Украинская рулетка: как прошел первый день саммита НАТО

Официального приглашения Украины в НАТО не предвидится, рассказали «Известиям» в посольстве США в Москве . В Вильнюсе 11 июля стартовал 74-й саммит НАТО. На повестке дня — членство Швеции в блоке и поддержка Украины. Встреча в Литве весьма символична — 10 лет назад в ней состоялся саммит Восточного партнерства, после которого начался Евромайдан и Украинский конфликт. Однако лидеры альянса по-прежнему не готовы пригласить Украину в НАТО , несмотря на рост военной и политической поддержки Киева. Эксперты подчеркивают, что Запад все еще опасается этого из-за страха ядерной эскалации с Россией. Нашей стране, кстати, много уделено внимания в совместном коммюнике по итогам первого дня . Как будут развиваться отношения НАТО и Украины, и на каких условиях в альянс вступит Швеция, — в материале «Известий».

Украина вне НАТО

На пресс-конференции по итогам первого дня саммита НАТО генсек Йенс Столтенберг сообщил, что страны утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге и значительного расширения оборонных закупок . Чтобы его реализовать, потребуются серьезные вложения. Столтенберг ранее заявлял, что в 2023 году альянс повысит военные расходы на 8,3%. Поэтому союзники вновь договорились установить 2% ВВП в качестве минимального размера военных расходов.

Усиление восточного фланга НАТО — злободневная тема особенно для «младоевропейцев»: Польши и стран Прибалтики . Они, несомненно, пользуются ситуацией вокруг Украины ради повышения собственного влияния в альянсе. Неспроста «хозяин» саммита президент Литвы Гитанас Науседа в преддверии встречи предложил признать подписанный в 1997 году основополагающий акт России и НАТО недействительным. Ведь тогда на территории Прибалтики можно будет создать постоянные военные базы у границ с Россией. Однако пока страны Балтии предпочитают бороться с РФ руками украинцев . Они же больше всех поддерживают и членство в НАТО Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Впрочем, ожидания последнего от саммита оказались завышены. 11 июля президент Украины Владимир Зеленский резко осудил планы западных политиков не включить никакой конкретики по членству Киева в альянсе в готовящемся заявлении. «Неопределенность — это слабость» , — заявил Зеленский, добавив, что «откровенно» обсудит это на саммите. Примечательно, что еще месяц назад он грозился не приехать на встречу в Литве, если на нем не дадут «сигнал» о вступлении страны в альянс. Однако 9 июля президент США Джо Байден прямо заявил, что Украина еще не готова к членству в НАТО .

В комментарии «Известиям» посольство США в Москве пояснило, что, хотя США привержены политике «открытых дверей», официального приглашения Украины в блок действительно не предвидится . В дипведомстве напомнили о давних требованиях США по проведению реформ, чтобы Украина могла «соответствовать тем же стандартам, что и любая другая страна НАТО». Но при этом американцы сейчас сосредоточены на поддержке Киева по «защите от российской агрессии, а не на процессе в Брюсселе».

— Мы обсуждали с нашими союзниками по НАТО и Украиной, как мы можем коллективно поддержать стремление Украины к евроатлантической интеграции, но мы не будем подробно рассказывать об этих частных разговорах, — уточнили дипломаты.

Члены НАТО не могут одобрить принятие Украины в Североатлантический альянс, однако сейчас в условиях СВО они отчаянно пытаются предложить Киеву что-то взамен , но не менее весомое. Отсюда, например, идея о предоставлении гарантий безопасности, аналогичных тем, что США предоставляет Израилю. В Белом доме на днях уточнили, что она подразумевает долгосрочную военную помощь, передачу разведданных, поддержку в киберпространстве и «другие формы материальной поддержки». При этом гарантии будут предоставлены при условии запуска мирного процесса.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Еще одним «утешительным призом» станет учреждение совета Украина – НАТО , первое заседание которого намечено на 12 июля. Этот совет, по словам Столтенберга, призван укрепить политические связи альянса с Киевом. Также НАТО предложило отменить для Украины План действий для членства в альянсе. В Брюсселе считают, что эта мера сократит процесс присоединения Киева к организации . Наконец, НАТО пообещало согласовать план многолетней поддержки вооруженных сил Украины (ВСУ). Столтенберг со своей стороны призвал усилить военную помощь Киеву, в том числе за счет кассетных боеприпасов. «В краткосрочной перспективе есть риск, что Украине не хватит снарядов, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы снабдить их максимальным количеством боеприпасов, которые мы можем им поставить», — заявил генсек.

