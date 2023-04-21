Поднять поставки: получит ли Киев оружие для контрнаступления

Будущие поставки вооружения Киеву от стран-членов НАТО оказались в центре внимания 11-й встречи контактной группы по Украине, которая 21 апреля проходит на американской авиабазе Рамшайн в Германии. По словам американских военных, обсуждалась поставка ВСУ систем ПВО, боеприпасов и «средств обеспечения». Генсек НАТО еще до начала заседания заверил, что все страны-члены альянса хотят видеть Украину в своих рядах, на что тут же весьма выразительно отреагировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. О том, есть ли единство в НАТО по поводу Украины и дождется ли Киев самолетов — в материале «Известий».

Будущее Украины

Еще до начала заседания контактной группы глава Пентагона Ллойд Остин обозначил главные вопросы к обсуждению: поставки Киеву ПВО и боеприпасов, а также «средств обеспечения».

Последнее время страны Запада активно говорят о готовящемся контрнаступлении украинской армии, однако конкретные сроки начала операции никто не называют, обычно ограничиваясь стандартными «через несколько недель».

Вместе с тем после недавней утечки секретных документов Пентагона стало понятно, что США будто не очень верят в успех планируемого контрнаступления. В частности, в попавших в сеть файлах говорилось, что вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов.

Остин подтвердил, что утечка информации о национальной безопасности стала предметом обсуждения с «союзниками и партнерами», но несмотря на потенциальную политическую драму, связанную с просочившимися в сеть разоблачениями, страны контактной группы по Украине продемонстрировали солидарность и приверженность к тому, чтобы «отвергать попытки разделить нас».

Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow

И хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг еще 18 апреля сказал, что эта информация не соответствует действительности и не отразится на уровне поддержки Украины, сложившаяся ситуация не могла не пошатнуть доверие Киева к западным партнерам.

Отличился заявлениями еще до старта встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг. Особо обращают на себя внимание два высказывания. Первое — что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса, об этом же он говорил на встрече с Зеленским в Киеве 20 апреля.

— Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса, — сказал он.

Впрочем, с этим утверждением согласились не все: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на это в своем Twitter одним словом: «Что?!» До этого в правительстве Венгрии «Известиям» заявили, что не будут возражать против евро-атлантических устремлений Киева лишь после того, как будут восстановлены права этнических венгров в украинском Закарпатье.

Заявления о грядущем членстве Украины в НАТО политики и чиновники разных уровней делают регулярно. Сроки, хотя бы приблизительные, при этом никто не называет. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что обсуждать прием Украины в НАТО до завершения спецоперации России по меньшей мере — преждевременно.

До начала СВО прежде всего страны Прибалтики и Польши высказывались за вступление Киева в НАТО, напомнил «Известиям» замначальника Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Однако сегодня в альянсе вопрос расширения за счет Украины воспринимается как некая вынужденная ответственность, заметил он.

Сомневается в скором принятии Украины в НАТО и программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев. Он связывает это с положением о непринятии в НАТО стран, которые находятся в военном конфликте с третьими сторонами.

— Если интенсивность боевых действий на Украине будет сохраняться, вряд ли в НАТО будет консенсус по поводу вхождения Киева , — сказал он «Известиям», добавив, что при этом страна стратегически будет находиться в растущей сфере влияния альянса.

Второе заявление Столтенберга, не оставшееся без внимания, — что внутри НАТО ведется дискуссия о поставках Украине различных типов самолетов.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки оружия Украине делают НАТО стороной конфликта. По его словам, вооружения передаются в одностороннем порядке, а значит, это можно считать хотя бы косвенно соучастием в тех преступлениях, которые творит киевский режим.

Мало помощи

За день до встречи в Рамштайне в США утвердили новый пакет военной помощи Украине на сумму $325 млн, куда войдут, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105 мм артиллерийские снаряды, противотанковые мины, боеприпасы для преодоления препятствий, более 9 млн патронов к стрелковому оружию , высокоточные авиационные боеприпасы, оборудование для охраны портов и гаваней, а также другое оборудование.

Всего же члены контактной группы уже предоставили Украине военную помощь на общую сумму $55 млрд, з аявил глава Пентагона Ллойд Остин, открывая встречу 21 апреля.

Фото: Global Look Press/US Embassy In Kyiv

До этого глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба раскритиковал Евросоюз за неспособность обеспечить Украину боеприпасами.

— Неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности, — написал Кулеба в Twitter.

О нехватке боеприпасов у ВСУ, особенно для ПВО, свидетельствуют и утверждения западной прессы, которая писала, что в Рамштайне Киев действительно намеревался требовать от союзников передать Украине боеприпасы для противовоздушной обороны

Требуют все, что летает

Пока Запад отказывается от централизованных отправок самолетов для ВСУ, хотя поставки отдельных стран Киеву не запрещаются.

— Мы получили МиГ-29, которые дают нам видимость в 60 км и дальность поражения цели до 30 км. У российских Су-35 больше 200 км, и они бьют на 150. Большая разница. Нам нужны новые системы, чтобы сломить их господство в воздухе. Это могут быть F-16, шведские Gripen или другие , — заявил несколько дней назад министр обороны Украины Алексей Резников.

Таким образом, на официальном уровне украинская сторона подтверждает, что уже начала получать самолеты от отдельных стран. Всего же группой государств планируется поставить Киеву 70 истребителей: Польша — 28 МиГ-29, Болгария — 16 МиГ-29 и 14 Су-25, Словакия — 12 МиГ-29.

— Разумеется, поставка этой техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход СВО, но может оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа , — так комментировал планы Польши пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эксперты же сомневаются в том, что Украина получит самолеты в ближайшее время.

— Самолеты требуют, во-первых, летчиков, во-вторых, наземной инфраструктуры. Как эти вопросы будут решаться — мне не очень понятно , — сказал Александр Храмчихин.

Причем заявления о поставках Украине все нового количества вооружений появляются регулярно. Из последних примеров — планы Дании и Нидерландов поставить Киеву 14 танков «Леопард-2» германского производства , о чем сообщили датские СМИ 20 апреля.

21 апреля американские военные заявили, что США начнут подготовку украинских военных на танках «Абрамс» уже в ближайшие недели. Обучение будет проходить на базе Графенвёр в Германии и продлится десять недель . Всего на базу поступит 31 «Абрамс», а обучение пройдут 250 военных.