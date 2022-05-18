Зернышко к зернышку: мировая «пшеничная война» набирает обороты

Пшеница рекордно подорожала, всё больше стран находятся под угрозой продовольственной безопасности из-за ее дефицита. Крупнейшие производители сокращают экспорт зерна — хватило бы самим. Мир уже лишился экспорта из России и Украины — ключевых поставщиков на мировой рынок. Теперь поставки остановила Индия. Запад обвиняет Россию в развязывании «пшеничной войны». Готовы ли накормить рынок оставшиеся экспортеры, станет ли пшеница «новым золотом» и зачем Запад хочет освободить Украину от зерна — разбирались «Известия».

Дефицит пшеницы

С начала года пшеница подорожала более чем на 60% на фоне ситуации вокруг России и Украины, которые обеспечивают почти треть мирового экспорта пшеницы. В начавшемся в июле сезоне 2021–2022 на долю российских поставщиков пришлось 16% экспорта пшеницы в мире, украинских — 10%.

С февраля Россия ограничила экспорт зерновых (пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы) за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня. Это потребовалось для защиты внутреннего рынка в условиях беспрецедентных внешних ограничений.

Проблемы возникли как раз в тот момент, когда мировые запасы истощились. Международные компании разрывают давние деловые связи и покидают Россию, провоцируя перебои с поставками. Так, например, Евросоюз запретил сотрудничество с Новороссийским морским торговым портом, где отгружают более половины экспортного зерна.

Проблема с экспортом из-за боевых действий и у другого крупного поставщика — Украины. В ООН сообщили о невозможности использовать около 4,5 млн т зерна, которые находятся в украинских портах. В апреле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом . Он напомнил, что на Украину и Россию приходится треть мирового производства сельскохозяйственных культур.

Зернышко к зернышку Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

В мае мировой рынок получил новый удар: власти Индии запретили экспорт пшеницы в связи с резким скачком мировых цен, в результате чего «продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран находится под угрозой». «Запрет с немедленным вступлением в силу», — говорится в сообщении министерства. Вывоз пшеницы могут допустить на основании разрешения правительства Индии после «запроса правительств» других стран о необходимости удовлетворения потребностей в области продовольственной безопасности.

На фоне запрета экспорта из Индии фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили сразу на 6% — до $12,47 за бушель, максимального значения за два месяца. А цена на пшеницу в Европе побила абсолютный рекорд — € 438,25 за тонну.

Застряли тонны

В этом году Индия рассчитывала отгрузить на мировой рынок до 10 млн т зерна, а в минсельхозе ждали урожая пшеницы в 2022 году в рекордные 111,32 млн т зерна (в предыдущем году собрали 109,59 млн т). Однако случилась аномальная жара. Март в Индии оказался самым жарким за последние 122 года. Фермеры опасаются, что из-за засухи недосчитаются половины урожая, эксперты, в свою очередь, предрекают рост стоимости зерна в мире на четверть. Индия производит около 110 млн т пшеницы, 90% из которых идет на внутренний рынок, остальное на экспорт.

Россия, которая с начала сезона экспортировала около 33 млн т пшеницы, компенсировать потери не сможет: с середины февраля до начала июля действует квота, равная 8 млн т сырья.

Из-за запрета Индии на экспорт более 2 млн т зерна застряли в портах. Как заявили местные власти, до вступления запрета в силу может осуществляться только экспорт, обеспеченный безотзывными аккредитивами или платежными гарантиями, выданными до 13 мая. А как сообщил источник Reuters, из 2,2 млн т индийской пшеницы, застрявшей в портах или в пути, у трейдеров есть аккредитивы лишь на 400 тыс. т.

Зернышко к зернышку Фото: Global Look Press/Xinhua/Nitin Kanotra

«Экспортеры не знают, что делать с оставшимися 1,8 млн т. Никто не думал, что правительство напрямую запретит экспорт», — сообщил собеседник агентству. В результате зарубежные клиенты могут так и не дождаться поставок. «Мы должны выполнить свои экспортные обязательства, но не можем влиять на политику правительства. Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как объявить форс-мажор», — сообщил трейдер агентству.

Импортеры, такие как Бангладеш, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты, могут столкнуться с трудностями в поиске альтернативных поставщиков в условиях роста мировых цен.

Угроза голода

Зерновой кризис уже сильно ударил по Египту с Ливаном, где Москва и Киев удовлетворяли потребность в пшенице на 80%. В Ливане уже сейчас все признаки хлебного кризиса: пшеницу продают строго по карточкам и лишь для выпечки, перед пекарнями выстраиваются огромные очереди.

