Хлебное поле: как будет работать импортозамещение в биржевых индексах

Московская биржа с 19 июля начнет торги расчетными фьючерсами и опционами на индекс пшеницы Пилотный ценовой ориентир среди товаров одобрил Банк России. За ним последуют другие национальные индексы, которые помогут российскому бизнесу получить надежный источник информации о ценообразовании без иностранных индикаторов, например, индекс на удобрения, уверены эксперты, опрошенные «Известиями».

Стратегические цели

Биржевой индекс на пшеницу, который показывает цену на 1 т пшеницы на условиях поставки до порта Новороссийск, ежедневно по итогам торгов рассчитывает АО «Национальная товарная биржа» (НТБ).

— Стратегические цели России по торговле экспортными ресурсами были озвучены в начале 2022 года: это постепенный переход на торговлю ресурсами за рубли. Традиционно все ресурсы торгуются за доллары. И у покупателей ресурсов за рубли возникает закономерный вопрос по методике ценообразования, если ресурс продается в альтернативных доллару валютах , — рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Для решения этой проблемы и создаются механизмы биржевой торговли ресурсами на товарных биржах СПБМТСБ и НТБ, отметил Артем Тузов.

После того как достаточное число участников начинает совершать сделки на бирже, появляется возможность сделать сводные индексы на ресурсы, рассказал аналитик.

Хлебное поле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Следующим шагом может быть привязка долгосрочных контрактов на поставки ресурсов к товарным индексам. Одна проблема остается. ЕС с поставками газа уже прошел этот путь. И в результате вынужден покупать газ по ценам в 10 раз больше, чем в 2020 году. Аналогичные скачки цен в биржевой торговле внутри России могут вызвать проблемы как на внутреннем рынке, так и у экспортеров, — подчеркнул он.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, напротив, считает, что появление индекса не приведет к скачкам цен. «Ситуация все-таки не очень похожа на ценообразование у природного газа. Поэтому изначально могут быть некоторые ценовые колебания, не сильные, просто из-за нововведения, но затем всё быстро устаканится», — уверена Екатерина Косарева.

— Формирование такого индекса, безусловно, позитивно для экономики и государственного управления, поскольку позволяет и органам власти, и бизнесу ориентироваться на стоимость продукции (пшеницы в данном случае), сложившейся в результате рыночных механизмов биржи. А также далее ориентироваться на этот индекс и его динамику в ходе принятия управленческих решений (регулирование рынка, контрольные мероприятия) и переговоров с контрагентами, заключения сделок, использования механизмов хеджирования, — заявил «Известиям» и.о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер КА «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин.

По его словам, важно, чтобы использование индекса и связанной с ним биржевой информации не подменяло в полной мере государственный контроль за ценообразованием, в том числе работу антимонопольных органов, в частности, когда есть признаки злоупотреблений ценами.

— То есть наличие индексов и возможное соответствие им цен тех или иных участников небиржевого рынка не должно исключать на практике возможность проверки таких цен, если есть обоснованные жалобы и признаки нарушений, — отметил Олег Москвитин.

Хлебное поле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Снизятся цены на хлеб

Он также считает, что контроль цен государством и наличие у бизнеса общедоступной информации о рыночных ценах — это путь к снижению цен для граждан, то есть в данной ситуации — на продукты питания из той же пшеницы.

— Появление такого индекса станет новым дополнительным рыночным фактором для определения цен на зерно в России. Однако стоит надеяться, что такой инструмент не станет способом манипулирования со стороны спекулянтов — тогда это делает цены слишком зависимыми от биржевых торгов. Тут уместен пример с топливом: в РФ цены на бензин зависят больше от стоимости на бирже, чем от цены сырья (нефти) , — заявил «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Адекватный инструмент

С введением товарного индекса на пшеницу в России появится адекватный инструмент для производителей. Раньше они опирались при ценообразовании на другие индикаторы (средняя цена на рынке, мировые цены на пшеницу и т.д.), что было не всегда эффективно, подчеркнул Артем Деев. По его словам, теперь появится возможность более адекватно оценивать стоимость сырья для дальнейших поставок, а также страховать риски снижения или роста цен.

— Кроме того, расширяется набор инструментов для инвесторов в РФ. Наша страна — крупнейший мировой экспортер зерновых и такой индекс будет интересен многим, ведь пшеница — это базовый продуктовый товар, отличающийся стабильно высоким спросом. Возможно, что со временем появится индекс на удобрения , — прогнозирует аналитик.

Хлебное поле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

С ним согласен ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

— Введение в оборот биржевого индекса на пшеницу является вполне логичным шагом. Учитывая значительные объемы поставок российского зерна на мировой рынок, наблюдалась довольно острая потребность в адекватной ценовой информации именно в российском сегменте, — считает он.

В настоящее время использование российского индекса еще более важно, поскольку, как показала ситуация последних месяцев, из-за возникающих сложностей с логистикой и колебаний валютных курсов, российские внутренние цены могут отрываться от мировых, отметил доктор экономических наук Денис Терновский.

— Кроме того, на стоимость пшеницы завязаны механизмы регулирования рынка — зерновой демпфер и закупочные интервенции. Вероятно, индекс будет включен в порядок расчета их параметров, — считает он.

Сильная экономика

— Появление расчетного фьючерса на пшеницу позволит трейдерам и инвесторам иметь актуальный и рыночный индикатор, полноценно отражающий стоимость отечественной пшеницы. Ведь до этого момента в России отсутствовал такой инструмент, а зарубежные аналогичные индикаторы не полностью отражали специфику ценообразования на пшеницу в РФ. После ухода с рынка таких крупных поставщиков биржевой информации, как Bloomberg и Refinitiv, назрела необходимость в создании собственных актуальных ценовых индикаторов, каким теперь и станет расчетный фьючерс на пшеницу , — отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Хлебное поле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Торговля этим новым фьючерсом позволит всем заинтересованным участникам рынка (инвесторам и производителям) получать прибыль в зависимости от колебаний цен на пшеницу без риска осуществления самой поставки сырья, считает аналитик.

— Таким образом, производители могут захеджировать будущие изменения цен на пшеницу. Есть надежды на то, что запуск расчетного фьючерса, который понятен и доступен всем, привлечет к биржевым торгам большее количество участников, а значит, и денег, и, как следствие, повысится ликвидность данного финансового инструмента, — добавил он.

Олег Москвитин уверен, что формирование национальных индексов — это нормальное явление для сильной самостоятельной экономики, тем более в условиях ограниченного экспорта, когда иностранные индексы тем более перестают быть адекватным ориентиром.

— При этом национальные индексы, конечно, должны быть объективными и взвешенными. Этому должно помочь их коллегиальное рассмотрение с участием Центробанка, ФАС России, Минфина, отраслевых ведомств, — резюмировал он.