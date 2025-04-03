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Торговый воин: как новые пошлины США повлияют на мировую экономику

Дональд Трамп объявил о введении сборов на всю поставляемую в Штаты продукцию
Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Объемы импорта в США из стран, в отношении которых Дональд Трамп вводит пошлины, могут снизиться минимум на 10–15% в этом году, оценили опрошенные «Известиями» эксперты. 2 апреля американский лидер объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в Штаты продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — вовсе до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми. Тем временем лидеры других крупнейших экономик — в Европе и в Азии — еще перед выступлением Трампа заявили, что готовы ответить на меры США. Это может означать глобальную торговую войну. Всё это снизит мировой ВВП и повысит инфляцию по всему миру, полагают специалисты. Но на России отразится косвенно, так как наш товарооборот с Америкой крайне мал. На этом фоне самая надежная инвестиция — в золото, которое с начала года уже подскочило на 18%, добавляют эксперты.

Какие новые пошлины вводит Трамп 2 апреля

Президент США Дональд Трамп 2 апреля в 23:00 мск в Розовом саду Белого дома раскрыл новый пакет торговых пошлин, которые коснутся всех стран, даже американских союзников. Он уже не раз анонсировал, что этот день можно будет назвать «Днем освобождения» Америки.

— Дорогие американцы <...> 2 апреля 2025 года навсегда останется в памяти как день возрождения американской промышленности, день, когда судьба Америки была возвращена, и день, когда мы снова начали делать американцев богатыми, — сказал он на мероприятии.

На выступлении он показал целую таблицу с новыми пошлинами. Одно из самых главных изменений в том, что США вводят общий импортный тариф в 10% на товары из всех стран, заявил Трамп. Кроме того, появляются сборы в 20% на товары из Евросоюза, 10% — из Великобритании, 34% — из Китая. Продукция с Украины также будет облагаться сборами в 10%.

Справка «Известий»

Новые пошлины станут продолжением шагов, которые Трамп уже предпринял после возвращения в Белый дом. В частности, тарифы на китайские товары, которые ввозятся в США, повысили до 20%, а на ряд продукции из Мексики и Канады действуют тарифы в размере 25%. Помимо того, Трамп ввел тарифы в 25% на поставки в США стали и алюминия из любых государств. А 3 апреля вступят в силу 25%-ные пошлины на импорт автомобилей и запчастей к ним — это изменение президент подписал перед своей речью 2 апреля.

Вместе с тем, отдельно на России Трамп в своем выступлении на момент отправки номера в печать не остановился. В представленном им списке РФ отсутствует.

Однако до этого, в конце марта американский президент заявил о том, что если заключение мирного договора с Москвой о прекращении огня на территории Украины не состоится по вине Москвы, то на РФ в течение одного месяца будут введены повторные тарифы в 25% на нефть и другие продукты.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подписывает распоряжение по новым пошлинам

Фото: REUTERS/Leah Millis



Более высокие пошлины адресованы тем странам, которые поставляют на рынок США больше продукции, нежели импортируют оттуда, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. Наибольшее давление оказывается на Китай как на основного конкурента Штатов на мировом рынке.

— Это обусловлено тем, что переговоры США и КНР идут довольно сложно. Уступки, которые хотела бы получить американская администрация от китайских товарищей, выглядят пока неприемлемыми для последних, — рассказал независимый эксперт, Андрей Бархота.

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Как на заявления о пошлинах реагируют лидеры по всему миру

Еще до выступления Трампа, когда деталей новых пошлин не было представлено, российская сторона не оставила без внимания анонс новых мер.

— Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная. Субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная, — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Заранее реакция последовала и от других мировых лидеров. Председатель ЕС Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа не хочет принимать ответные меры против США, но если американский лидер выполнит свои угрозы и введет торговые пошлины, то Евросоюз использует ответные меры.

Груз ЕС
Фото: ТАСС/JULIEN WARNAND

От сборов может пострадать и канадская экономика, но Оттава еще в марте зеркально ответила на введение 25% тарифов на сталь и алюминий. Впоследствии новый премьер страны Марк Карни был настроен принимать жесткие меры, однако недавние телефонные переговоры с Трампом он оценил как очень позитивные. Не исключено, что американо-канадский конфликт может в ближайшее время уладиться.

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Реакцию в Азии на объявления Трампа можно назвать смешанной. Некоторые страны, например, Япония, рассматривают возможность ввести «соответствующие меры», заявил премьер-министр Сигэру Исиба. В Южной Корее настроены менее решительно. Власти страны понимают, что введение пошлин может сильно негативно сказаться на экономике, особенно на секторе автомобильной промышленности.

Корейские машины
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Китай уже ввел дополнительные тарифы в размере 10–15% на сельскохозяйственную продукцию из США. Пекин также обратился в ВТО.

