Зреть в корне: Минсельхоз готовится повысить вывозную пошлину на зерно

Минсельхоз рассматривает возможность повышения экспортной пошлины на пшеницу на 10% , сообщили «Известиям» в ведомстве. Мера позволит стабилизировать стоимость продукта на внутреннем рынке. Высокий спрос на зерновые в мире подталкивает стоимость продукции вверх, сказано в письме министерства в кабмин от 26 мая (есть у «Известий»). Среднемировая цена на пшеницу на 27 мая составила $373 за тонну. Как только она преодолеет отметку в $375, сбор с экспортеров повысят до 80%, уточнили изданию в министерстве. Тренд на резкое подорожание зерна изменится уже в следующем сельскохозяйственном году, считают в Российском зерновом союзе. В этом сезоне Минсельхоз ожидает высокий урожай зерна — около 128 млн т, это позволит почти вдвое увеличить экспорт, а рост предложения на мировом рынке может снизить цены.

Откликнулись на рост

Минсельхоз направил в правительство отчет о росте цен на сельхозпродукцию в прошлом месяце . «Известия» ознакомились с документом от 26 мая. В нем сказано, что средняя цена производителей на пшеницу третьего класса составила 15,7 руб./кг (+12,8% к маю 2021 года), пшеницу четвертого класса — 14,9 руб./кг (+14,8%) . Стоимость других зерновых также повысилась: ячменя — на 16,6%, кукурузы — на 2,2%, гречихи — на 42,8%. Подорожанию способствует высокий спрос на зерно в мире , отмечено в документе.

Зреть в корне Баржа с зерном на элеваторе в Волгограде Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке, власти могут повысить пошлину на поставки зерна за рубеж . Как сказали «Известиям» в Минсельхозе, по состоянию на 27 мая 2022 года индикативная экспортная (то есть среднемировая) цена для пшеницы составила $373,2 за тонну, ячменя — $294,3, а кукурузы — $290,7. Если эти показатели вырастут выше $375 для пшеницы и $350 для ячменя и кукурузы, пошлина увеличится на 10% , сообщили в министерстве.

Речь о применении «плавающей» экспортной пошлины, которую ведомство установило ранее . Ее взимают с разницы между двумя показателями: индикативной ценой и базовой (ее рассчитывает сам Минсельхоз, хотя министерство не поясняет, на основе каких данных).

Часть прибыли экспортеров от растущей в мире цены на зерно государство перечисляет в казну. Далее эти средства направляют на поддержку сельского хозяйства. Сейчас пошлина, например, для пшеницы составляет 70%, показатель могут повысить в зависимости от конъюнктуры в мире.

Зреть в корне Фото: Global Look press/Xu Chang

В письме Минсельхоза в кабмин подчеркнуто, что правительство уже приняло ограничительные меры — внутренний рынок будет обеспечен сырьем. Речь идет о квоте на вывоз зерновых , которая действует с 15 февраля по 30 июня 2022 года.

«Объем тарифной квоты на вывоз пшеницы и меслина определен в объеме 8 млн т, на вывоз кукурузы, ячменя и ржи — в объеме 3 млн т», — напомнили авторы письма.

В среднем за сельскохозяйственный год (начинается с 1 июля) компании продают за рубеж около 30 млн т зерновых. Такой подход позволяет остужать стремление экспортеров наращивать продажи на фоне высокого спроса и роста цен.

Справка «Известий» По данным Союза экспортеров зерна, в июле 2021-го – январе 2022-го в топ-3 импортеров российской пшеницы вошли Турция (4,5 млн т), Иран (3,8 млн т), Египет (3,5 млн т). Также среди покупателей — Казахстан, Саудовская Аравия, Азербайджан и другие государства.

В ожидании контроля

В мире цены на зерно постоянно растут. В этом году резкое увеличение стоимости стартовало с новостей о засухе в Индии в начале мая , напомнил «Известиям» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Позже, в середине месяца, эта страна заявила об ограничении экспорта: стоимость пшеницы сразу подскочила с $400 до $450 за тонну. Ситуацию обострило и то, что Россия вывозит зерно по квоте , то есть выпадающие индийские объемы было не так просто заменить, пояснил эксперт.

Геополитические новости тоже подталкивали цены вверх — сообщалось, что Украина не может продавать зерно за рубеж, напомнил Александр Корбут. Хотя поставки все-таки продолжались, но не в полном объеме, добавил эксперт.

Зреть в корне Зерновые элеваторы в Новороссийске Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

По его мнению, тренд на резкое подорожание зерна изменится уже в следующем сельскохозяйственном году (июль 2022-го – июль 2023-го). В этом сезоне Минсельхоз ожидает высокий урожай зерна — около 128 млн т, это позволит почти вдвое увеличить экспорт — до 50 млн т, пояснил Александр Корбут. Доля России в структуре мировых продаж вырастет, отметил он. Хотя РФ уже занимает первое место в мире по реализации пшеницы: каждый пятый кусок хлеба на планете произведен из отечественного сырья.

Российское влияние на мировой рынок пшеницы в новом сезоне может быть беспрецедентным, согласен глава исследовательской компании черноморских рынков сельскохозяйственной продукции «СовЭкон» Андрей Сизов. На долю РФ может прийтись 21% мировой торговли пшеницей. Сейчас показатель составляет около 18%, добавил Александр Корбут.