Чем дальше в ЕС: что Европа пообещала Украине

Украина стала центральной темой саммита Евросоюза , завершающего свою работу 30 июня. Выступить единым фронтом у Европы не получилось — Будапешт не хочет выделять Киеву дополнительных денег, члены ЕС не могут договориться о методах изъятия российских замороженных активов, продолжаются обсуждения гарантий безопасности Украине . Неизменной остается лишь общая формула — больше денег и оружия для ВСУ. К чему пришли лидеры союза и как на это реагируют в России — в материале «Известий».

Деньги, оружие и дипломатия

Евросоюз будет предоставлять Киеву финансовую и военную помощь «столько, сколько потребуется» — таков главный итог обсуждения ситуации на Украине на саммите ЕС, который завершается 30 июня.

«Евросовет подтверждает готовность ЕС оказывать устойчивую военную поддержку Украине столько, сколько потребуется, в частности через Миссию военной помощи ЕС и Европейский фонд мира. <…> Евросовет оценил ход поставок и совместной закупки 1 млн артиллерийских боеприпасов и ракет для Украины. Подчеркивается важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики безопасности и обороны отдельных государств-членов с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов», — говорится в заявлении саммита ЕС.

Кроме того, лидеры договорились активизировать дипломатические усилия с целью склонить страны, прямо не вставшие на сторону Украины и Запада, поддержать принципы и цели, заявленные в так называемой формуле мира, представленной украинским президентом Владимиром Зеленским.

Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: REUTERS/Johanna Geron

Тем временем, судя по дискуссиям на саммите, Европа готовится к затяжному противостоянию с РФ — к тому же европейские лидеры готовят и Киев. Так, например, канцлер ФРГ Олаф Шольц еще до открытия официальной части мероприятия заявил, что ЕС должен продолжать курс на поддержку Украины, поскольку конфликт «может длиться долго».

— Поэтому и важно, чтобы мы здесь взялись за руки и сказали, что готовы сохранять обозначенный курс долгое время, что необходима финансовая, гуманитарная и военная помощь Украине, — заявил он.

При этом к саммиту Берлин подготовил очередной пакет военной помощи Киеву , в который вошли РЛС среднего радиуса действия TRML-4D, бронетехника BIBER, оборудование для разминирования, грузовики и пограничные патрульные машины.

В России со скепсисом относятся к утверждениям о готовности ЕС продолжать поддерживать Украину финансово и в военно-техническом плане , сказал «Известиям» глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. По его словам, это лишь приводит к затягиванию конфликта и дополнительным жертвам.

— Евросоюз занимается последние полтора года тем, что накачивает киевский режим вооружением, обостряя санкционную обстановку в мире. Все это выглядит немного цинично , — сказал сенатор.

РЛС среднего радиуса действия TRML-4D Фото: Global Look Press/Marijan Murat

Нужно больше денег

О том, что не все члены объединения одинаково оценивают необходимость повышать финансовые и иные виды трат для Киева, сразу дала понять Венгрия , которая и ранее высказывалась против увеличения поддержки ВСУ. Так, предложение Еврокомиссии выделить в бюджет союза дополнительные €100 млрд, из которых половина должна пойти на экономическое восстановление Украины, представитель Будапешта назвал «шокирующим и непригодным для обсуждения».

— Предложение Еврокомиссии неприемлемо, поскольку до сих пор нет ни одного документа, показывающего, на что именно были потрачены средства, ранее выделенные Европейским союзом на помощь Украине , — заявил политический советник, однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

Венгерский премьер Виктор Орбан пояснил, что позиция его страны связана с тем, что до сих пор не до конца ясно не только, куда ушли деньги, но и как контролировать такие транши в будущем. Кроме того, премьер-министр уверен, что дальнейшее финансирование конфликта на Украине приведет лишь к еще большим разрушениям и, следовательно, к еще более внушительным суммам, необходимым на будущее восстановление Украины.

— Прошло полтора года, мы сделали то, что сделали, результат нулевой, даже отрицательный. Россия не побеждена, российское политическое руководство на месте, в российской экономике все хорошо, а мы страдаем от высокой инфляции, и у нас нет денег , чтобы поддержать украинцев. Очевидно, что контрнаступление, начатое украинцами, идет трудно, и есть серьезные сомнения в том, что мы вообще можем на что-то надеяться. <…> В бюджете ЕС нет денег. Куда делись деньги? Мы знаем ответ: они были выданы Украине для <конфликта>, которого не должно было быть , — подчеркнул Орбан.

