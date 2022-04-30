Придется несладко: останется ли Россия без пальмового масла

Крупнейший поставщик пальмового масла в мире Индонезия с 28 апреля остановил экспорт пальмового масла из-за дефицита и роста цен. Запрет ввели до тех пор, пока ситуация на внутреннем рынке не стабилизируется. Россия закупает у Индонезии порядка 97% этого тропического масла. Запрет пока частичный, но игроки рынка опасаются полного эмбарго. Это нанесет удар по всей пищевой промышленности, в первую очередь по кондитерам. Придется отказаться от разнообразия, а маргарин и спреды могут вообще исчезнуть с полок. Готова ли Россия «слезть с пальмы» и подходят ли другие масла на замену, разбирались «Известия».

Снабжает всех

Еще в 1990-х годах российская кондитерская промышленность, как и другие страны, начала активно переходить на пальмовое масло. Это было связано с его дешевизной и снижением себестоимости производства. Пальмовое масло используется во всех сферах: от пищевой промышленности и косметики до чистящих средств и биотоплива. В 2021 году объем российского импорта пальмового масла составил более $1,2 млрд. Почти 97% пальмового масла везут из Индонезии — крупнейшего производителя, на долю которого приходится половина всех мировых поставок.

В прошлом году в мире произвели 248 млн т растительных масел. Одна Индонезия — 45 млн т, из которых 30 млн экспортировала. Однако с 28 апреля власти страны объявили о том, что останавливают поставки нескольких видов пальмового масла.

Придется несладко1 Сбор урожая масличной пальмы для изготовления пальмового масла в Индонезии Фото: ТАСС/DEDI SINUHAJI

Как заявил президент страны Джоко Видодо, запрет бессрочный: он вводится с целью «обеспечить достаточное и доступное предложение пищевого растительного масла в стране». То есть до тех пор, пока страна не справится с внутренним дефицитом и не стабилизирует цены на внутреннем рынке. За месяц пальмовое масло в Индонезии подорожало почти в два раза. В ряде крупных городов прошли массовые уличные столкновения из-за подорожания продуктов, в том числе масла.

Сложные жиры

Как отмечает Reuters, решение крупнейшего в мире производителя «пальмы» приведет к росту цен на все основные пищевые масла: пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое. А это, в свою очередь, создаст дополнительную нагрузку на потребителей в Азии и Африке, пострадавших от роста цен на топливо и продукты питания.

Как рассказали представители отрасли, пока что речь идет о частичном запрете, который не слишком сильно отразится на российском внутреннем рынке.

— Под запрет попало пока только сырое масло (нерафинированное), тогда как Россия импортирует только рафинированное дезодорированное, — сообщил «Известиям» исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

Придется несладко2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Как уточнили в ГК «Эфко» (крупнейший российский производитель спецжиров и маргарина), под запрет попал пальмовый олеин и фасованное в короба до 25 кг пальмовое масло. Олеин — это жидкий компонент пальмового масла, который получают после фракционирования. Для сложных жиров олеин активно используется, и заменить его нечем.

— В итоге тотального запрета пока всё-таки нет. Пальмовое масло можно покупать. А по олеину будем ждать. Фасованную «пальму» мы импортозаместили уже лет 10 как, так что по этой позиции ограничения вообще не заметим, — указывает исполнительный директор ГК «Эфко» Сергей Иванов.

Не всё заместим

Как отмечают аналитики и игроки рынка, с одной стороны, Россия полностью обеспечена отечественным сырьем. В стране производят подсолнечное, соевое и рапсовое масла. В прошлом году произвели 6,6 млн т масел при внутреннем потреблении 3,2 млн т. Больше половины ушло на экспорт. Однако, несмотря на собственное производство и успехи в импортозамещении, не всё можно вырастить в нашей стране. Первые товары, которые стали временно недоступны из-за сложностей с логистикой и введенных ограничений, — тропические масла.

Придется несладко3 Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

Как рассказали в отрасли, зреют опасения: если цены на внутреннем рынке Индонезии не снизятся, ведущий поставщик может расширить ограничения на экспорт пальмового масла. Тропические масла активно применяются в производстве мыла и стеаринов. Нехватка сырья отразится на производителях косметических средств, часть из них могут даже уйти с рынка. Однако первыми под удар попадут кондитерские изделия, которые занимают около 6% в потребительской корзине среднестатистического россиянина. Придется действительно несладко: кондитеры будут вынуждены резко сократить ассортимент, а цены на сладости взлетят.

«Кондитерка» в России и без того дорожает с середины прошлого года. По данным аналитической компании NTech, с конца 2021 года рост цен на продукцию составил 5–20%. Это в первую очередь связано с удорожанием сырья, упаковки, транспортных и логистических услуг, электроэнергии.

— Последствия будут неприятными для пищевой промышленности всего мира, в том числе и для российской. Отрасль десятилетиями работает с пальмовым маслом и с продукцией, сделанной из него. Субституты тут подобрать крайне сложно. Что-то могут заменить наши отечественные масла растительные, но только малую часть: возникает ряд тонких технологических проблем, — указывает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Не одно и то же

С точки зрения пищевого продукта пальмовое и подсолнечное масла относятся к одной категории и выполняют одну и ту же функцию. К тому же их стоимость сравнялась. Получается, в теории «пальму» можно было бы заменить подсолнечным, но здесь есть нюансы.

Придется несладко4 Фото: Global Look Press/Xinhua/Bai Xueqi

— Легко заменить на производстве подсолнечным маслом пальмовое не получится, потому что у них разные фракции. Подсолнечное масло требует подгона рецептуры, других настроек оборудования на производственной линии. Чтобы понять, удастся ли провернуть подобное, нужно общаться непосредственно с каждым производителем. Есть вероятность, что это возможно, но сейчас нельзя точно сказать, сколько времени понадобится на перенастройку оборудования и пересчет рецептуры, — поясняет руководитель отдела аналитики NTech Дарья Акимова.

— Подсолнечное масло станет самым очевидным заменителем, но нужно учитывать, что кондитерка любит именно твердый состав пальмового масла, а подсолнечное масло при гидрогенизации образует вредные трансжиры , — считает старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова. Однако заменой, по мнению аналитика, могли бы стать масла из сои или рапса, которые выращивают в России.

Придется несладко5 Фото: Global Look Press/ZB/Jens Büttner

Впрочем, сами игроки рынка настроены скорее скептически.

— Без пальмового масла придется отказаться от ограничения по содержанию трансжиров и вернуться к производству твердых жиров методом гидрогенизации. То есть вернуться в каменный век и захламлять еду трансизомерами, по которым у нас в стране с 2018 года жесткие ограничения, — утверждают в ГК «Эфко».