Военная дружба: Москва готова поставлять Мозамбику оружие

Москва готова поставлять Мапуту оружие для борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего визита в Мозамбик. Государство в Юго-Восточной Африке в целом заинтересовано в наращивании военно-технического сотрудничества и кооперации в торгово-экономической сфере с российской стороной , подтвердил замминистра иностранных дел республики Мануэль Жозе Гонсалвеш. При этом как рассказал «Известиям» пресс-секретарь президента Мозамбика Арсенио Энрике, в его стране не забыли ту помощь, которую СССР оказывал стране во время борьбы за независимость .

Память об СССР

Третьим пунктом африканского турне Лаврова после Кении и Бурунди стал Мозамбик — бывшая португальская колония на берегу Индийского океана. В 1975 году Мозамбик получил независимость от Лиссабона во время кровопролитной войны, которая затем переросла в гражданскую. При этом страну в антиколониальной борьбе поддерживал Советский Союз — поставлял оружие, авиатехнику, направлял военных инструкторов. Многие политики проходили обучение в СССР.

В знак благодарности в Мапуту одну из центральных улиц назвали в честь Владимира Ленина, а на гербе и флаге страны изображен автомат Калашникова . Даже мальчиков здесь называли Калашами в честь автомата, полагая, что это имя поможет им вырасти настоящими воинами.

Как заявил «Известиям» пресс-секретарь президента страны Арсенио Энрике, мозамбикцы помнят поддержку, оказанную Советским союзом в годы борьбы с колониализмом. Многие до сих пор проходят обучение в России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Лабутина

В центре города Мапуту на Площади независимости установлен памятник первому президенту Мозамбика Самору Машелу , который как бы грозит пальцем вслед отчалившим от пристани португальцам. В честь него в Москве также названа улица . Когда его самолет разбился в горах ЮАР, весь экипаж состоял из советских специалистов, что доказывает степень плотного сотрудничества между странами в те годы.

По итогам переговоров с президентом Мозамбика Филипо Ньюси Сергей Лавров заявил о намерении возобновить заседания межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству , которые были приостановлены из-за пандемии. Он подчеркнул, что Москва готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения для борьбы с терроризмом. В 2015 году Мапуту и Москва заключили соглашение, которое должно было вывести и без того тесные контакты по этой линии на новый уровень , напомнил в беседе с «Известиями» программный координатор РСМД, аспирант Института Африки РАН Никита Панин.

— Значительная часть вооружений Мозамбика, столь необходимых стране для борьбы с экстремистскими и террористическими группами, до сих пор имеет российское происхождение . В то же время Мозамбик наращивает сотрудничество по ВТС с Китаем. Удержать свою роль Россия сможет не столько за счет поддержки военного экспорта, сколько за счет подготовки военнослужащих, кадрового аппарата, передачи накопленного опыта — не только военно-полевого, но и в области поддержания правопорядка, — отметил эксперт.

Экономические перспективы

Мапуту — портовый город, корабли с товарами приплывают сюда из Китая и Индии, отсюда же отправляются в Европу и Америку. Другой важный порт Мозамбика расположен в городе Бейра — именно туда в феврале была доставлена партия российских удобрений компании «Уралхим-Уралкалий» , предназначенных для дальнейшей транспортировки в Малави. Основной статьей дохода Мозамбика остается добыча нефти и нефтепереработка — страна экспортирует топливо в соседнюю Зимбабве.

В марте Мозамбик отменил визы для туристических и деловых поездок граждан из 28 стран, включая Россию . Эта мера призвана нарастить объем туристов, въезжающих в страну — длина береговой линии Мозамбика достигает 2,5 тыс. км, однако пляжной инфраструктуры в стране пока практически нет.

— Третий по счету визит министра иностранных дел России в Мозамбик говорит о том, что страна вновь становится одним из ключевых партнеров Москвы на континенте . Этому сопутствует активное наращивание контактов по ряду направлений. С одной стороны, продолжается развитие традиционных сфер взаимодействия: ВТС и добывающие отрасли промышленности. С другой, стороны стремятся найти новые перспективы, чтобы придать двусторонним контактам более прочный фундамент , — пояснил Никита Панин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй слева) и президент Мозамбика Филипе Ньюси (справа) во время встречи Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Он добавил, что на Мозамбик оказывается существенное внешнее давление, однако страна не спешит отказываться от сотрудничества с Россией . Об этом говорит недавний визит председателя мозамбикского парламента в Москву Эшперансы Биаш. В своем выступлении она сделала акцент на энергетическом сотрудничестве. «Роснефть» имеет контракты на разведку и добычу углеводородов на трех блоках шельфа Мозамбика, что не отменяет конкуренции со стороны итальянской ENI, американской Anadarko, индийской Videsh, китайской CNOOC, пояснил Панин.

Во время пресс-конференции Сергей Лавров сообщил также об интересе к рынку Мозамбика таких российских компаний, как КамАЗ и Интер РАО . Кроме того, металлургические компании хотели бы сотрудничать с Мапуту, отметил Сергей Лавров.

Ключевая статья импорта Мозамбика из России — это пшеница (43% всех поставок из РФ и около 11% всего импорта пшеницы Мозамбиком), а также азотные удобрения (39% и 7% соответственно). Тем не менее в структуре общего импорта Мозамбика Россия занимает не более 1%.



— Первоочередная задача сторон — нарастить темпы сотрудничества и увеличить объемы торговли . Только в таком случае можно ожидать, что мозамбикско-российские отношения выйдут на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства — пока что такой формат отношений у Мозамбика достигнут лишь с Китаем, — заключил Никита Панин.

Политическое сотрудничество

В июне прошлого года Мозамбик посещала делегация Совета Федерации РФ во главе со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко . Во время этого визита было подписано соглашение по межпарламентскому сотрудничеству и меморандум о контактах в научной сфере. К слову, Сергей Лавров сообщил 31 мая об увеличении квот для студентов из Мозамбика, желающих учиться на бюджетной основе в РФ .

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Не обошелся визит российского министра и без обсуждения политических аспектов. В частности, президент Мозамбика заявил о поддержке мирной инициативы, предложенной ранее шестью африканскими странами (Уганда, Конго, Египет, ЮАР, Замбия и Сенегал), по решению конфликта между РФ и Украиной. В Мапуту не исключают своего присоединения к этой делегации . Пресс-секретарь президента Арсенио Энрике подтвердил «Известиям» участие главы государства во втором саммите «Россия — Африка» , который пройдет в Санкт-Петербурге в июле. И подчеркнул, что Мозамбик в настоящий момент — член Совбеза ООН и готов сотрудничать с РФ на этой площадке. Как раз на саммите возможно обсуждение мирной инициативы африканских государств.