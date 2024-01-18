Дебет и трепет: почему в Европе заговорили о «скорой войне с Россией»

Буквально за несколько дней целый ряд высокопоставленных европейских политиков и военных выступили с заявлениями, в которых предрекали НАТО скорую войну с Россией. В дополнение к ним Bild опубликовал «секретные планы» Североатлантического альянса, в которых описывался сценарий отражения российской агрессии. Кому и зачем понадобилось накалять обстановку в Европе , рассказывают «Известия».

210 лет кончатся завтра

11 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин в ходе выступления на ежегодной конференции Folk och Försvar («Народ и оборона») заявил, что «после 210 лет мира стране пора готовиться к войне». В тот же день премьер-министр страны Ульф Кристерссон призвал сограждан «быть готовыми умереть с оружием в руках, отстаивая ценности». «Швеция живет в новой и более опасной реальности», — заявил глава правительства, добавив, что вступление в НАТО будет способствовать укреплению безопасности королевства.

Следует отметить, что «готовиться к нападению крупной державы» Швеция начала еще почти три года назад , когда был принят специальный правительственный план «Тотальная оборона 2021–2025», в рамках которого было предусмотрено 40%-е увеличение военных расходов и было заключено трехстороннее соглашение с Норвегией и Данией об углублении сотрудничества в оборонной сфере. Важно также напомнить, что участие в партнерских программах и операциях НАТО Швеция принимает еще с середины 1990-х годов.

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Реакцию шведского общества на заявления представителей власти сложно описать иначе, как панику. Как пишут местные СМИ, за пару дней граждане смели с полок магазинов товары первой необходимости. Газета Expressen сообщает о росте на несколько тысяч процентов продаж портативных радиостанций и 800%-м повышении спроса на фонарики и канистры с водой.

В итоге Кристерссон был вынужден срочно успокаивать соотечественников. Премьер-министр заявил, что запущенный массовый психоз «вышел из-под контроля». «Риск увеличился, но нет никаких признаков того, что война уже стучится в нашу дверь», — заявил он в эфире национального радио.

Русские идут

16 декабря глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус в интервью Die Welt заявил, что Европа к концу текущего десятилетия может столкнуться с военными угрозами, и ей необходимо в течение пяти–восьми лет нарастить производство оружия, чтобы быть к ним готовой. 19 декабря о срочной необходимости подготовки к потенциальному конфликту с Россией заявил начальник штаба Вооруженных сил Бельгии адмирал Мишель Хофман.

Спустя две недели в том же стиле высказался командующий Вооруженными силами Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вийнен. В интервью De Telegraaf он сказал следующее: «Нидерланды должны всерьез опасаться войны, а наше общество должно к ней готовиться… Россия становится сильнее». «Не надо думать, что нам гарантирована безопасность только потому, что мы находимся на расстоянии 1500 км», — сказал он.

Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ



Разумеется, не осталось в стороне от обсуждения правительство Великобритании. Министр обороны Грант Шэппс предостерег соотечественников от потенциальных конфликтов не только с Россией, но и с Ираном, Китаем и КНДР. Примечательно, что ни о каких планах по повышению обороноспособности королевства в связи с «предвоенным положением» он не сообщил.

Секретные планы от известного таблоида

14 января Bild опубликовал «секретный план действий» правительства Германии. По информации издания, НАТО отрабатывает сценарий, в котором в начале 2025 года, после «неизбежного» поражения ВСУ, Польша и прибалтийские государства заявят о растущей активности ВС РФ на своих границах. В ответ на это Североатлантический альянс перебросит на восточный фланг 300 тыс. военнослужащих. Это, в свою очередь, станет началом масштабного конфликта с Российской Федерацией.

Статья ожидаемо вызвала резонанс и в России, и в странах НАТО — даже несмотря на последовавший комментарий директора Stratcom (Центр стратегических коммуникаций НАТО) Яниса Сартса, в котором описанный Bild сюжет был назван воображаемой ситуацией для проверки военных возможностей.

Между тем ровно шесть месяцев назад в том же издании в статье под названием «Вот что произойдет, если Путин нападет на нас» описывался буквально тот же сценарий : Калининградская область и граница Белоруссии и Литвы как театр военных действий, те же 300 тыс. солдат, в основном бундесвера, переброшенные на восток. При этом указанная в «секретных планах» Bild численность группировки НАТО, развертываемой у границ России, была официально утверждена на вильнюсском саммите альянса и указана в опубликованных документах альянса. Таким образом, Bild создал сенсацию из ничего, частично использовав открытые данные, частично — собственный материал полугодовой давности. Другой вопрос, что публикация по времени совпала с рядом громких заявлений о «скорой войне».

