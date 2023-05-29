Благодарная почва: Кения получит 30 тыс. т российских удобрений

В Кению в скором времени на безвозмездной основе прибудет 30 тыс. т российских удобрений . Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров , который 29 мая начал третье за год африканское турне с посещения Найроби. Российский министр отправился в страну впервые за 13 лет, провел переговоры с избранным в прошлом году президентом Ульямом Руто, а также с главой МИД и спикером парламента африканской страны. О том, как прошли встречи и что подарили российскому дипломату — в материале «Известий» .

Удобрения и зерновая сделка

Найроби встретил российскую делегацию густым туманом, за которым последовал тропический ливень. В стране, расположенной на экваторе, сейчас зима и сезон дождей. Этот период — наиболее подходящий для посева . Поэтому не удивительно, что сообщение Сергея Лаврова о поставке в ближайшие дни 30 тыс. т российских удобрений в Кению, привлекло особое внимание местных журналистов .

Продукция, направленная компанией «Уралхим-Уралкалий», прибудет в порт Момбаса из Риги , где они были заблокированы из-за санкций — зафрахтовать судно удалось при поддержке Продовольственной программы ООН. Теперь эти удобрения смешают с кенийским сырьем, в результате чего получится в общей сложности 100 тыс. т .

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В продолжение этой темы Сергей Лавров во время пресс-конференции, которая прошла по итогам переговоров с президентом страны Уильемом Руто, прокомментировал «зерновую сделку» . Соглашение, в котором принимает участие РФ, Украина, Турция и ООН, Москва недавно продлила на 60 дней с условием, что все ее требования будут выполнены. По словам российского министра, если все останется как есть, нужно будет исходить из того, что она больше не функционирует . Речь идет о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлении поставок российской сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания на зарубежные рынки, отмене ограничений на страхование, перестрахование и обеспечение доступов в порты, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти – Одесса и, наконец, о разблокировке счетов российских компаний, связанных с производством и перевозкой сельхозпродукции.

Кения — сельскохозяйственная страна, около 70% ее населения заняты именно в этой сфере . Однако период с 2020 года оказался самым засушливым за последние 40 лет для всего Африканского рога — Кении, Эфиопии, Эритреи, Джибути, Сомали и Судана. Это приводит к неурожаям и голоду в странах, которые могли бы не только прокормить себя, но и поставлять зерно на экспорт (Судан, Эфиопия). Поэтому ООН приняла решение направить $2,4 млрд на помощь 32 млн жителям Кении, Сомали и Эфиопии.

Впрочем, стоит отметить, что Кения — далеко не только аграрная страна , в чем можно убедиться во время нахождения здесь. Если во многих государствах Африки доступ к интернету оставляет желать лучшего, то тут все работает без особых проблем . Это, к слову, позволяет республике активно развивать информационные технологии: именно здесь сосредоточены бюро большинства мировых СМИ, которые вещают на всю Африку. Кроме того, в этой стране находится одна из штаб-квартир ООН, что, безусловно, повышает статус Найроби на международной арене.

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Кроме того, есть еще одно достижение, которым многие кенийцы гордятся, не забывая напоминать о нем приезжим в страну гостям. 27 мая с американской базы Ванденберг в Калифорнии на борту ракеты Falcon 9 стартовал первый кенийский спутник наблюдения «Таифа-1» — он был полностью разработан группой местных исследователей. При этом тот факт, что добиться серьезного успеха удалось Кении с помощью компании Илона Маска SpaceX лишь повышает привлекательность всего проекта, учитывая популярность американского миллиардера и владельца Twitter.

Розы и чай

После переговоров с президентом Кении Сергей Лавров анонсировал создание до конца года межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству . Найроби экспортирует в РФ кофе, чай, фрукты и цветы — большинство роз в наших магазинах имеют происхождение в этой африканской стране, а среди покупателей кенийского чая Россия занимает пятое место в мире.

Однако цифры товарооборота между нашими странами пока оставляют желать лучшего : в 2021 году Кения была на шестом месте по экспорту в РФ со $140 млн, тогда как Россия поставляла продукции в Кению на сумму в $220 млн.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сергей Лавров заявил, что Москва и Найроби готовы сотрудничать в сфере энергетики, финансов, телекоммуникаций, образования и в других сферах .

