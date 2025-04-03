Тарифный плен: как мировые фондовые индексы отреагировали на пошлины Трампа

Мировые рынки отреагировали на новые пошлины Трампа значительным падением: 3 апреля японский индекс потерял сразу 8%, а европейские и американские — в пределах 5% . Однако потенциал снижения еще большой — как минимум на 5-6% в ближайшие месяцы , полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Накануне президент США Дональд Трамп ввел 10-процентные тарифы на всю ввозимую в страну продукцию, а для отдельных государств — Китая, Вьетнама, Евросоюза — показатель доходит до 20-46% . Как заявил американский лидер, такие сборы вдвое ниже, чем действующие тарифы у этих стран против США . Однако эксперты считают, что эти расчеты как минимум спорные, поскольку учитывают институциональные барьеры и национальные стандарты . Тогда как, по данным ВТО, сборы в этих странах в разы ниже.

Какие пошлины и на какие страны ввел Трамп 2 апреля

Президент США Дональд Трамп 2 апреля заявил о введении пошлин для 185 стран, включая необитаемые острова Херд и Макдональд, где живут только пингвины . С 5 апреля для всех товаров вводится обязательный тариф в 10% . Примечательно, что против России новые меры не действую — как уточнили в правительстве США, причина в том, что товарооборот РФ и Штатов очень небольшой .

Фото: REUTERS/Leah Millis

Во время своего выступления в Розовом саду Белого дома Трамп показал таблицу с расчетом тарифов для каждой отдельно взятой страны. В первом столбике указывались сборы, установленные в этих странах и действующие на импорт из США. Во втором — пошлины, которые устанавливает Вашингтон против указанных государств . Исходя из таблицы, американские тарифы — вдвое ниже, чем те, что установлены против продукции из Штатов.

В частности, наиболее крупные тарифы Трамп ввел против Вьетнама (46%), Китая (34%), Тайваня (32%), Таиланда (36%), Евросоюза (20%) . Самая крупная цифра относится к Камбодже — 49%. Они начнут действовать с 9 апреля.

Справка «Известий» Новые пошлины — продолжение шагов, которые Трамп уже предпринял после возвращения в Белый дом. В частности, тарифы на китайские товары, которые ввозятся в США, еще с февраля повысили до 20%, а на ряд продукции из Мексики и Канады действуют сборы в размере 25%. Помимо того, Трамп ввел тарифы в 25% на поставки в США стали и алюминия из любых государств. А 3 апреля вступили в силу 25%-ные пошлины на импорт автомобилей и запчастей к ним.

При этом Трамп привел довольно сложные и спорные подсчеты процентов пошлин, установленных против США. Например, в таблице Трампа указывается, что у Китая уровень ставок — 67%, а в Европе он достиг 40% , отметила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Но если обратиться к докладу ВТО о тарифных профилях стран за 2024 год, то мы увидим, что средние пошлины в отношении импорта товаров из США в Китае составляют 4,8% и 4%, а в ЕС 7,5% и 3,9% соответственно , добавила она.

— В своей таблице Трамп учитывает не только ввозные пошлины, но и институциональные барьеры и национальные стандарты, а также разницу в величинах НДС в стране-партнере и в США. Подсчет очень спорен, потому и обоснованность цифр комментировать трудно , — отметил аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Тем фактом, что США установили вдвое меньшие тарифы, Трамп хочет показать, что это лишь ответное действие Штатов. Якобы, не они начали торговую войну — но это основано на очень спорных аргументах, добавил эксперт.

Сам Трамп считает, что новые пошлины не только пополнят бюджет, но и мотивируют компании вернуть свое производство в США .

— Дорогие американцы <...> 2 апреля 2025 года навсегда останется в памяти как день возрождения американской промышленности, день, когда судьба Америки была возвращена, и день, когда мы снова начали делать американцев богатыми, — сказал он на мероприятии.

Как мировые рынки отреагировали на пошлины Трампа

Мировой рынок ощутил изменение еще накануне. Во время выступления Дональда Трампа, фьючерсы резко упали, капитализация американского рынка рухнула на $1,3 трлн .

