Вопрос зерном: как украинская пшеница вытесняет с рынка Европы румынскую и болгарскую

В Болгарии и Румынии фермеры блокируют КПП, чтобы не пускать в свои страны украинское зерно , которое продается по бросовым ценам и приводит к финансовым сложностям у местных аграриев. Недовольство ситуацией с украинским экспортом высказывали также в Польше, Венгрии и Словакии — зерно оседает на местных складах вместо того, чтобы отправляться в третьи страны. Критикуют исполнение зерновой сделки и в России, ведь часть обязательств, связанных с интересами Москвы, Запад исполнять не спешит . О том, смогут ли протесты поменять политику Брюсселя — в материале «Известий».

Протестные настроения

Болгарские фермеры выступают против бесконтрольного ввоза в страну украинской сельхозпродукции, из-за чего местные земледельцы терпят убытки. По сообщениям Болгарского национального радио, 7 апреля акции прошли на пограничных с Румынией пунктах пропуска в Русе и Кардаме. На севере страны заблокированы сотни грузовиков, на подъездах к пунктам образовались пробки .

Аналогичные акции прошли в пятницу и в Румынии , которая также страдает от беспошлинного ввоза сельхозпродукции в страну: зерно с Украины стоит на 70% дешевле, чем от местных производителей . Протестуют фермеры в нескольких округах республики и в Бухаресте. Здесь требования те же — поставить под контроль импорт украинской продукции.

Румынские фермеры выстраивают свои тракторы на пути к таможне Надлац, протестуя против цен на зерно и падения спроса из-за притока дешевого украинского зерна в Реметеа-Маре Фото: Inquam Photos/Cornel Putan via REUTERS

Ключевая проблема для государств, граничащих с Украиной, в том, что беспошлинный импорт зерна (особенно семян пшеницы и подсолнечника) оседает на складах этих стран и попадает в систему закупок — это подталкивает к снижению цен на товары местных производителей . В результате домашняя продукция в Болгарии, Румынии, а также Польше, Венгрии и Словакии становится менее конкурентоспособной.

— Расчеты показывают, что на складах страны находится болгарский товар стоимостью около 3,5 млрд левов (около €1,75 млрд). Наши требования — изменить регламент ввоза товара с Украины, ввести самостоятельный контроль , — заявил, в частности, председатель Национальной ассоциации земледельцев Илия Проданов, один из организаторов протеста в Болгарии.

Недовольный восток

Высказывают недовольство и в Польше, где аграрии проводят акции протеста уже больше месяца . Издание Business Insider пишет, что в 2022 году в Польшу было импортировано 3,27 млн т зерновых, 75% из этого объема — с Украины. При этом закупочные цены за год существенно упали: в марте 2022 года 1 т пшеницы стоила почти 2 тыс. злотых (около 38,2 тыс. рублей), в марте 2023-го — 950–1220 злотых (18,1–23,3 тыс. рублей).

Главы правительств Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии в конце марта направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с требованием вмешаться в ситуацию . В частности, в документе подчеркивалось «беспрецедентное увеличение» импорта в ЕС зерновых, масличных культур, мяса птицы, яиц, сахара и ряда других товаров. Восточноевропейские государства требуют финансовой поддержки местных аграриев, а также содействия скорейшей отправке украинской сельхозпродукции дальше в страны Африки и Ближнего Востока.

Акция протеста румынских фермеров Фото: AP Photo/Andreea Alexandru

Еврокомиссия же в марте отчитывалась, что в рамках Черноморской инициативы в развивающиеся страны было поставлено 65% вывезенной с Украины пшеницы и 49% кукурузы.

Справка «Известий» Черноморская инициатива («зерновая сделка») была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Сделка фактически состоит из двух документов. Первый — соглашение между РФ, Турцией, ООН и Украиной. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение уже дважды продлевалось, один раз на 120 дней, второй — на 60. Вторая часть — «Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки» — подписана между РФ и ООН. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения. Срок действия соглашения — три года.



Зерно, поступающее в страны Восточной Европы, ввозится в основном по земле, а не морским путем. И это уже вызывает некоторое напряжение в отношениях Киева и его ближайших союзников . В частности, тему отдельно затронули Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время переговоров 5 апреля.

