НА ТО и расчет: что альянс пообещал Украине в Брюсселе

В Брюсселе прошло заседание комиссии НАТО — Украина. Никаких сенсаций эта встреча не принесла — представители альянса лишь в очередной раз заявили о своей приверженности поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», а также о планах нарастить поставки вооружения, но без конкретики об истребителях F-16. При этом встреча проходит не на самом благоприятном фоне для союзников — контрнаступление ВСУ, начало которого фиксируют и в России, и на Западе, но отрицается Киевом, пока не выглядит успешным для Украины . О чем договорились в Брюсселе и кто пообещал Украине новое оружие — в материале «Известий».

60 тыс. военных для Украины

В Брюсселе проходит плановая двухдневная встреча министров обороны НАТО, однако наибольшее внимание — уже традиционно на подобных мероприятиях — было уделено украинскому конфликту. В дни встречи прошло также заседание контактной группы по поставкам оружия на Украину и заседание комиссии НАТО — Украина. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг накануне анонсировал, что участники мероприятия заслушают доклад главы минобороны этой страны Алексея Резникова о наступлении ВСУ и понесенных потерях.

— Мы уже завершили подготовку 24 тыс. военных для Украины в разных странах ЕС, и эта цифра продолжит расти . Мы будем наращивать поставки продвинутых сложных видов вооружений, — заявил по итогам встречи глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Bryan Gatchell

Также, по его словам, страны Евросоюза потратили €900 млн на снаряды для ВСУ — такие суммы государства-члены ЕС планируют получить компенсации из Европейского фонда мира . «Это только первая часть нашего плана по поставке боеприпасов из существующих запасов и к концу июля мы подпишем с промышленностью контракты на совместную закупку новых боеприпасов, организованных Европейским оборонным агентством», — сказал Боррель.

Всего же страны Запада подготовили почти 60 тыс. украинских военных для контрнаступления , заявил на брифинге в Брюсселе глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

В целом, встреча не дала сенсаций — помимо заявлений, что НАТО продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» и наращивать поставки вооружений, новых смыслов мероприятие не привнесло . Впрочем, такие встречи в последнее время всегда заканчиваются «очень стандартно, по-другому они заканчиваться не могут» — так охарактеризовал заседание комиссии НАТО — Украина замначальника Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

При этом следует учитывать, что Украина взаимодействует с Западом не только через эту эту комиссию, но и на других площадках, однако вряд ли это может как-то изменить сложившуюся ситуацию на земле.

— Площадок достаточно много, но ситуацию это не меняет, только если в плохую сторону для Евросоюза и НАТО . Для обеих этих организаций сотрудничество с Украиной только усугубляет ситуацию — Европу накрыл экономический кризис, и европейские страны находятся на грани большой катастрофы. Никакими поставками ситуацию на украинском театре военных действий они изменить не смогут, эти поставки истощаются. В общем, ситуация тупиковая — как говорится в пословице, сколько раз «халва» не говори — во рту слаще не станет , — говорит военный эксперт политолог Иван Коновалов.

Пошли в наступление

Встреча в Брюсселе проходит на фоне продолжающегося наступления украинских войск . «Долгожданное», как его маркировали в западных медиа, контрнаступление ВСУ началось 4 июня, заявили в Минобороны России, однако все попытки Киева на данном этапе, по оценке российского оборонного ведомства, остаются безуспешными.

Украина все это время утверждает обратное. 15 июня советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление еще не началось, а то, что происходит на линии фронта, — это «тестирование» . При этом Подоляк заметил, что у Украины на данный момент « существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным ростом потерь среди россиян на этом маршруте ».

