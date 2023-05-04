«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»

Москва пока не видит предпосылок для возвращения к мирным переговорам и урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими методами , проблема заключается в позиции Киева и его англосаксонских хозяев, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Дипломат отметил: американцы вовлечены в конфликт в качестве непосредственного участника на украинской стороне . О военно-биологической деятельности США в этой стране, попытках Вашингтона нанести стратегическое поражение РФ и поощрении пронатовских амбиций Молдавии — в эксклюзивном интервью Михаила Галузина «Известиям».

«Предпосылок для возвращения к процессу начала мирных переговоров не просматривается»

— В последнее время ряд стран выдвигает инициативы для мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, президент Бразилии Лула да Силва предложил создать группу стран (по аналогии с «группой двадцати»), которая будет выполнять посредническую миссию между Москвой и Киевом. Как Россия расценивает подобные предложения, есть ли малейшие предпосылки начать переговоры в этом году и готова ли Москва к прямому диалогу с нынешним украинским руководством?

— Мы высоко оцениваем стремление целого ряда наших крупных международных партнеров оказать содействие мирному урегулированию. Многие положения, например, китайского плана, перекликаются с нашими подходами к разрешению украинского кризиса и достижению целей специальной военной операции политико-дипломатическим путем. Среди тех идей, которые выдвигают наши партнеры, есть созвучные нашим взглядам, в том числе связанные с созданием неделимого пространства безопасности, нерасширением НАТО на восток, уважением норм и принципов международного и гуманитарного права .

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после окончания российско-китайских переговоров в Москве Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

На этой основе можно было бы двигаться вперед, но проблема заключается не в России, а в позиции Киева и его англосаксонских хозяев . Как мы знаем, они публично делают ставку на то, что называют стратегическим поражением нашей страны, и на мифическую победу над Россией на поле боя. Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта . Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют. Уверен, что наши вооруженные силы готовы к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат .

Киевский режим пытается подать международной общественности в качестве мирного плана какой-то нелепый перечень ультимативных требований к России, требований абсолютно неприемлемых и полностью оторванных от реальности — вывод войск или уход РФ из четырех наших новых регионов. Всё это — плод воспаленной фантазии.

Мы прекрасно знаем, что переговоры по мирному урегулированию велись в марте-апреле прошлого года по просьбе украинской стороны. Но в середине апреля 2022-го она сама вышла из переговоров и прервала их по указке своих западных менторов . Если предположить, что сейчас процесс будет возобновлен, то он будет вестись совершенно в других условиях и с учетом совершенно иных реалий. Предпосылок для возвращения к процессу начала мирных переговоров и к политико-дипломатическим методам урегулирования украинского кризиса на данный момент не просматривается.

— Насколько одна из крупнейших утечек засекреченных военных документов США может осложнить американскую поддержку Украины? И мог бы это быть специальный вброс?

Фото: соцсети возможные образцы документов Пентагона, оказавшихся в открытом доступе в сети

— Что касается вопроса об утечках секретных документов в информационное пространство, то был это преднамеренный вброс или разгильдяйство, ясно одно — США напрямую вовлечены в конфликт на Украине в качестве непосредственного участника на стороне нацистского киевского режима . Прискорбно, но факт.

Шаги западной стороны полностью противоречат тем международным решениям по экспорту вооружений, которые они сами же и принимали. Эти документы напрямую запрещают поставки вооружений в случаях, когда заведомо известно, что они могут быть использованы для осуществления актов геноцида, для нанесения ущерба гражданским объектам, гражданскому населению, преступлений против человечности. Все те позиции, которые я перечислил, — это ровно то, чем занимается киевский режим с 2014-го в отношении территорий, некогда являвшихся восточными районами Украины, а сегодня находящихся в составе Российской Федерации в соответствии со свободным волеизъявлением их жителей.

Видя весь этот геноцид, который осуществляет Киев, руководствуясь нацистскими идеологическими установками, западные страны продолжают поставки вооружений киевскому режиму . Запад нарушает положения международного права, регулирующие поставки вооружений за рубеж.

«Опасная деятельность должна быть прекращена, а ее содержание — стать достоянием гласности»

— Госдума 11 апреля утвердила итоговый доклад по факту деятельности американских биолабораторий на Украине. Можно ли сейчас с уверенностью сказать, что США планомерно осуществляли военно-биологическую деятельность в этой стране? Ведь они не отрицают сам факт их наличия, но утверждают, что на объектах проводились «исследования в сфере предотвращения пандемии». Какие у нас есть доказательства того, что сотрудничество США и Украины выходило за рамки обычной кооперации в этой сфере?