Возможно, в пожелание ускорения роста темпов взаимной торговли Сергею Лаврову в парламенте Кении подарили настенные часы с изображением большой африканской пятерки — льва, буйвола, слона, носорога и леопарда. А он — как напоминание о поддержке Москвы — презентовал табличку со зданием министерства иностранных дел.

По словам африканиста, доцента факультета мировой политики МГУ Натальи Пискуновой, Кения важна для международной торговли с точки зрения морских транзитных перевозок. Кроме того, это очень известный сейчас так называемый континентальный банковский хаб , заметила она.

— Огромное количество банковских расчетов по различным сделкам ведется именно через кенийские филиалы европейских, американских и китайских банков. В этом плане они очень удобные. Я думаю, что была целая совокупность причин, чтобы осуществить визит в Кению. Прежде всего, были экономические сюжеты и только потом уже все остальные , — пояснила «Известиям» эксперт. — Российско-кенийское сотрудничество достаточно стабильное, оно не связано с какими-то резкими скачками, допустим, в освоении ресурсов. Кения не самое ресурсное государство.

Фото: РИА Новости/Самуэль Мохсен

Кения — одна из ключевых стран Африки, и было бы ошибкой характеризовать ее позицию как прозападную , отметил в беседе с «Известиями» директор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, глава Центра изучения Африки Андрей Маслов.

— Нынешнее руководство занимает взвешенную позицию, выступает за расширение экономических и гуманитарных связей с Россией. Многие кенийцы испытывают к нашей стране симпатию. Для расширения и укрепления позиций в Восточной Африке отношения с Кенией всегда будут важны . Страна — финансовый и образовательный хаб для Восточной Африки, важный логистический центр, — добавил он.

В целом эксперт оценил итоги визита позитивно. По его словам, важен сам факт развития отношений в новых условиях, сохранение динамики контактов на всех уровнях .

Мирный подход

Сергей Лавров обсудил с президентом Кении и ситуацию на Украине . Он подробно изложил ситуацию в восточноевропейской стране, отметив, что приверженность Запада так называемой «формуле Зеленского» говорит о готовности «поддерживать геноцид».

— Мы обменялись мнениями о ситуации на Европейском континенте. Именно в этом контексте президент Руто рассматривал и происходящее вокруг Украины. Мы подробно изложили нашу оценку той ситуации, которая сложилась в результате многолетней линии Запада на создание прямых угроз безопасности РФ , — уточнил российский министр.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

По его словам, кенийские партнеры выразили понимание и признательность за подробный разговор на эту тему . Ранее шесть африканских стран — Уганда, Конго, Египет, ЮАР, Замбия и Сенегал — выступили с мирной инициативой по урегулированию конфликта на Украине. Президенты этих стран намерены направиться сначала в Киев, а затем в Москву для переговоров с лидерами двух стран, чтобы представить свой мирный план.

К слову, параллельно с Сергеем Лавровым визит в Африку совершает и его украинский коллега Дмитрий Кулеба : он уже побывал в Марокко и Эфиопии, призвав африканские страны отказаться от позиции нейтралитета в отношении конфликта с РФ. Он попросил африканские страны поддержать «формулу мира из десяти пунктов», предложенную президентом Владимиром Зеленским, подчеркнув стремление Киева наладить отношения с Африкой на основе торговли энергоносителями, технологиями и фармацевтическими препаратами.

Важно понимать, что африканские страны очень спокойно относятся к европейским и в принципе к любым внеконтинентальным событиям , отметила Наталья Пискунова. Поэтому, по ее мнению, не стоит рассчитывать на то, что очередной европейский кризис будет влиять на отношения той же Кении или других африканских государств с Россией, Европой, Америкой, Китаем либо другими странами.

— У них в этом плане своя перспектива взаимодействия, и для них то, что не связано непосредственно с их границами, не влияет на их регион, не имеет принципиального значения . Для них значение в отношениях с крупными державами имеет сама суть двусторонних взаимодействий, — уточнила эксперт.