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

— Украинские политики, видимо, должны так говорить — так им диктуют. Наша задача — этого не допустить . О таких вещах вообще громко говорить не принято, а тут лишний раз пафосно заявить и сделать акцент на русских. Лишнее подтверждение — неонацисты, — прокомментировала слова украинского политика зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Партнеры Украины на Западе при этом, несмотря на заявления из Киева, пишут, что контрнаступление ВСУ уже началось. Еще 7 июня CNN сообщил, что США и другие страны фиксируют признаки начала контрнаступления и активизацию боевых действий. Позже The Washington Post написал более прямо — контрнаступление началось.

У Киева есть свои причины отрицать начало наступательной операции — за первые дни активизации боевых действий ВСУ потеряли достаточно много военной техники и личного состава . Накануне президент Белоруссии заявил о масштабных потерях Киева — по его словам, с момента начала контрнаступления Украина лишилась 40 тыс. военных погибшими и еще более 100 тыс. — ранеными.

В других источниках цифры называются куда более скромные, но все равно внушительные — 7 тыс. военных ВСУ погибшими за первые несколько дней контрнаступления.

Президент РФ Владимир Путин оценил структуру потерь ВСУ как неблагоприятную, а потери среди военных, по его оценке, приближаются к катастрофическим .

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

— Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери, — заявил 13 июня Владимир Путин, добавив, что почти 50% из них — безвозвратные.

Потери России, подчеркнул президент, в десять раз меньше, а ВСУ за это время уже успели лишиться примерно 25-30% техники, поставленной из-за рубежа.

Киев потерь в технике не подтверждает. Лишь 15 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр продемонстрировала фотографии поврежденной БМП «Брэдли». При этом американские СМИ со ссылкой на данные разведки писали, что ВСУ потеряли уже как минимум 16 таких БМП.

Еще больше оружия

На этом фоне меняются настроения в западном истеблишменте. О победе «до конца года» или о «взятии Крыма» уже мало кто говорит . Источники The New York Times в частном порядке утверждают, что считают сценарий, при котором украинские военные полностью вытесняют ВС РФ с территории новых регионов России, «крайне маловероятным».

В материале газеты утверждается, что успешным контрнаступление будет считаться в случае, если Украине удастся вернуть контроль над ключевыми территориями , а также при нанесении России «изнурительного удара, который заставит Кремль усомниться в будущем» спецоперации. Правда, и такой результат, пишут авторы, украинской стороне «не гарантирован».

Такой расклад сил заставляет западных политиков активизировать усилия по дальнейшим поставкам вооружения ВСУ . Так, Япония, по данным The Wall Street Journal, может отправить США артиллерийские снаряды калибра 155 мм для передачи их Украине. Норвегия и Дания совместно предоставят Киеву дополнительно 9 тыс. артиллерийских снарядов. Американские СМИ также писали о планах Вашингтона передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Решение о передаче снарядов с обедненным ураном Владимир Путин связывает с дефицитом других видов оружия, который образовался на Западе. При этом глава РФ подчеркнул, что Москва оставляет за собой право использовать такие же снаряды, если их применит Украина.

Дания и Норвегия, помимо поставок вооружения, возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков для управления истребителями F-16. При этом минобороны Нидерландов отдельно заметило, что пока что вопрос о поставках ВСУ таких машин не стоит в повестке. Однако начало обучения пилотов в целом свидетельствует, что этот процесс уже запустился. Учебный центр по F-16, к слову, откроют поближе к Украине — в одной из стран Восточной Европы.

Более того, США продолжают наращивать военную помощь для Киева. На днях стало известно об одобрении очередного пакета такой поддержки на суму $325 млн. Поставки, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, будут включать в себя критически значимые средства ПВО, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS и ствольной артиллерии, противотанковое вооружение, бронированную технику и другое.

Чуть ранее на прошлой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев сказал, что Оттава выделит ВСУ дополнительный пакет военной помощи на сумму 500 млн канадских долларов (около $375 млн). Ранее Канада уже передавала Украине танки «Леопард», бронетранспортеры Senator, боевые БМП, зенитный ракетный комплекс NASAMS с боеприпасами, гаубицы M777 и противотанковое оружие.