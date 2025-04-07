Оплатить ставку: американские тарифы раскалывают Евросоюз

Венгрия и еще одно крупное государство ЕС не готовы поддержать меры Брюсселя в ответ на американские пошлины, подтвердил 7 апреля по итогам прошедшего заседания Совета ЕС по торговле глава МИД страны Петер Сийярто. В экспертном сообществе допускают, что это может быть Италия либо Польша. По крайней мере, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони собирается отправиться в Вашингтон, чтобы добиться снижения тарифов. В Брюсселе же призывают к принятию мер, которые заставят США «прогнуться». При этом эксперты уверены: каким бы ни был ответ ЕС, сообщество не сможет избежать негативных последствий торговой войны, особенно учитывая, что оно само загнало себя в угол, отказавшись от дешевых российских энергоресурсов. О новом расколе в Европе — в материале «Известий».

В ЕС не достигли консенсуса по мерам против США

Страны ЕС не смогли прийти к согласию относительно ответа сообщества на американские пошлины. По итогам заседания Совета ЕС по торговле, прошедшего 7 апреля, глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит ответные меры Евросоюза по повышению импортных тарифов в торговле с США. Он также указал, что «представитель одной из крупнейших стран ЕС» предложил отложить введение новых пошлин на американские товары.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Фото: TASS/EPA/BOGLARKA BODNAR

В любом случае голосование о введении европейских контрмер назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят через неделю, и в этот же день начнут действовать пошлины на товары по первому пакету мер, а 15 мая — по остальным. Как отметил еврокомиссар Марош Шефчович, на данный момент ЕС предложил США достичь обоюдных нулевых пошлин на машины и все промышленные товары. Еврокомиссия предложила с 16 апреля ввести ответные тарифы в размере 25% на промышленные товары из США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный документ ЕК, направленный странам — членам ЕС на согласование. По их информации, ЕК якобы изъяла из списка попадающих под ввозные пошлины товаров виски.

Учитывая, что итальянский премьер-министр Джорджа Мелони планирует 16 апреля встретиться с Дональдом Трампом, чтобы попытаться добиться снижения в два раза американских пошлин, «одной из крупнейших стран ЕС», о которой говорит Сийярто, может быть как раз Италия.

В Брюсселе сейчас напряженно ищут того, кто будет говорить с Трампом от имени Европы, заявил «Известиям» профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко.

— Мелони — наиболее рукопожатная персона в Вашингтоне. Трамп и его администрация в упор не видят Еврокомиссию, отказываются с ними встречаться, — отметил эксперт.

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По его мнению, другим вариантом может быть Польша. Недаром глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что не нужно немедленно отвечать на американские тарифы. Призвала не торопиться с этим и министр торговли Нидерландов Ренетт Клевер, считающая, что нужно сесть за стол переговоров с американцами и посмотреть, как можно снизить эти тарифы.

Показательно, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял: он видит причину создавшейся ситуации именно в нежелании Брюсселя вести переговоры с Вашингтоном. По его мнению, руководство ЕС должно было попробовать добиться снижения размера европейской пошлины на автомобили с 10% до американского тарифа, который составлял 2,5%, но вместо этого, по словам министра, Брюссель «превратил экономический вопрос в идеологический». Хотя, как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз готов договариваться с США о взаимных нулевых пошлинах на промышленные товары.

Напомним, в минувшую субботу по решению Трампа вступили в силу универсальные 10-процентные пошлины на все товары, импортируемые в США. Согласно графику, объявленному американским президентом, с 9 апреля пошлины будут повышены до 20% для стран Европейского союза. Объясняя свою тарифную политику, Трамп подчеркнул, что Евросоюз уже успел «нажить» на США состояние и никакой сделки с сообществом не будет до тех пор, пока ЕС не станет платить ежегодно «много денег».

Президент США Дональд Трамп выступает с речью о тарифах в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне Фото: REUTERS/Carlos Barria

После объявления Трампом новых пошлин французский президент Эммануэль Макрон призвал страны ЕС действовать сообща, а не в одиночку и пообещал дать США масштабный ответ. Тогда же Макрон предложил ведущим бизнесменам Франции приостановить инвестиционные проекты в Соединенных Штатах.