3 апреля мировые площадки открылись падением индексов. Японский Nikkei за день потерял 8%. Китай и Индия отреагировали более сдержанно — их основные фондовые показатели опустились менее чем на 1% . В Европе падение оказалось более значительным. Немецкий DAX и французский CAC 40 за день потеряли почти 3%, а британский FTSE 100 — 1,5% .

Американские площадки также начали день в минусе. S&P 500 в начале торгов потерял 4%, Nasdaq — 5%. Курс доллара по отношению основным мировым валютам также потерял 1,5% .

— Пока все выглядит как негативная, но все же разумная реакция рынков на поведение президента США. Если бы мир реально стоял на пороге торговой войны всех против всех, то рынки теряли бы не по 1,5–3%, а до 5% и более , — полагает эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Уже этой весной стоит рассчитывать на режим коррекции на ведущих мировых площадках , считает начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко. Возможно усиление волатильности, но падение вряд ли будет отвесным. Судя по поведению индексов S&P 500, DAX, Shanghai Composite, потенциал снижения от сегодняшних показателей составляет примерно 5-6% , добавила она.

Какие компании больше всего пострадают от тарифов Трампа

Среди крупных компаний наиболее сильное падение акций показали Apple (-7%), Nike (-9%). Бумаги Adidas и Puma тоже обрушились более чем на 10% , перечислила Оксана Холоденко. Дело в том, что у этих организаций были фабрики в странах Азии, против которых введены высокие пошлины, то есть продукция будет дорожать . Другой вариант для бизнеса — перевозить производство в США, где рабочая сила дороже .

Из-за повышения импортных пошлин на ввоз в США товаров практически изо всех стран мира продукция Apple в РФ может в ближайшие два-три месяца подорожать на 20%, то есть примерно до европейского уровня , спрогнозировал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Сейчас примерно половина iPhone, компьютеров и аксессуаров «яблочной» компании для РФ закупается в США и поставляется через третьи страны , объяснил эксперт. Но поскольку эта техника производится в Китае, то на американском рынке она подорожает примерно на 20% — а затем рост цен коснется и российского , считает он. Завозить Apple напрямую из Китая сложно из-за логистических проблем и сложностями с проведением платежей, добавил он.

На новые меры уже отреагировал автогигант Volkswagen. Из-за введения пошли в 25% компания временно прекратила поставки автомобилей из Мексики в США . В дальнейшем цены на эти автомобили могут значительно вырасти, сообщил Automotive News.

Что будет с мировой экономикой после введения тарифов США

Повышение тарифов в США предполагает потерю мирового ВВП в размере 3% и дополнительный рост цен на 1,7%, что, вероятно, будет иметь место ближайшие два-три года , полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Для европейской экономики новые пошлины могут сократить экспорт в США примерно на 50% в среднесрочной перспективе, поставив под угрозу 1,1% ВВП . Сильно пострадают и страны азиатского региона, считает она.

Есть несколько вариантов дальнейшего развития событий вокруг пошлин. Первый — урегулирование конфликта между США и ЕС: перенос части производства в Штаты , полагает независимый эксперт Андрей Бархота. Второй сценарий — негативный: торговая война может продолжаться вплоть до 2027 года, а чтобы отвлечь обычных граждан, начнутся региональные военные конфликты .

Третьим вариантом развития событий, по его словам, может служить долговременная торговая эскалация до 2031 года, когда уставшие от инфляции и неустроенности элиты, сформируют новый миропорядок и новые альянсы .

Нынешние барьеры — сильнейший шок в торговле, которого не было со времени принятия Закона Смута-Хоули о таможенном тарифе в 1930 году во время Великой депрессии в США , констатировал завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Евгений Смирнов. По его словам, теперь Штаты снова могут оказаться на пороге аналогичного кризиса .

Все же нынешняя политика Тампа отличается тем, что в современных условиях страны намного больше, чем раньше, связаны международной торговлей. Если пошлины не мотивируют компании переезжать в США, при этом будут провоцировать инфляцию и замедлять экономический рост, Штатам придется договариваться с ключевыми странами-экспортерами . В любом случае, нынешние барьеры, добавил эксперт.