Фото: РИА Новости/Максим Захаров

— Да, действительно США проводили на Украине военно-биологические исследования . Давайте вспомним высказывания американских официальных лиц примерно годичной давности, когда они прямо на публику говорили о том, что очень обеспокоены появлением у России информации о деятельности медико-биологических лабораторий, находившихся под контролем министерства обороны США .

Американцы совместно с киевской стороной делают всё, чтобы сведения о медико-биологической, как они говорят, а на деле военно-биологической деятельности США на Украине не стали бы нашим достоянием и не оказались бы у нас в руках. Но если вы проводите сугубо гражданские исследования с высокой целью противостоять пандемии, что плохого в том, что это станет достоянием гласности и всего международного сообщества? По нашим данным, под эгидой Пентагона приблизительно в 46 лабораториях на территории Украины проводились исследования со штаммами особо опасных болезней, причем в количестве и масштабах, явно не соответствующих заявленным целям борьбы с эпидемиями или какой-то медицинской профилактики. Масштабы этих исследований поражают. Само взращивание патогенов в таких количествах — это уже нарушение статьи 1 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия .

К сожалению, приходится констатировать, что Соединенные Штаты проводят сомнительную, а на деле практически открытую военно-биологическую деятельность не только на Украине, но и в других государствах, в том числе бывших республиках Советского Союза. Всё это предмет серьезной озабоченности российской стороны. Исходим из того, что крайне опасная деятельность должна быть незамедлительно прекращена, а ее содержание — стать достоянием гласности. Американцы обязаны объясниться перед международным сообществом за то, что они вытворяют, в частности, на Украине и в других постсоветских республиках .

Фото: РИА Новости/Максим Захаров

— Как в преддверии саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе вы оцениваете вероятность присоединения Украины к НАТО? И как Россия будет реагировать на сам процесс вступления страны в организацию, если он будет запущен? Москва, по-прежнему, настаивает на нейтральном статусе Украины?

— На саммите НАТО в 2008 году страны — члены альянса недальновидно, очень легкомысленно и безответственно пообещали членство Украине и Грузии . Украина под этим прикрытием была превращена Западом в абсолютно враждебный России проект, с помощью которого альянс во главе с США пытается нанести нашей стране так называемое стратегическое поражение и изолировать на международной арене. Ни одна из этих целей недостижима. Уже сейчас понятно, что идея стратегического поражения России захлебнулась, но тем не менее Запад продолжает накачивать Украину вооружениями и махать перед носом Киева морковкой в виде возможного когда-то вступления в Североатлантический блок.

Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен. Если было бы иначе, то была бы конструктивная, а не высокомерно-отрицательная реакция на предложение нашей страны в конце 2021 года заключить договор о гарантиях безопасности между Россией и США и соглашение о мерах по обеспечению безопасности между Россией и НАТО. Оба документа базировались на принципе неделимости безопасности, одобренном на высшем уровне в рамках ОБСЕ: «Ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других».

Исходя из этого, НАТО воздержалось бы от дальнейшего расширения на восток, включая отказ от инкорпорирования Украины в Североатлантический блок и удаление своей инфраструктуры на линию 1997 года. Но, к сожалению, наши идеи не нашли никакого понимания ни в Вашингтоне, ни среди других стран Запада. Генеральный секретарь НАТО продолжает заверять киевский режим в том, что его место в «натовской семье».

Фото: Global Look Press/Alexander Welscher

Однако не все в альянсе с этим утверждением согласны. В итоге генсек Йенс Столтенберг был вынужден сам себя поправить, сказав, что сначала надо завершить конфликт и уже потом говорить об украинском членстве . Так или иначе, идея членства Киева в НАТО положена на бумагу еще в 2008 году. И она каждый день доказывает свою опасность для мира и стабильности в Европе. Чем раньше натовцы перестанут носиться с этой идеей, тем раньше наступит действительно мирное разрешение кризиса, основанное на тех фундаментальных положениях, на которых формировалась украинская государственность в начале 1990-х годов, а именно на нейтральном внеблоковом статусе страны.

— Как обстоит сейчас ситуация на ЗАЭС?

— Российская сторона находится в активном контакте с гендиректором МАГАТЭ по вопросам создания системы ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции , которая является собственностью Российской Федерации. Но здесь мы имеем дело с деструктивной позицией киевского режима, который не демонстрирует готовности отказаться от обстрелов Запорожской АЭС и прилегающих районов. Мы ведем диалог с гендиректором агентства. Однако пока говорить о каких-то деталях, с учетом специфики и чувствительности вопроса, преждевременно.

