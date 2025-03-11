Слон в посудной лавке: США добились от Индии снижения пошлин

США добились от Индии снижения пошлин на некоторые американские товары. При этом президент Дональд Трамп не стал сильно давить на Нью-Дели, считающийся важным союзником Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе. Для американского лидера в контексте сдерживания Китая Индия сейчас стала важнее Европы. Подробности — в материале «Известий».

Избежать противостояния с Трампом

«Индия взимает с нас огромные пошлины, просто огромные. В Индии ничего не продашь. <...> Но теперь они хотят значительно снизить пошлины», — заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, американские компании «очень мало» работают в Индии из-за действующих в стране ограничений. Индия представляет собой огромный, но довольно закрытый рынок. The Hindustan Times сообщила, что страна согласна на эти меры для предотвращения торговой войны с США. Речь идет о снижении пошлин, включая введение нулевого тарифа на некоторые виды сельскохозяйственной продукции. Помимо этого, Индия дала сигнал о готовности сократить импорт автомобилей, химикатов, электроники, фармацевтических препаратов и медицинских приборов в рамках двусторонней торговли с США.

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Ранее президент США объявил о планах со 2 апреля ввести новые, ответные пошлины на импортные товары. Он считает, что в среднем страны ЕС, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада взимают с Соединенных Штатов гораздо более высокие налоги, чем США с них. «Индия взимает с нас автомобильные тарифы выше 100%», — привел пример Трамп.

Снижение пошлин на импорт автомобилей было бы выгодно предпринимателю и главе департамента эффективности государственного управления США Илону Маску, который хотел бы зайти на индийский рынок с Tesla. В Мумбаи откроют первый шоурум — помещение арендовали на пять лет за $2,5 млн.

Достичь соглашения

Ранее министр торговли США Говард Лютник заявил, что индийско-американские отношения будут «переосмыслены с учетом принципа взаимности». Он подчеркнул, что в Индии одни из самых высоких пошлин в мире. По словам Лютника, американский лидер стремится к выравниванию уровня пошлин в двусторонней торговле Вашингтона с другими странами.

На фоне таких заявлений интересен недавний визит министра торговли и промышленности Индии Пиюша Гояла. По его словам, Вашингтон и Нью-Дели планируют провести переговоры по двустороннему торговому договору. В свою очередь, Лютник выступил за «макроэкономическое, крупное торговое соглашение» с Индией, а не за сделку «продукт за продуктом».

О намерениях удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году лидеры двух стран договорились во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Белый дом. Помимо этого, они решили к осени 2025 года осуществить «первый транш взаимовыгодного многоотраслевого двустороннего торгового соглашения».

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По сведениям The Economic Times, в 2023 году объем двусторонней торговли товарами и услугами между США и Индией составил $190,08 млрд. В том же году экспорт товаров из Индии в США достиг $83,77 млрд, а импорт — $40,12 млрд, что привело к дефициту в торговле в размере $43,65 млрд в пользу Индии.

Как отмечает издание, с 2021 по 2024 год Вашингтон был крупнейшим торговым партнером Нью-Дели. США — одна из немногих стран, с которыми у Индии положительное сальдо торгового баланса.

Два возможных варианта

Есть два варианта взаимодействия между странами, пояснил в беседе с «Известиями» руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

— Первый трек — политический. Если Трамп будет всерьез ссориться с Китаем, например устраивать с ним конфронтацию, то Индия ему пригодится как ценный партнер, у которого есть территориальный спор с КНР, — считает политолог. По его словам, это наследственный курс американской администрации.

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Другой трек — экономический, и он, скорее всего, окажется для Трампа более важным. США — одна из двух крупных экономик, с которой Нью-Дели имеет профицит в торговле — со всеми остальными индийская торговля дефицитна, отметил эксперт.

Он подчеркнул, что индийцы гораздо больше импортируют, чем экспортируют.

— При этом индийское руководство всегда защищает свой собственный рынок. Американцы начиная с 90-х годов пытаются «продавить» индийцев, чтобы они открыли рынок. Для США это означает полтора миллиарда человек, которые будут активно покупать американские товары, — уверен специалист.

Аналитик добавил, что если будут снижены импортные пошлины, которые Нью-Дели пока сохраняет, это станет «неслабым драйвером развития американской экономики».

— Но индийское руководство понимает, что если так сделает, то убьет сразу несколько секторов своей промышленности. По ряду причин такой сценарий невозможен. Это означает потерю стратегической автономии и потерю хребта промышленности, — рассказал индолог.

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Куприянов уточнил: несмотря на то что промышленность не конкурентоспособна на мировом рынке, сам факт ее наличия у Индии позволяет местной экономике достаточно бурно развиваться.

— К тому же Индия особо не зависит от внешних поставок основных базовых товаров. Индийцы вместо этого предлагают активнее привлекать прямые иностранные инвестиции и технологии, чтобы американцы не производили у себя, а строили заводы в самой Индии, — пояснил политолог.

По его словам, очевидно, что Трампу как раз не нужно выносить производство, ему необходимо сохранить его у себя. Индийское руководство понимает, чего хочет президент США, и «пытается обойтись малой кровью в этой ситуации», сообщил эксперт.

Поэтому, по его мнению, индийцы снизили пошлины на дорогие автомобили в последнем бюджете. И готовы пересмотреть импортные пошлины более чем на 30 позиций, в том числе на солнечные батареи.

— Нью-Дели пытается пройти по узкому мостику, не убив, с одной стороны, свою экономику, а с другой — дав Трампу уступки, которые ему критически важны, — полагает индолог.

Противоречивые отношения

Научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в разговоре с «Известиями» отметил, что в подходах нынешней американской администрации к Индии есть некоторое противоречие.

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— Оно заключается в том, что, с одной стороны, Индия — ценный партнер, противовес Китаю, самая большая демократия в мире. К тому же существуют очень хорошие, я бы сказал, теплые отношения между Трампом и Моди, — рассказал американист.

При этом политолог подчеркнул, что Трамп к своим партнерам и даже союзникам относится достаточно жестко. Индия не исключение.

— По всей видимости, стратегия увеличения тарифов распространяется также и на Нью-Дели. Очевидно, будет жесткий торг, касающийся различных аспектов сотрудничества двух стран, — считает эксперт.