. Восемь же стран — Бельгия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Португалия, Словения и Хорватия — не смогли даже достичь целевого показателя в 2% от ВВП, который был согласован еще в 2014 году.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, государственный секретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир и министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис Фото: REUTERS/Yves Herman

Наконец, на охлаждение отношений между Вашингтоном и Брюсселем повлияло и решение Трампа возобновить диалог с Москвой, что в корне противоречит взятому ЕС курсу на изоляцию России и на продолжение конфликта на Украине.

3 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал агентству Bloomberg, что Россия хотела бы продолжать вместе с США работу по урегулированию украинского кризиса. «Все предпочитают не сражаться, а говорить и не только говорить, но и быть услышанными. Именно такое положение дел у нас складывается с действующей американской администрацией», — объяснил он.