— На Украине с каждым днем накаляется ситуация вокруг УПЦ. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватывают храмы канонической церкви, власти на местах лишают УПЦ права аренды земли. Почему профильные организации никак не реагируют на происходящее?

Фото: REUTERS/Alexander Welscher

— Считаем неприемлемой позицию международных организаций, в частности, секретариата ОБСЕ и ЮНЕСКО, которые ограничиваются отписками о том, что они наблюдают за происходящим в ответ на наши обращения с призывами решительно осудить несправедливые и необоснованные гонения, которые устраивает майданный режим в отношении канонической православной церкви на Украине.

Секретариаты многих международных организаций, начиная от ООН и заканчивая двумя упомянутыми выше, монополизированы сотрудниками с национальными паспортами западных стран. По всем международным правилам эти люди должны быть нейтральны и беспристрастны, не должны обслуживать интересы какой-либо одной страны или группы стран. Но они действуют самочинно и не считают нужным, к сожалению, принимать во внимание наши справедливые и законные требования о незамедлительном прекращении издевательства над служителями канонической Украинской православной церкви и над верующим людьми . Считаю, что позиции секретариата ОБСЕ и ЮНЕСКО в этом вопросе абсолютно неприемлемы.

«Верх в Кишиневе берет антироссийская риторика»

— Россия зачастую обвиняет США и их союзников в том, что они пытаются создать очаги напряженности для геополитического противостояния в Молдавии и Грузии. При этом власти в Кишиневе всё активнее говорят о возможном вступлении страны в НАТО. Насколько Россия опасается присоединения Молдавии к блоку?

— Мы считали и считаем расширение НАТО на восток крайне опасным и деструктивным шагом для европейской безопасности. Посмотрите, что происходило, начиная с 90-х годов прошлого столетия. Началось всё с обещания государств — членов блока ни на дюйм на восток не продвигаться . Многие государственные политические деятели стран альянса, которых Москва тогда считала достойными доверия, как раз и говорили о том, что продвижения не будет.

Фото: REUTERS

Но с 1991 года количество стран — членов блока увеличилось вдвое и альянс вплотную придвинулся к российским границам . Из этого примера видна истинная цена обещаний, которые дают лидеры стран — членов НАТО. Руководители государств блока всё более активно присматривают Молдавию на роль как бы еще одной Украины. В частности, подпитывают пронатовские амбиции нынешней власти в Кишиневе , заявляют о намерении выстраивать с ней военно-техническое сотрудничество и всячески поощряют абсолютно дипломатически неприличную антироссийскую риторику, к которой буквально на ежедневной основе прибегает высшее молдавское руководство, хотя на самом деле оно не совсем молдавское.

Не знаю, у всех или нет, но у подавляющего большинства еще и румынские паспорта. И судя по тому, что переименовали молдавский язык в румынский, напрашивается вывод, что все-таки они больше румынские граждане, чем молдавские, и их политика нацелена скорее на поощрение экспансионистских амбиций Румынии в отношении Молдавии и на форсированное сближение страны с НАТО, а не на обслуживание коренных интересов молдавского народа, который не настроен на конфронтацию с Россией.

Мы неоднократно говорили о том, что готовы развивать взаимовыгодное добрососедское сотрудничество с Молдавией во всех областях и были настроены на прагматичную кооперацию с ней, но, к сожалению, верх в Кишиневе берет антироссийская риторика и осуществляются действия по дальнейшему сближению с НАТО.

Президент Молдовы Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский принимают участие в совместной пресс-конференции Фото: REUTERS

— Как продвигается урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора и в целом вокруг Нагорного Карабаха? Насколько далеко удалось продвинуться в этих вопросах?

— Прежде всего именно благодаря усилиям президента Владимира Путина в свое время удалось погасить горячий конфликт . В заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года как раз речь идет о прекращении огня и начале движения к армяно-азербайджанской нормализации и о развертывании миротворческого контингента.

Речь о том, чтобы путем диалога продвигаться по четырем основным направлениям: разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, диалог с целью заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, делимитация границы между двумя странами и налаживание связей по общественной и парламентской линии, без которых сложно говорить о полноценной нормализации двусторонних отношений. Основные элементы урегулирования, а именно прекращение огня и формулирование ключевых направлений движения к армяно-азербайджанской нормализации, все эти принципы были сформулированы и начали реализовываться исключительно благодаря посреднической миссии России и ее президента. Это само по себе уже серьезное достижение.