Будапешт заявляет, что Еврокомиссии не удастся изменить позицию венгерских властей.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: REUTERS/Johanna Geron

Европейская гарантия

Евросоюз на саммите также договорился рассмотреть возможности объединения по внесению собственного вклада в предоставление Украине неких гарантий безопасности . Что они могут включать в себя, остается неясным, поскольку Евросоюз — экономический, а не военный блок.

«Евросоюз и государства-члены готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной, что поможет ей защищать себя в долгосрочной перспективе, — говорится в документе саммита ЕС. — В связи с этим они быстро рассмотрят формы такого вклада».

При этом эксперты подчеркивают, что Евросоюз представляет собой экономическое объединение, у которого нет соответствующих структур, чтобы гарантировать безопасность в том или ином виде.

— Чтобы Евросоюз предоставил какие-то гарантии безопасности, он должен создать некие военно-стратегические структуры , — напоминает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. — А так, это не более, чем белый шум, заявление ради заявления .

В этом вопросе Евросоюз как объединение будет вступать в некоторую конкуренцию с НАТО, которая так же не дает конкретики относительно перспектив членства Украины, ограничиваясь пока что «сигналами» о приверженности альянса к поддержке Киева.

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS/Johanna Geron

Дискуссии о необходимости быть более самостоятельными в сфере обороны и безопасности в Европе уже поднимал президент Франции Эммануэль Макрон, однако они не находили серьезной поддержки даже на европейском континенте. К слову, сам Макрон покинул саммит до его завершения: он прервал участие из-за обострившейся ситуации во Франции — уже несколько дней там бушуют беспорядки, спровоцированные убийством 17-летнего подростка алжирского происхождения сотрудником полиции.

Гарантии безопасности, которые требует Украина от НАТО, вероятнее всего, со стороны военной организации предоставлены не будут , поскольку Североатлантический альянс в принципе не дает таких гарантий партнерам , заявили недавно «Известиям» в посольстве Великобритании в РФ.

Более того, сенатор Григорий Карасин сомневается, что Киев будет приглашен на сам саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

— Изыски Украины в данном случае не всегда органично сочетаются с намерением стран Запада. И вообще, в целом, ощущение, что озабоченность НАТО, Вашингтона и других членов коллективного Запада нарастает в связи с тем — и все это хорошо понимают, — что одним из очень серьезных факторов становится непредсказуемость . Это хорошо понимают в европейских столицах, и это видно невооруженным глазом, — пояснил сенатор.

При этом источники Financial Times 29 июня сообщили, что лидеры стран ЕС могут пообещать Киеву расширить свою инициативу по обучению украинских войск, а также могут рассмотреть возможность отправки военных миссий ЕС на Украину.

Более того, по информации СМИ, ряд стран Евросоюза во главе с Францией и Германией (вместе с Великобританией и США) якобы начали работать над проектом декларации об «обязательствах по безопасности» для Украины — документ подразумевал бы долгосрочное финансирование, военные поставки, обучение солдат и доступ к разведданным. Однако такой подход не устроил некоторые государства, поскольку не принимал во внимание «политику в сфере безопасности и обороны ряда стран». Так, например, против документа выступили Австрия, Ирландия и Мальта — их правительства хотят более четких формулировок и объяснения значения «обязательств по безопасности», которые ЕС хочет взять на себя перед Киевом.

Фото: Global Look Press/Christoph Reichwein

Заработать на замороженном

Традиционной темой подобных мероприятий за последние полтора года стал вопрос о поиске возможностей использовать замороженные российские активы для Украины . Проблема для стран Запада заключается в том, что руководство ЕС не может найти легальный способ передачи этих средств. Кроме того, в определенных политических кругах существуют опасения, что подобные действия создадут опасный прецедент, который поставит под сомнение сохранность активов третьих стран, хранящихся в Европе.



Тем не менее ЕС продолжает поиск таких вариантов. « Евросовет подвел итоги работы, проделанной в отношении замороженных активов России, и предлагает совету, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Еврокомиссии продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, а также по согласованию с партнерами», — сказано в заявлении саммита ЕС.

Поступило и иное предложение — премьер-министр Словакии Людовит Одор допустил использование доходов с замороженных в ЕС российских активов. С аналогичными мыслями выступил бельгийский премьер Александр де Кроо.

— Бельгия очень вовлечена в этот вопрос, так как 90% активов заморожены здесь. Мы сконцентрированы на сверхприбыли. Мы говорим о сумме в размере €3 млрд в год, которая могла бы быть получена, — сказал он.

При этом бельгийский политик подчеркнул, что «метод получения этих денег должен быть юридически стабильным».