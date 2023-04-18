Национальное зерно: Восточная Европа запрещает ввоз украинской пшеницы

Словакия c 19 апреля временно приостановит импорт пшеницы и другой сельхозпродукции с Украины, аналогичные меры рассматривает Болгария. Уже запретили ввозить продукцию с Украины Польша и Венгрия. Недовольны положением дел и фермеры Румынии. Страны Восточной Европы больше месяца пытаются добиться от Еврокомиссии либо компенсаций, либо запрета беспошлинного ввоза украинского зерна. ЕК пока что твердо стоит на своем и на изменение режима ввоза продукции не идет. О том, что привело к кризисной ситуации и как Евросоюз будет действовать в этих условиях, — в материале «Известий».

«Неприемлемые» действия

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер 17 апреля заявил, что Братислава временно приостановит импорт пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции с Украины . В этот же день правительство одобрило запрет, он начнет работать с 19 апреля.

На прошлой неделе Словакия уже отозвала разрешение перерабатывать и продавать зерно, поступившее с Украины, а также изготовленную из него муку. Причиной этого решения стали обнаруженные в ней пестициды , пагубно влияющие на здоровье человека и запрещенные в странах Евросоюза.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow

Аналогичные меры до 30 июня ввели Варшава и Будапешт. Под запретом в Польше оказалось не только зерно, но и другие товары — сахар, сухие корма, семена, хмель, лен, конопля, фрукты, овощи, вино, говядина, телятина, птица, молоко и молочные продукты, яйца и мед.

Помимо негативного влияния на экономическое положение работников, занятых в аграрном секторе, венгерское правительство заявило о наличии токсинов и генетически модифицированных организмов в нескольких партиях кукурузы , поставленной с Украины.

ЕС осудил действия Польши и Варшавы, назвав их неприемлемыми и напомнив, что все члены Евросоюза должны подчиняться требованиям Брюсселя в области торговой политики.

— В этих обстоятельствах важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС и, следовательно, односторонние действия неприемлемы, — цитирует Reuters представителя Евросоюза.

Однако аналогичные шаги уже обсуждаются в Болгарии, заявил министр сельского хозяйства технического правительства республики Явор Гечев . При этом он подчеркнул, что если София не последует примеру Варшавы и Будапешта, то количество зерна с Украины на болгарской территории увеличится.

С теми же проблемами сталкивается Румыния — украинское зерно спровоцировало падение цен на продукцию местных производителей. К слову, румынские СМИ так же указывают на низкое поступление с территории Украины продукции.

— Цены упали с €370 за 1 т пшеницы в ноябре до €240 сейчас. У многих фермеров из Румынии скоплен запас зерна. Украинские фермеры производят товары с инсектицидами и пестицидами, которые не разрешены в Румынии . Также были случаи товаров с компонентом генетически модифицированных организмов, запрещенных в ЕС, — пишет econmedia.ro.

Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache

Румынские фермеры угрожают начать общенациональную забастовку с 7 июня, если Бухарест не запретит транзит и импорт зерна с Украины.

На все эти шаги правительства восточноевропейских стран пошли после серии протестов аграриев, во время которых фермеры перекрывали дороги на контрольно-пропускных пунктах, не пускали в свои страны грузовики, следовавшие из Украины, и требовали пересмотреть беспошлинный ввоз зерна.

Удар в спину

Решение Венгрии по защите собственного аграрного сектора в целом не вызывает удивления, учитывая давние трения между Будапештом и Киевом вокруг положения закарпатских венгров. На этом фоне действия Польши, которую принято считать главным проводником интересов Киева на Западе, вызывают особенно негативные реакции на Украине.

— Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самое сложное положение — у фермеров Украины, — заявили в украинском министерстве аграрной политики и продовольствия.

В Польше не видят особых проблем для будущего двусторонних отношений с Киевом, а свои действия объясняют исключительно защитой экономических интересов собственных фермеров.