И дело тут не только в потере прямого российского импорта. Как отмечает Международный исследовательский институт продовольственной политики (IFPRI), страны Ближнего Востока и Северной Африки реэкспортируют муку и другие продукты переработки пшеницы, что и поддерживает их бюджеты.

В Африке голодало порядка 300 млн человек. Торговый оборот континента с Россией — $4 млрд, и это на 90% пшеница. Возникший из-за санкций и логистических проблем хаос с поставками существенно повысил риск «полномасштабного голода» в регионе. Теперь пострадает и Азия.

— Это решение ударит в основном по азиатским странам, которые активно закупали пшеницу у Индии, а также по надеждам Европы и США на то, что Индия сможет заместить выпадающие объемы экспорта России и Украины. РФ просто временно перекрыла вывоз пшеницы и других культур, введя пошлины и квоты, а Украина не просто остается без посевной — оттуда активно вывозится зерно из хранилищ, — указывает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Зернышко к зернышку Фото: Global Look Press/IMAGO/Hindustan Times

«Виновата Россия»

В создании дефицита пшеницы Запад обвиняет Россию. Страны «большой семерки» (G7) заявили, что Москва препятствует аграрному экспорту Украины, и возложили на нее ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. И пообещали ответить на развязанную Россией «пшеничную войну».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что около 25 млн т зерна в настоящее время застряли в нескольких украинских портах, главным образом в Одессе. «Если у Украины не будет возможности экспортировать продукты питания, люди в Африке и на Ближнем Востоке умрут от голода». В МИД России в ответ подчеркнули, что причиной роста цен на продукты питания являются санкции, введенные западными странами в отношении Москвы.

Экспорт пшеницы запретил и Казахстан — крупнейший перекупщик этого товара: большое количество пшеницы как потребляется внутри страны, так и продается в другие страны.

— Как только Россия запретила экспорт пшеницы, Казахстан сразу же закрыл экспорт со своей территории, чтобы не оказаться в ситуации, когда можно хорошо заработать, но остаться без своих собственных запасов, с пустыми закромами, — отмечает руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.

Зажмут зерно

Спасти мировой рынок от зернового коллапса могли бы другие ключевые экспортеры — США (26 млн т), Канада (25 млн т, или почти 12,4% мирового экспорта), Франция (19 млн т), Германия (9,2 млн т). Готовы ли все эти страны делиться собственным зерном с нуждающимся? Наблюдатели в этом сомневаются. С большой долей вероятности Запад придержит зерно, забыв о голодающих и поставив в приоритет собственную продовольственную безопасность.

Зернышко к зернышку Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze

— У стран-производителей возникнут свои трудности, в первую очередь, связанные с ценами на энергоносители, стоимостью производства и инфляцией, поэтому есть вероятность, что им просто будет не до тех стран, которые будут вынуждены голодать, — считает Николай Вавилов.

От рисков сейчас не застрахован никто из игроков международного рынка экспорта зерна и прочих продуктов питания, будь то США, Канада, Германия Франция или другие экспортеры. Инфляция — на максимуме, продовольствие дорожает. В Минэкономики Германии уже заявили, что страну накрывает «новая бедность»: почти каждый седьмой немец сталкивается с финансовыми трудностями из-за резкого роста цен на электроэнергию, бензин и продукты питания.

— Чтобы обезопасить себя внутри страны от голода и снижения собственной инфляции, страны-производители стараются оставить у себя сырье. Так как в случае нестабильности валюты, да и любой нестабильности всегда выгоднее иметь сырье, чем наличные деньги: оно не обесценивается так быстро, как валюта, — добавляет Дарья Акимова.

Делиться едой

Как будет дальше развиваться ситуация на рынке, пока непонятно. С одной стороны, проблемы с поставками такого широко производимого в мире товара как пшеница, скорее всего, временные. Как отмечает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Трунев, скорее всего, они будут решены новым урожаем и восстановлением поставок из Украины и России.

С другой стороны, неизвестно, как долго на рынке будет сохраняться дефицит. «Новым золотом» пшеница вряд ли станет — товар слишком волатильный и скоропортящийся. Но манипуляций не избежать. Например, наблюдатели не исключают, что в такой ситуации западный мир с большой вероятностью будет вынужден просить Россию и Китай просто поделиться едой в обмен на отмену санкций, наложенных на оба государства.

Зернышко к зернышку Фото: Global Look Press/dpa/Brunno Covello