Австралия планирует диверсифицировать свои торговые отношения и укреплять связи со странами Индо-Тихоокеанского региона в ответ на введенные США тарифы и пошлины, сообщил глава правительства Энтони Альбанезе.

Реакция мировых рынков на новые пошлины Трампа

Анонсы новых американских пошлин сильно повлияли на мировые индексы. За последний месяц американский S&P 500 снизился на 6%, до 5633 пунктов, следует из данных площадки Trading View. Европейский Stoxx 50, который отражает стоимость «голубых фишек» в регионе, за март опустился на 8%, до 5631 пункта. А китайский Shanghai Composite при этом практически не изменился и колебался вокруг отметки 3350 пунктов.

На фоне торговых войн инвесторы перестают верить непосредственно в экономику США. В частности, в последние три месяца наблюдается чистый отток денег из трежерис (облигаций госдолга США) — то есть инвесторы больше их продают, чем покупают, а это нестандартная тенденция.

Вместе с тем, бенефициаром стало золото, которое традиционно считается защитным активом. За I квартал 2025 года стоимость драгметалла увеличилась на 18%, до $3160 за тройскую унцию, что стало новым рекордом.

Золотые слитки
Фото: ТАСС/IMAGO

— Сейчас золото — это наиболее интересный актив, который растет в цене, и поэтому притягивает в последние месяцы деньги и мировых центробанков, и инвесторов на фоне стагнации в других классах активов. В связи с этим котировки золота сейчас сильно перегреты не только краткосрочно, но и среднесрочно, — полагает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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Впрочем, сейчас цены на золото уже близки к потолку этого цикла роста, полагает эксперт. По его прогнозам, в этом году драгметалл может сохранить стоимость на уровне $3200–3300 за унцию.

Как новый виток торговых войн отразится на самих США

Новый виток торговых войн, спровоцированный протекционистской политикой Трампа, вызовет замедление темпов роста мирового ВВП на пять–семь лет, считает независимый эксперт Андрей Бархота. При этом поляризация стран и регионов усилится и возникнут новые оси взаимодействия между государствами. Инфляция по всему миру может ускориться, добавил он.

При введении пошлин Трамп заявлял, что они должны поддержать экономику США — так как защитят местных производителей, а также мотивируют компании из-за рубежа переводить производство в Штаты, чтобы избежать ввозных тарифов.

— Мы возвращаем благосостояние обратно в Америку. Это очень большое дело. Это займет какое-то время, — говорил американский президент.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп после подписания указа о новых тарифах

Фото: REUTERS/Leah Millis

Однако опрошенные «Известиями» эксперты считают, что пошлины, по крайней мере в первые годы, только нанесут ущерб экономике США. Он может составить 0,2% до 1,3% ВВП, а дополнительная инфляция примерно 0,5–1%, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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Главная задача Трампа — сделать Америку снова великой, но для этого ему нужны как минимум рынки Юго-Восточной Азии, пояснил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. Президент США понимает, что для производства товаров, нужно снизить налоги внутри страны, сделать привлекательным вновь реальный сектор, чтобы промышленность начала развиваться. Для реализации этой цели нужно обложить торговыми пошлинами и тарифами всех остальных игроков глобальной торговли, даже своих соседей в лице Канады, добавил эксперт.

Грузовой поезд

Канадский грузовой поезд

Фото: TASS/Zuma

Негативное видение перспектив экономики США высказывают и зарубежные эксперты. Один из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs повысил оценку вероятности рецессии в экономике США в ближайшие двенадцать месяцев до примерно 35% с 20%. А главный экономист J.P. Morgan Chase в начале марта оценил вероятность спада в этом году в американской экономике около 40%, хотя на начало года его оценка составляла всего 30%.

Что новые пошлины значат для других стран

Представленные тарифы на основных торговых партнеров США — Китай (34%) и Евросоюз (20%) — оказались сопоставимы и даже больше по отношению к тем, что ожидали западные СМИ. В таком случае снижение импорта в реальном выражении может составить 10–15% за год, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе.

Инфляция ускорится во всех странах, против которых вводятся пошлины, но в ЕС это будет более выражено еще и из-за роста оборонных расходов, полагает Андрей Бархота.

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По мнению экспертов, прямое влияние от повышения импортных тарифов США на Россию минимально, так как после 2022 года у нас с Америкой крайне небольшой объем двусторонней торговли. Возможно, косвенное влияние может быть связано с ухудшением условий в мировой экономике и более слабым ростом экономики Китая.

— В этом случае можно ожидать сокращения мирового спроса на сырье — металлы, нефть, нефтепродукты, что может негативно повлиять на российский экспорт, — полагает Ольга Беленькая из ФГ «Финам».

Перевозка нефти
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

По мнению Павла Селезнева из Финансового университета, России нужно занять пассивную позицию. С момента введения санкций наша страна уже доказала, что может существовать в таких условиях весьма успешно — это отражается в быстром экономическом росте в стране в последние годы, резюмировал он.

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