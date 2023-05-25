От слов к заделу: на саммите Россия – Африка обсудят мирный план по Украине

Мирная инициатива шести африканских государств — Уганды, Южно-Африканской Республики (ЮАР), Конго, Сенегала, Замбии и Египта — будет обсуждаться в Санкт-Петербурге на саммите Россия – Африка , запланированном на конец июля, заявил «Известиям» посол Уганды в РФ Мозес Кизиге. Эту информацию подтвердил и посол Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в России Леон Додону-Пунагаза, по словам которого, тема Украины окажется на повестке мероприятия, поскольку имеет важное значение для африканских стран . При этом дипломаты подтвердили приезд президентов ЦАР и Уганды в Северную столицу.

План шести

На прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамафоза сообщил, что шесть стран Африки направят делегацию в Москву и Киев, чтобы предложить противоборствующим сторонам свой план урегулирования конфликта . Позже официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья уточнил: делегация планирует использовать элементы из различных миротворческих инициатив .

Как заявил «Известиям» посол Уганды в РФ, лидеры шести государств, включая президента Уганды Йовери Мусевени, сначала посетят Киев, а затем прибудут в Петербург на саммит Россия – Африка, в ходе которого представят свой мирный план президенту РФ Владимиру Путину.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Руководитель секретариата «Форума партнерства РФ – Африка» Олег Озеров ранее сказал, что о предложении провести встречу с африканской миротворческой миссией на полях саммита говорить пока преждевременно. «В программе отдельно вопрос об урегулировании украинского кризиса не стоит», — отметил он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя эту мирную инициативу, заявил, что Киев открыт к диалогу со странами Африки, но любая мирная инициатива не должна предусматривать заморозку конфликта.

По словам посла ЦАР в РФ, тема Украины окажется на повестке саммита, так как для африканских стран важно продемонстрировать свою поддержку России в условиях санкций .

— Попытка помирить — это не плохо. Мы надеемся, что <конфликт> закончится. Американцы должны прекратить поставки вооружений на Украину , — сказал дипломат «Известиям».

По его словам, противостояние России и Запада для некоторых стран Африки — пример для их борьбы с неоколониальной системой.

— Западные страны ввели против России столько санкций, но Россия жива. Она не умерла, и это значит, что африканские страны тоже не должны бояться бороться с колониальной системой, они должны сами решать свою судьбу , — отметил посол.

Он подчеркнул, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера лично приедет на саммит, поскольку «ЦАР является практически братом России».

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

Между Западом и Россией

По словам Олега Озерова, согласие на участие во втором саммите Россия – Африка уже дали десятки африканских стран, однако ответы на приглашения всё еще продолжают поступать . При этом ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о попытках США и их союзников сорвать саммит.

« США и их вассалы делают всё возможное, чтобы добиться международной изоляции России. В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия – Африка , отговорить от участия в нем наших африканских друзей», — отметил Лавров.

Тем не менее африканские страны не собираются жертвовать своими отношениями с Россией , заверил «Известия» посол Кении в РФ Бенсон Огуту.

— Мы поддерживаем хорошие отношения и с Россией, и с Западом, и с Востоком, и с Севером, — отметил он.

Именно эта нейтральная позиция позволяет африканским странам выступать переговорщиками в конфликте между Россией и Украиной и делает их попытку стать модераторами урегулирования перспективной .

Однако и эта нейтральная позиция подвергается нападкам со стороны Вашингтона, пытающегося склонить на свою сторону важного союзника Москвы — ЮАР.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tejas Sandhu

После заявления посла США в республике Рубена Бригети о том, что Претория якобы тайно поставляла в Россию оружие, между двумя странами возник дипломатический конфликт — посол был вызван в МИД ЮАР и позже приносил извинения. Теперь США обеспокоены связями республики с Россией и опасаются, что дипломатический скандал может подтолкнуть Преторию к сближению с Москвой.

Экономические перспективы

Первый саммит и экономический форум Россия – Африка проводился в Сочи в 2019 году, его посетили представители всех 54 стран континента, 45 из них были представлены первыми лицами . По итогам саммита приняли декларацию — документ, содержащий согласованные цели и задачи дальнейшего развития российско-африканского сотрудничества в политике, сфере безопасности, экономики, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Кроме того, были подписаны 92 соглашения на общую сумму более 1 трлн рублей .

Экономический форум Россия – Африка посетили свыше 6 тыс. человек из более 100 стран. Участие тогда приняли более 1 тыс. иностранных бизнесменов и около 1,4 тыс. российских представителей деловых кругов.

В этом году саммит в большой степени будет посвящен созданию новых инструментов и механизмов сотрудничества с африканскими государствами в условиях западных санкций . «В повестку саммита планируем [включить] обсуждение вопросов, связанных с построением новой архитектуры мироустройства в условиях укрепления многополярности, в том числе в сфере международной безопасности», — говорил Олег Озеров. По его словам, на саммите будет затронута тематика продовольственной и энергетической безопасности, здравоохранения, гуманитарного сотрудничества, науки, культуры.

Саммит Россия – Африка в Сочи, 24 октября 2019 года Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

Как заявил посол Кении, африканские участники на этот раз рассчитывают увидеть на саммите еще больше представителей бизнеса.

— Мы заинтересованы в укреплении экономических отношений с Россией, Кения будет представлена на саммите, в том числе бизнес-делегацией. Мы бы хотели привлечь больше инвестиций из РФ , — сказал дипломат.

Его ожидания разделяет посол Сенегала в России Жан-Батист Тиатьи Тин. «Мы все ожидаем участия африканских стран на высшем уровне. Два важных документа будут подписаны по итогам (политическая декларация и совместный план действий. — «Известия»). Экономический форум позволит вывести сотрудничество на конкретные результаты», — отметил посол.

Ранее о готовящихся к подписанию соглашениях в энергетической сфере на саммите заявлял глава делового совета Россия – Судан Виктор Чемоданов. При этом в Санкт-Петербурге ожидается прибытие главы Переходного военного совета Судана (по сути, глава государства) Абдель Фаттаха аль-Бурхана, сообщил посол Судана в РФ Мохаммед Сиррадж.

В Афрокоме на саммит также возлагают большие ожидания: председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Игорь Морозов сказал «Известиям», что форум предоставит площадку для диалога между российским и африканским бизнесом, позволит услышать запросы друг друга и сформировать адекватное предложение.

Второй саммит Россия – Африка будет носить менее декларативный характер, а в итоговых документах будут обозначены конкретные шаги , которые потребуются от различных ведомств, полагает директор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, глава Центра изучения Африки Андрей Маслов.

При этом эксперт отметил, что пока об экономических отношениях России и Африки приходится говорить в будущем времени, поскольку на сегодня показатели товарооборота между ними остаются на весьма скромном уровне.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Но в России стало заметно больше африканцев — в основном это студенты, которые приезжают сюда учиться. Они спокойно себя чувствуют в нашей стране, — добавил Андрей Маслов.

По его словам, на саммите в том числе будет прорабатываться вопрос о будущем трудоустройстве этих кадров, которых подготавливают российские университеты.

О подготовке кадров для работы в Африке задумались и в России — с 1 сентября четыре московские школы начнут преподавание африканских языков суахили (на нем говорят в Восточной Африке) и амхарского (один из языков в Эфиопии), сообщил декан ИСАА МГУ Алексей Маслов.