— Мы были и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины. Мы поддерживаем ее и будем поддерживать, — пообещал глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. — Но долг каждого государства, каждой власти — защищать интересы своих граждан.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow

Ряд экспертов при этом полагают, что у Польши могут быть и политические причины для такого решения. Осенью страну ждут выборы, и действующая партия власти «Право и справедливость» рискует не получить на них большинство. В январе поддержка ПиС упала на 4,5% и стабильно стала набирать в рейтингах меньше 40%, периодически доходя до 35%.

Теряют в поддержке и их главные конкуренты. У «Гражданской платформы» Дональда Туска в январе было зафиксировано –2,9% в рейтинге. Теперь главный вопрос — насколько широкую коалицию может позволить себе оппозиция, чтобы блок остался устойчивым. Особенно если принять во внимание, что и главные союзники «платформы» — «Левые» и Польская крестьянская партия — тоже несколько сдают позиции.

При этом в Польше подрастает популярность коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» — за них готовы проголосовать уже 6,6% опрошенных (что на 1,4% больше по сравнению с осенью 2022 года).

Решение «Права и справедливости» с определенного ракурса можно рассматривать как попытку сохранить лояльность значимой доли электората. Доля сельского населения в Польше на 2021 год составляла 40%, при этом отчеты Всемирного банка фиксируют тенденцию к ее росту (за 20 лет доля городского населения здесь снизилась на 2%). Сейчас закрывать глаза на требования столь значимой части населения страны в политическом плане может оказаться рискованным для действующих властей в Польше.

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Открытым остается и вопрос функционирования морского коридора для вывоза зерна с Украины. В марте Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60, а не на 120 дней. Причина — невыполнение той части договоренностей в рамках «черноморской инициативы», которые касаются интересов Москвы. В начале апреля о том, что «российская часть пакета, которая предусмотрена специальным меморандумом между ООН и нашей страной, вообще не выполняется», говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Таким образом, к середине мая снова станет вопрос о продлении сделки, и если предположить, что она будет приостановлена, а страны Восточной Европы не восстановят как минимум транзит через свои территории, украинское зерно, по сути, окажется заблокировано . И здесь открывается вариативность действий для Брюсселя — пойти на некоторые уступки России в рамках соблюдения российской части сделки либо оказывать большее давление на граничащие с Украиной страны, полагают киевские СМИ.

Не просчитали последствия

Эксперты видят часть причин проблем сельскохозяйственного комплекса Восточной Европы в том, что на Западе никто не ожидал, к каким последствиям приведет решение о беспошлинном ввозе украинского зерна.

— Предполагалось, что зерно пойдет дальше, но оно стало оседать в этих странах и составлять очень большую конкуренцию местным фермерам. А транспортировать его оказалось достаточно сложно — порты перегружены, инфраструктуры, чтобы его продвинуть дальше, не хватает, — объяснила «Известиям» заместитель руководителя Центра гуманитарных исследований РИСИ Оксана Петровская.

При этом в странах Восточной Европы могли быть лица, заинтересованные в том, чтобы оставить украинскую сельхозпродукцию на месте для получения прибыли, признает эксперт.

Еврокомиссия же не собирается проявлять гибкость в этом вопросе — 5 апреля министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик ушел в отставку, и Петровская видит причину этого решения в невозможности договориться с ЕК по поводу решения возникшей проблемы.

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— Проблема в том, что зерно оседает в Европе, и Еврокомиссия будет пытаться искать способы, как транспортировать его дальше. На договоренности с Москвой в рамках дальнейшей реализации зерновой сделки ЕК пойдет вряд ли , — полагает она.

Такое положение вещей всё меньше устраивает Россию, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

— У России исчерпывается интерес в том, чтобы зерновую сделку продлевать, и пойдет ли Россия на это продление — большой вопрос, — считает эксперт.

Конфигурация будущего сделки также остается под вопросом и зависит от многих факторов, в том числе от позиции Киева и Анкары, которая участвует в соглашении, добавил эксперт.