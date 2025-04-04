Импорт назначения: чем обернутся ответные меры Китая на пошлины США

Пошлины Китая в 34% на товары в США, которые 4 апреля были введены в ответ на аналогичную меру Дональда Трампа, позволяют назвать торговый конфликт крупнейшим за последние 100 лет , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Если страны не пойдут на переговоры, а взаимные тарифы продержатся хотя бы квартал, инфляция в США подскочит до пандемийных значений, а ВВП Китая значительно сократится , полагают экономисты. На мировых индексах в пятницу продолжилась распродажа: второй день подряд основные фондовые индексы теряют до 5% . Падение затронуло и Мосбиржу, хотя сборы США против России не введены. Как на нашей стране могут отразиться масштабные торговые войны — в материале «Известий» .

Как ответил Китай на пошлины США

Китай первым из стран, против которых президент США Дональд Трамп ввел повышенные импортные пошлины, объявил об ответных мерах . Пекин установит дополнительные сборы в размере 34% на импорт из Соединенных Штатов, говорится в сообщении комиссии по тарифам Госсовета КНР. Меры вступят в силу 10 апреля .

Китайская сторона подчеркнула, что действия США не соответствуют правилам международной торговли, наносят серьезный ущерб правам и интересам КНР и являются типичным проявлением одностороннего запугивания . в Пекине призвали Вашингтон отменить свои тарифы, провести консультации и урегулировать разногласия.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Carlos Barria

Китай также подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за американских пошлин.

Трамп раскритиковал КНР за введение контрмер.



« Китай поступил неправильно, они запаниковали — а это единственное, чего они никак не могут себе позволить », — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Фото: ASSOCIATED PRESS/Andy Wong

2 апреля Трамп заявил о введении пошлин для 185 стран. Базовый тариф — 10%, но для отдельных государств ставка гораздо выше. В частности, наиболее крупные — против Вьетнама (46%), Китая (34%), Тайваня (32%), Таиланда (36%), Евросоюза (20%). Самая большая цифра относится к Камбодже — 49%. Указ о введении тарифов начнет действовать с 9 апреля.

Другие страны ответных мер пока не объявляли, но реакция еще может последовать. Вьетнам немедленно призвал к переговорам по поводу пошлин. Министр экономики Германии Роберт Хабек также настаивает на переговорах по поводу пошлин, но допускает полноценный ответ в случае их неудачи . Президент Франции Эммануэль Макрон куда более воинственен — он призвал компании приостановить инвестиции в США, а также допустил введение пошлин на американские цифровые сервисы .

Самый масштабный торговый конфликт за 100 лет

Ответные меры Китая — довольно масштабные, даже несмотря на то что поставки из США в КНР втрое меньше, чем в обратном направлении , считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Ввоз продукции из Америки в КНР в прошлом году составил $143 млрд, а встречный поток — $438 млрд . То есть ущерб китайской экономике от тарифов Трампа ожидается более высоким, чем американской стороне от ответных мер .

— Если до сих пор шаги КНР были более осторожными и избирательными, то теперь страна показывает, что полностью готова к симметричным мерам . И не только, — отметила Ольга Беленькая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Она напомнила: Пекин также ввел ограничения на экспорт в США редкоземельных элементов, включая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий, и добавил 11 американских компаний в список «ненадежных организаций» , что фактически не даст им работать на китайском рынке.

Следующим шагом может стать новая реакция Трампа — ранее он угрожал дополнительными пошлинами в случае принятия ответных мер , полагает Ольга Беленькая. Но, учитывая непредсказуемость американского президента, нельзя исключить и то, что жесткий ответ может мотивировать его начать переговоры о снижении тарифов .

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В любом случае, можно говорить о крупнейшем за многие десятилетия изменении условий мировой торговли и фактическом отказе от механизмов и правил ВТО . Fitch накануне уже отметил, что средний импортный тариф США взлетел до 22% с 2,5% в 2024 году и достиг максимума с 1910-го, подчеркнула эксперт.

— Это беспрецедентный случай в послевоенной истории. Сравнить все это можно разве что с ситуацией начала 1930-х годов, когда в США был принят закон Смута-Хоули. Это в итоге привело к затяжной депрессии в США и во всем мире, усилению позиций ультраправых партий в Европе, к началу Второй мировой войны . Причины были не только в тарифной войне, но она ускорила наступление всех этих событий, — считает и эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Насколько снизится торговля между Китаем и США

В результате введения новых пошлин, экспорт товаров из Китая в США может рухнуть на 25-35% в апреле-июне 2025 года в годовом выражении , прогнозирует независимый эксперт Андрей Бархота. По его словам, перенаправить выпадающий объем китайского экспорта в ЕС и другие страны вряд ли удастся .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Если пошлины не отменят в ближайшее время, то объем взаимной торговли может сократить в пределах этих самых 34% , считает Кирилл Селезнев из «Гарда Капитал».

Китай закупает в США в основном агропродукцию (соя, кукуруза), самолеты и комплектующие, станки и оборудование , добавил эксперт. А США в Китае — товары массового потребления: бытовую электронику, обувь, одежду, игрушки, инструменты, мебель . То есть именно эта продукция или значительно подорожает, или ее в продаже станет гораздо меньше.

— Если торговая война затянется хотя бы на один квартал, то в США инфляция может перевалить за 5% (сейчас ниже 3%) . Напомню, что на пике топливного кризиса после февраля 2022-го инфляция в Америке поднималась до 9%, а после раздачи пандемийных «вертолетных денег» в 2021 году доходила почти до 5%, — отметил Кирилл Селезнев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При этом в Китае сейчас дефляция, а рост цен последний год не превышает 1%. Так что возвращение к 2–3% в год для него в каком-то смысле будет благом , добавил эксперт. Это, вероятно, позволит перезапустить внутренний спрос, но драйвер можно назвать весьма экстремальным и даже рискованным. Но вот ВВП страны точно будет снижаться , считает он.

Как на ответные пошлины КНР реагируют мировые рынки

Примечательно, что в Китае объявили о новых санкциях вечером по времени Пекина — уже после закрытия фондовых рынков. Такой же прием применил и Трамп 3 апреля, когда он представил таблицу с тарифами.

Реакцию китайских рынков оценить пока затруднительно: 4 апреля основной фондовой индекс КНР Shanghai Composite снизился на 0,24%, а за последние пять дней потерял всего 0,89% .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вместе с тем европейские рынки продолжают падать второй день подряд. Немецкий DAX и французский CAC потерял еще 4,5% за день, британский FTSE 100 — на 3,5%. В минусе открылись и американские площадки: на 17:00 мск S&P 500 и Nasdaq опустились на 3% .

Российский рынок также падает несмотря на то, что пошлины Трампа не затронули напрямую нашу страну, а товарооборот между РФ и США крайне незначительный.

Индекс Мосбиржи за день снизился на 3,5%, до 2800 пунктов . Акции Газпрома потеряли (-4,5%), Роснефти и Татнефти (-3,5%), НЛМК — 5%, Мечел — 6%. Котировки опускаются также у банков: Сбер упал на 2,7%, ВТБ — на 4,5%.

— Косвенное влияние связано с возможным ухудшением условий в мировой экономике из-за торговых войн. В этом случае можно ожидать сокращения мирового спроса на сырье — металлы, нефть, нефтепродукты , что может негативно повлиять на российский экспорт, — пояснила Ольга Беленькая из «Финам».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Нефть Brent в пятницу уже подешевела на 7% за день до $65 за баррель — это минимум с 2021 года.