Невозможно не упомянуть и об инициативах бывших стран-участниц «Нормандского формата», Франции и Германии, по поддержке контрнаступления ВСУ. Так, французский президент Эммануэль Макрон пообещал передать Украине ракеты дальнего радиуса действия. Предположительно речь идет о ракетах SCALP дальностью более 250 км . А канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в новый пакет военной помощи Украине на €700 млн евро войдут две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, а также 25 танков Leopard 1 A5 .

Таким образом, по мнению заведующего отделом Украины Института стран СНГ Ивана Скорикова, Зеленский поехал на саммит в Вильнюс фактически ни с чем. Запад, по его словам, осознает, что приглашение Киева в альянс чревато прямым столкновением с Россией, и это может взбудоражить западную общественность.

Фото: REUTERS/Yves Herman

— Членство Украины в НАТО не является самоцелью, поскольку НАТО давно уже на Украине . В таком состоянии противоборства с Россией Украина исправно играет отведенную ей роль. Принять же воюющее государство в альянс означает нарушить принципы НАТО и самое главное испугать европейское общество , — пояснил эксперт «Известиям».

В совместном коммюнике по итогам первого дня Россия называется самой серьезной и прямой угрозой безопасности в евроатлантическом регионе . При этом еще в одном пункте говорится о том, что альянс намерен «сохранять каналы связи с Москвой открытыми», чтобы предотвращать эскалацию. Сразу же после публикации документа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила: «конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нем».

«Европейское будущее» Турции

Другая важная тема саммита НАТО в Вильнюсе — принятие Швеции в альянс. Эпопея с заявкой королевства в альянс тянется с июня 2022 года . Тогда Швеция, Финляндия и Турция при посредничестве НАТО подписали меморандум, представлявший собой дорожную карту для Стокгольма и Хельсинки по вступлению в НАТО. Финляндии в итоге удалось проскочить в альянс в апреле. Заявка же Швеции повисла в воздухе из-за позиции Турции и поддерживающей ее Венгрии.

10 июля в Вильнюсе состоялась закрытая встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона . По ее итогам, Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в НАТО. Прорыв стал возможен благодаря заверениям Швеции по ключевым требованиям , в том числе подходу Стокгольма к сторонникам «Рабочей партии Курдистана», которую в Турции считают террористической. Анкара добилась того, что впервые в истории альянса будет назначен координатор по борьбе с терроризмом. Им станет специальный представитель генерального секретаря.

Но этого Эрдогану оказалось мало. Он неожиданно потребовал от Швеции и Евросоюза возобновить переговоры по вступлению Турции в ЕС , заглохшие еще в 2000-х годах. Вдобавок он потребовал, чтобы Швеция помогла модернизировать таможенный союз Турции и ЕС и активизировать переговоры о безвизовом режиме . Перед вылетом в Вильнюс Эрдоган красноречиво заявил: «Я обращаюсь к тем, кто заставлял Турцию ждать у дверей ЕС более 50 лет: сначала проложите путь для Турции в ЕС, а затем мы проложим путь для Швеции».

Президент Турции Реджеп Эрдоган Фото: REUTERS/Yves Herman

Когда турецкий парламент рассмотрит заявку Швеции на членство в НАТО, точно не ясно. По данным телеканала CNN Türk, ратификация протокола не исключена до конца следующей недели. До этого сообщалось, что парламент сможет одобрить вступление страны в альянс не раньше осени. По мнению профессора факультета политологии и международных отношений Университета Мармара Эмре Эршена, увязку членства Швеции в НАТО и принятие Турции в ЕС нельзя считать «полностью беспочвенными».

— Похоже, Турция желает оживить свои отношения с ЕС особенно по двум вопросам : обновление Таможенного союза с ним и возможная либерализация визового режима для граждан республики. Перспективы полноправного членства Турции в Союзе все еще довольно туманны, но, если бы Анкара могла получить некоторые уступки по этим двум вопросам, этого было бы достаточно для президента Эрдогана, чтобы объявить о победе во внешней политике , — заявил Эршен «Известиям».

Что касается Швеции, эксперт не уверен, что Стокгольм выполнит обещания, данные Анкаре. Поэтому он полагает, что переговоры за закрытыми дверьми между Турцией и Швецией продолжатся. Причем до тех пор, пока турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении северной страны к НАТО.