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Bild обладает весьма специфической репутацией, отмечает научный сотрудник Центра Европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

— Bild — это своеобразный медиафеномен Германии. С одной стороны, это «желтая пресса» в классическом понимании. С другой, это издание обладает обширной корреспондентской сетью во всём мире. Все его критикуют за скандальность и безвкусицу, но при этом все в курсе того, о чем там пишут. Это особо крупный калибр в любой информационной войне как в самой Германии, так и за ее пределами, — подчеркнул собеседник «Известий».

Вторая свежесть

В действительности, и это признается как российскими, так и зарубежными экспертами, сегодня происходит публичное осознание текущего положения европейской оборонной отрасли, очевидно, не готовой к происходящим геополитическим изменениям. В первую очередь речь идет о событиях, предшествующих выборам в США и последующих после них. Во второй редакции «секретных планов» от Bild они называются параличом американской политической системы. Кроме того, европейцы понимают, что в случае возвращения Дональда Трампа к власти политика США по отношению к остальным членам НАТО будет пересмотрена, что в любом случае потребует существенных финансовых вливаний и увеличения национальных оборонных бюджетов. Это означает, что американские гарантии европейской безопасности уже не будут работать в прежнем формате.

В этих условиях ориентированный на экспорт европейский ВПК, на протяжении 30 лет ограниченный, с одной стороны, отсутствием необходимости и с другой — конкурентами из-за океана, требует срочной перезагрузки как в отношении количества производимого, так и его качества.

Фото: ТАСС/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Украинский кризис выявил эти проблемы особенно четко. Сохраненное к февралю 2022-го на складах в Восточной Европе и бывшей ГДР вооружение было впоследствии перемолото российской армией, а нынешних объемов производства в условиях высокой интенсивности конфликта и политической неопределенности явно недостаточно. Долгосрочные экспортные контракты, ограничивающие возможности госзаказов, бюрократические сложности внутри ЕС, хронический кадровый голод, выявленное в ходе конфликта технологическое отставание по ряду аспектов и, вероятно, главное — неготовность европейского общества к войне на фоне кризисных тенденций в экономике — всё это привело политиков к необходимости переосмысления подходов в сфере безопасности. Причем особенно четко негативные факторы проявляются в Германии и Франции, крупнейших в ЕС производителях оружия с крупнейшими по численности армиями.

Готовность немецкого общества воевать с Россией невысока, считает Артем Соколов.

— Разумеется, дело не в симпатиях к России. Первая причина — состояние самого бундесвера, который не готов к участию в серьезных военных конфликтах. Население страны исповедует пацифизм, по-разному понимаемый, но исключающий готовность жертвовать собой за Германию, ЕС или Запад в целом. Чтобы произошли изменения, нужно время при соответствующей трансформации общественной жизни. Конфликт с такой страной, как Россия, с большим числом жертв будет для Германии шоком, — резюмирует эксперт.

В конце 2023 года Берлин заявил об удвоении военной помощи Украине, теперь она составит €7 млрд. При этом показательно, что данное решение германского правительства получило критические комментарии из Брюсселя. Комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон обвинил Берлин в неучастии в общеевропейских делах. «Сегодня мы видим, что Германия пытается действовать в одиночку. Она, в частности, пытается прекратить поддержку Европейского фонда мира», — сказал он. По мнению Артема Соколова, это связано со стремлением увеличить размер военной помощи Киеву за счет Европейского союза. Брюссель требует от Германии не только высоких трат, отмечает эксперт, но и организационных усилий с целью привлечь те государства, которые, по мнению ЕС, могут уклониться от этих действий.

Фото: Getty Images/Craig Stennett

Пример Франции, третьего после США и России экспортера оружия в мире, также показателен. 17 января Елисейский дворец заявил о подготовке соглашения о гарантиях безопасности Украины. Президент Пятой республики Эммануэль Макрон подчеркнул, что оно позволит «поставлять гораздо больше оборудования нашим партнерам, в особенности, ожидаемых ими гаубиц Caesar».

Как отмечает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Е.М. Примакова Павел Тимофеев, сегодня Париж стоит перед необходимостью восполнять запасы и при этом не потерять долю глобального рынка.

— Франция, в отличие от Германии и стран Восточной Европы, не хранила избыток оружия, образовавшийся со времен холодной войны. То, что было лишнее, было за прошедшие годы разобрано или продано. А между тем Париж отдал Украине очень много и в итоге сегодня стоит перед необходимостью возвращать себе обороноспособность. При этом до последнего момента Франция занимала серьезную долю международного рынка вооружений, поставляя его по всему миру, и экспортные мощности не должны быть утеряны. Макрон видит эту ситуацию и пытается сохранить баланс, — резюмирует эксперт.

О необходимости мобилизации и перестройки европейского ВПК чиновники ЕС и отдельные политики говорят уже два года. На данный момент результат едва ли может их устраивать. Особенно показательным получился план «одного миллиона снарядов для Украины за год», который, как известно, был в итоге выполнен чуть более, чем на треть.

Фото: ТАСС/dpa/Sebastian Gollnow