— Мы говорили об украинском зерне на польском рынке и о других основных продуктах питания, которые сейчас есть на польском рынке. На самом деле мы пытаемся найти меры для решения этой проблемы. Это серьезная задача для нас сегодня, — заявил польский премьер.

Румынские фермеры протестуют против цен на зерно и требуют снижения притока дешевого украинского зерна Фото: AP Photo/Andreea Alexandru

Тем не менее восточноевропейские аграрии требуют отмены беспошлинного ввоза украинского зерна. Однако Еврокомиссия продлила такой режим импорта сельхозпродукции с Украины до июня 2024 года . После этого в отставку подал министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик. Обращает на себя внимание тот факт, что о своем решении Ковальчик объявил во время визита Зеленского в Польшу.

Недовольны реализацией зерновой сделки и в России. На переговорах глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу 7 апреля российский министр заявил об этом.

— Российская часть этого пакета, которая предусмотрена специальным меморандумом между ООН и нашей страной, вообще не выполняется . <…> Препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются, — сказал Лавров.

Однако у Москвы есть и другая претензия — корабли с украинским зерном не доходят до беднейших стран , ради импорта в которые и были подписаны соглашения в рамках Черноморской инициативы.

Cухогруз Zante с украинским зерном в проливе Босфор у побережья Стамбула Фото: TASS/EPA/ERDEM SAHIN

— У нас каждый ход записан, здесь никаких ошибок нет. Из 87 кораблей с зерном, которые вышли из украинских портов, <…> 30 [направились] в Евросоюз и только два — в беднейшие страны, — говорил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2022 года.



Косвенно это подтверждают слова Европейского комиссара по сельскому хозяйству и развитию села Януша Войчеховского, который говорил, что импорт зерновых с Украины в ЕС в 2022 году составил более 10 млн т, годом ранее этот показатель фиксировался на уровне 4 млн т.

Еврокомиссия выделила средства для компенсации убытков фермерам из стран Восточной Европы в размере €56,3 млн . Польше достанется €29,5 млн, Болгарии — €16,75 млн, Румынии — €10,05 млн. Правда, местные аграрии считают, что этих средств будет недостаточно, чтобы покрыть все убытки и издержки.

Уступок не будет

Напряженность, вызванная ситуацией вокруг поставок украинского зерна, в конечном итоге ставит под сомнение устойчивость общеевропейской солидарности с Украиной , пишет испанская газета El País, обращая внимание всё на то же письмо пяти стран в Еврокомиссию. Однако эксперты не склонны давать подобных оценок.

Во-первых, сельское хозяйство — одна из самых дотируемых властями сфер. Кроме того, это самая защищенная от импорта отрасль экономики, однако по политическим причинам эти ограничения могут пересматриваться, что и случилось с украинским зерном, говорит в беседе с «Известиями» профессор Государственного университета управления Галина Сорокина.

Осмотр сухогруза с украинским зерном для Афганистана у берегов Турции Фото: Getty Images/Anadolu Agency

— Истинные цели зерновой сделки явно отличаются от декларированных Европой, и поступление дешевого украинского зерна в относительно богатый ЕС вместо политических дивидендов приводит к разорению местных фермеров . Европа, пытаясь компенсировать финансовые и оружейные транши Украине дешевым зерном, может довести свои сельскохозяйственные предприятия до банкротства, тем самым снизив продовольственную безопасность, — считает она.

Тем не менее странам Восточной Европы вряд ли удастся добиться отмены решения по пошлинам, уверен программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

— Правительства этих стран вполне могут на этом фоне выбить дополнительные бюджетные субсидии из ЕС. Но ограничивать украинский импорт по политическим причинам Европа, скорее всего, не станет , — подчеркнул эксперт.

На руку в этом вопросе Варшаве играют ее достаточно сильные позиции в вопросах логистической организации поставок вооружений Украине. По словам ведущего эксперта Российского института стратегических исследований Олега Неменского, «если Запад и пойдет на уступки Польше, то только на такие, которые не задевают принципиальных интересов старой Европы».

Грузовое судно с 15 тыс. т кукурузы с Украины прибыло в Италию Фото: TASS/EPA/Fabrizio Zani/PASQUALE BOVE

А потому специалисты не ожидают, что протесты приведут к снижению поддержки Киева со стороны восточноевропейских правительств.

— У Польши есть возможности влиять на ситуацию, в том числе за счет поддержки со стороны Вашингтона, — отметил Неменский.