Интересно отметить, что призыв был воспринят в деловых кругах неоднозначно. Например, генеральный директор одной из 40 крупнейших французских компаний заявил Le Figaro, что ему совершенно всё равно, что говорит президент, поскольку его бизнес не может отказаться от своих обязательств перед сотрудниками, клиентами и акционерами в США.

Каким будет ответ Евросоюза на трамповские пошлины

Что касается ЕС, то исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам процветания и промышленной стратегии Стефан Сежурне отметил 7 апреля, что у сообщества «есть карты и инструменты, чтобы заставить американцев прогнуться». По его мнению, есть два рычага для ведения переговоров с Соединенными Штатами — взаимные тарифы, а также отстранение всех американских компаний от участия в европейских государственных контрактах. При этом последнюю меру он назвал «экономической базукой», учитывая ее возможные последствия.

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«Для некоторых услуг у нас нет альтернативы, кроме как выбрать американцев, особенно в сфере цифровых услуг. Так что это будет иметь последствия для европейских компаний, и нам нужно рассмотреть, в каких секторах мы можем это сделать. Это один из вопросов, который находится на столе и обсуждается с администрацией США», — добавил он.

Для ЕС важно выступить с консолидированной позицией, но имплементация этих решений будет откалибрована, уверена заместитель декана факультета международных отношений МГИМО Екатерина Арапова.

— Всё будет зависеть от национальных интересов стран — членов ЕС. Будет большое количество исключений, связанных с отдельными странами и с отдельными товарами. Это может быть разноуровневая тарифная политика, например 10% в случае одних государств и 25% в случае других. На отдельные товарные позиции также будут предоставлены отсрочки, и в первую очередь на ископаемые ресурсы,— сказала эксперт «Известиям».

По ее мнению, отказавшись от российского ископаемого топлива, Европа фактически загнала себя в угол. «Они последние годы делали ставку на дорогие энергоресурсы из США, теперь же если им придется облагать эти ресурсы пошлинами, то экономической стабильности и индустриализации в ЕС придет конец. Это была бы самоубийственная мера», — считает она.

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Торговая война в любом случае будет вести к снижению темпов экономического роста, несмотря на то что Европа только начала бороться с инфляцией и раскручивать свою промышленную активность. В отдельных странах неизбежно обострятся долговые проблемы. В первую очередь это касается таких государств, как Греция, Португалия, Италия, которые находятся в шаге от долгового кризиса и держатся на плаву только благодаря относительно низкой стоимости обслуживания долгов.

— Замедление темпов экономического роста, в основе которого лежит замедление темпов промышленного производства, неизбежно будет приводить к накоплению долгов на уровне корпоративного сектора и ухудшению состояния государственных финансов, и долговые проблемы будут только обостряться, — объяснила эксперт.

Всё это лишь ускорит процесс деиндустриализации. Трамповские тарифы на сталь уже запустили этот маховик. Так, чтобы хоть как-то защитить сталелитейную отрасль, Брюссель принял решение об ограничении импорта как минимум на 15%, для того чтобы поток стали, который не может попасть на американский рынок, не заполонил рынок ЕС.

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Это в конечном итоге приводит к увеличению издержек производства и росту стоимости продукции для разных отраслей, будь то автомобилестроение, машиностроение или же атомная промышленность. В свою очередь это ведет к возрастанию стоимостной нагрузки на крупные индустриальные предприятия.

В связи с возрастающими проблемами будет меньше возможностей для проведения мягкой денежно-кредитной политики и приведет к увеличению стоимости заемных средств. Наконец, неизбежен негативный эффект и от подорожания поставок топлива из США, поскольку в моменте ЕС не сможет быстро переориентироваться. В этой ситуации, рассуждает Екатерина Арапова, большой вопрос, какому количеству предприятий удастся сохранить свою конкурентоспособность, учитывая, например, что тот же автопром испытывал серьезные проблемы еще до трамповских пошлин.