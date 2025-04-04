Опасная дилемма: что предпримут Европа и Азия против тарифов США

Пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа против большинства остальных стран мира, оказали сокрушительный эффект. Хотя введение тарифов с 2 апреля анонсировалось на протяжении нескольких недель подряд, таких высоких значений никто не ожидал. Фондовые рынки обвалились по всему миру, в том числе и в США, а эксперты пророчат рецессию чуть ли не в глобальном масштабе. Решение Трампа поставило руководителей торговых партнеров США перед вилкой — что сделать в ответ? Первоначальные реакции колеблются от готовности к масштабным уступкам до максимально жесткого ответа. Причем последний может сделать ситуацию только хуже. Подробности — в материале «Известий».

Пошлины США: против каких стран и в каком объеме

Тарифы Трампа, как ни странно, оказались совершенно аполитичными. Их размер рассчитывался по специальной формуле (как утверждает американское министерство торговли), но, как считают экономисты, всё было проще: объем дефицита делился на объем импорта из той или иной страны. Исходя из этого значения устанавливался и размер пошлины. Неудивительно, что максимальные показатели оказались даже не у Китая, а у Вьетнама, а страны вроде Бразилии получили минимальные пошлины в 10%. Никакой дифференциации по принципу «союзник – нейтрал – недоброжелатель» при этом не было. Пошлины, и весьма существенные, получили и Венгрия, и Израиль, и Италия, с которыми у нынешнего Белого дома складывается хорошее взаимодействие.

Фото: Global Look Press/Ron Sachs

Реакция иностранных государств не заставила себя долго ждать. Некоторые начали готовить контрмеры еще до введения тарифов. Другие находятся в растерянности и всё еще размышляют. Третьи уже ввели антиамериканские пошлины. Посмотрим на конкретные примеры крупнейших торговых партнеров США.

Китай

Китай, естественно, оказался главной целью для американских пошлин. До 2 апреля в отношении Пекина уже действовали пошлины в размере 34%, и это в дополнение к тарифам, введенным еще при предыдущей администрации (например, на электромобили). Сейчас к ним приплюсовались меры, основанные на «взаимности», в результате чего средняя тарифная ставка на продукцию из КНР достигла впечатляющих 67%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

США остаются главным рынком для Китая (экспорт товаров составил около $440 млрд, и это без учета услуг), и последствия введения настолько тяжелых пошлин могут быть очень неприятными. Особенно учитывая, что Китай переживает тяжелые времена на рынке недвижимости и стремится взбодрить свою экономику ставкой на экспорт — внутренний спрос растет слишком медленно, чтобы стать главным драйвером ВВП. Новые тарифы являются запретительными, и многие товары из Китая просто перестанут быть конкурентоспособными на американском рынке.

Китайцы просят США пересмотреть решение, но при этом подчеркивают, что при отсутствии договоренностей у них не останется выбора, кроме как принять ответные меры. Скорее всего, они затронут большую часть американского экспорта в Китай ($150 млрд). Против части товаров, например поставок сельхозпродукции, пошлины уже были введены в расчете на то, что это самые чувствительные к таким ограничениям сектора американской промышленности.

Вьетнам и Юго-Восточная Азия

К югу от Китая настроения куда более миролюбивые. Вьетнам является главным пострадавшим от новой волны тарифов. Для местной продукции поставки в США теперь будут обходиться в 90% дополнительной стоимости — это мировой рекорд. Ханой немедленно призвал к переговорам по поводу пошлин. При этом еще в конце марта руководство Вьетнама пообещало снизить свои импортные пошлины на американские товары, включая СПГ и автомобили, а также в ускоренном порядке одобрить системы связи Starlink.

Спутниковая антенна Starlink Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

Схожая реакция приходит из Таиланда, Индонезии и других стран региона. У них в основном нет амбиций противостоять США, и они хотят в первую очередь не допустить обвала своего экспорта. Ни одно из государств АСЕАН не упоминало какие-либо ответные меры против американской продукции.

Европа

ЕС, будучи старейшим союзником Америки, находится в наиболее неприятном положении. Континент сталкивается с рецессией из-за роста цен на энергоносители вследствие конфликта с Россией, а тарифы могут стать смертным приговором промышленности континента, буквально положив ее в «сэндвич» между проблемами с Россией и Америкой одновременно.

Реакция пока смешанная. К примеру, министр экономики Германии Роберт Хабек призвал к переговорам по поводу пошлин, но допустил полноценный ответ в случае их неудачи. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон куда более воинственен. Он призвал французские компании приостановить инвестиции в США, а также допустил введение пошлин на американские цифровые сервисы.

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Судя по всему, какого-то единого ответа из ЕС на действия Америки не последует. Каждая из стран в сложившейся экстремальной ситуации будет пытаться спасти себя. Многие из них (упомянутые Италия и Венгрия) по-прежнему рассчитывают на особые отношения с США. Но пока переговорный процесс не налажен, говорить об этом явно рано.

Пока политики в Европе грозят ответом на пошлины США, у бизнеса другой настрой. К примеру, крупные автопроизводители задумались о переносе производства за океан. Для европейских автоконцернов американский рынок в последнее время вообще представляет собой золотое дно, помогающее выживать в нынешних тяжелых условиях.

Во-первых, покупательная способность жителя США остается намного выше, чем европейцев или азиатов: даже в самых бедных штатах в долларах американцы зарабатывают больше, притом что разница в стоимости международных товаров невелика (часто в США они даже дешевле). Во-вторых, переход на электромобили в Америке идет намного медленнее, чем в Китае и ЕС. Поэтому европейские и особенно немецкие производители сейчас возлагают большие надежды на этот рынок, где продажи бурно растут. Так, выручка Mercedes от реализации кроссоверов GLC в США в 2024 году выросла сразу на 58%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Неудивительно, что на фоне падения котировок автоконцерны готовы предпринять экстраординарные шаги для защиты своей доли рынка. О переносе дополнительных мощностей своих производств в Америку говорят Mercedes и Volvo. При этом компании уже имеют заводы в южных штатах США: немцы — в Алабаме, шведы — в Южной Каролине. Но этого мало: многие части для них поставляются из Европы. BMW постоянно расширяет американское производство, но по-прежнему около 60% продукции баварского концерна в Америке является импортом.