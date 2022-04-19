Дело вкуса: бизнес предупредил о сокращении выпуска апельсинового сока

Производители ожидают сложностей с поставками сырья для апельсинового сока: ранее концентраты для них ввозили из США и стран Евросоюза . Об этом «Известиям» рассказал глава «Союзнапитков» Максим Новиков. Взамен компании намерены увеличить изготовление виноградного сока, который пользуется спросом у россиян. Для этого бизнес ведет переговоры с переработчиками из Узбекистана — первая встреча и осмотр мощностей в этой стране уже состоялась. Поставщики апельсинового сока уже начали выводить его из ассортимента, отметили ритейлеры. Впрочем, в Минсельхозе заверили, что российские производители сотрудничают с широким кругом компаний из различных государств и готовы перестроить работу в зависимости от конъюнктуры спроса и ситуации с поставками сырья.

Новые партнеры в СНГ

Россия может столкнуться со сложностями с поставками сырья для апельсинового сока , рассказал «Известиям» глава ассоциации «Союзнапитки» Максим Новиков. По его словам, концентрированную основу для него ввозили из США и стран Евросоюза . Теперь из-за логистических проблем импорт сырья затруднен. Кроме того, из-за его подорожания стало экономически невыгодно закупаться у прежних поставщиков.

Сейчас на рынке пакетированных соков доля апельсинового напитка составляет около 20% , уточнил Максим Новиков. В наиболее пессимистичном сценарии она может упасть до нуля, считает эксперт. Взамен изготовители намерены увеличить производство виноградного сока , добавил он.

— Исходя из уже имеющегося опыта и практики мы ожидаем проблемы с поставками из Европы и США, поэтому ориентируемся на предстоящие изменения в ассортименте, — сказал «Известиям» Максим Новиков. — Производители уже начали прорабатывать альтернативные направления работы . Так, компании провели серию переговоров с переработчиками из Узбекистана, речь идет о поставках в Россию сырья для изготовления виноградного сока. Отечественные специалисты уже оценили мощности будущих партнеров из СНГ.

Дело вкуса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

По словам эксперта, сейчас доля соков с виноградным вкусом на полках магазинов в РФ составляет 5–7% . Но есть потенциал для ее роста в пять-шесть раз , предположил Максим Новиков. Еще 20 лет назад на виноградный сок приходилось до трети общих продаж, вспомнил он. Позже его вытеснили другие категории: напитки на основе апельсинов, томатов и других фруктов.

Максим Новиков добавил, что у отрасли в целом могут возникнуть сложности с поставками основ для напитков , упаковки и оборудования для производства на фоне логистических проблем. По словам эксперта, отрасль рассматривает такие альтернативные направления для импорта сырья и ингредиентов, как Китай, Азия, Вьетнам, Турция и Латинская Америка. Хотя другие виды соков вряд ли столкнутся со столь серьезными проблемами — поставки концентрированной основы для них можно заменить . К примеру, испанский томатный сок можно компенсировать продукцией из Азии, Латинской и Северной Америки. Около 50% яблочного сока Россия производит сама, а ввоз продукции из ЕС может компенсировать Китай и расширение площадей в РФ под этот фрукт.

Отечественные производители напитков работают с широким кругом поставщиков из различных государств, в том числе расширяют контакты в странах СНГ, сказали «Известиям» в Минсельхозе . Они располагают возможностями для оперативного изменения ассортимента в зависимости от конъюнктуры спроса, а также ситуации с поставками сырья.

Помощь от соседей

Один из поставщиков апельсинового сока уже сообщил торговой сети «Верный» о выводе продукции , сказали «Известиям» в компании. При этом ритейлер заметил, что небольшие отечественные производители, а также изготовители из стран ближнего зарубежья, например Белоруссии и Киргизии, стали активнее предлагать свои напитки . Речь идет о соках из яблока, груши, вишни и других.

Максимальной популярностью у покупателей пользуется яблочный сок, затем идут апельсиновый и томатный , заметили в компании. Представитель ритейлера предположил, что на фоне сокращения поставок апельсинового сока скорее вырастет популярность вишневого и грушевого. В компании также отметили, что в летний сезон, как правило, большим спросом пользуются вода, квас и лимонады. Ситуация же с незначительным снижением поставок апельсинового сока скорее временная и к концу сезона может стабилизироваться, уверены в сети.

Дело вкуса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Известия» направили запросы в Х5 Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), «Магнит», «Ленту», «Ашан», Metro, «Окей», «Азбуку вкуса».

Фундаментальных изменений в ассортименте готовой пищевой продукции ждать не стоит, ее импорт в Россию поступает из Турции, Египта, Азербайджана и других государств, сказал «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Григорий Остапкович. По его словам, основные поставки идут не из санкционных стран, а из ЕС в РФ поставляют в преимущественно вино.

«Известия» направили запрос в Минпромторг.

На прошлой неделе ведомство заявляло, что компании могут сообщать о логистических сложностях в ведомство: оно создало ситуационный центр на базе Аналитического центра по внешней торговле. Министерство готово предлагать российскому бизнесу альтернативные пути доставки в условиях санкций. Но значимым образом изменить положение импортеров министерство не может, это вне его компетенции, заметил Григорий Остапкович. Все компании будут действовать примерно в одном направлении: переориентировать работу с Запада на Восток.