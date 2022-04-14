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Поступить в распродажу: ритейл начал снижать цены и возвращать скидки

Какие товары уже подешевели
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Поступить в распродажу: ритейл начал снижать цены и возвращать скидки
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2022-04-13 16:21:06
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Ритейлеры начали снижать цены и возвращать большие распродажи. Сеть «М.Видео» вдвое расширила линейку продукции, которая участвует в акциях: несколько тысяч товаров продают со скидкой в 10–30%. Лидеры продуктовой розницы также намерены последовать этому примеру. Соответствующие письма поставщикам разослали Х5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнит». Падение спроса и укрепление рубля задало тренд на снижение цен, пояснил «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Хотя оперативно они вряд ли упадут, предположил он.

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Большая разница

За последнюю неделю сеть «М.Видео-Эльдорадо» вдвое расширила список товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен, — до нескольких тысяч наименований. Основные скидки сейчас составляют 10–30%, в некоторых случаях — до 50%. Об этом «Известиям» рассказали в компании. На часть социально значимых товаров продолжают действовать зафиксированные в феврале цены, добавили там. Кроме того, компания запустила кредитное предложение и кешбэки, уточнили в компании.

— Ритейлер постепенно снижает цены и возвращает регулярные промокампании. Акции — один из привычных для покупателей сигналов об изменении условий, — сказали в пресс-службе торговой сети. — Плюс к этому конкуренция никуда не делась, поэтому ритейлеры и производители находят возможности для промоакций и привлечения покупателей.

Поступить в распродажу
смартфоны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По сравнению с первой половиной марта стоимость большинства товаров в салонах МТС снизилась на 10–30%, а количество акций и скидок на гаджеты выросло более чем вдвое, сказали «Известиям» в пресс-службе оператора. В «Мегафоне» запустили стимулирующие акции на ряд товаров, например, на наушники, фитнес-трекеры и аксессуары, сообщил директор оператора по продажам Давид Борзилов. Дело в том, что в компании фиксируют снижение потребительского спроса, пояснил он.

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Ритейлеры во многом стараются поддержать интерес покупателей за счет различных акций и распродаж, но глобальные факторы экономической нестабильности пока не исчезли, сказал «Известиям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов. Например, в Шанхае зафиксирована новая вспышка COVID-19, это серьезно повлияет на производство и доставку товаров, пояснил эксперт. Поэтому пока преждевременно делать прогнозы насчет цен, добавил он.

Доступные продукты

К возвращению больших акций и снижению цен готов и продуктовый ритейл. Сразу два лидера отрасли — X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» (включает «Дикси») — направили партнерам письма о снижении закупочных цен. «Известия» ознакомились с ними.

В X5 Group увидели четкую тенденцию к стабилизации и укреплению рубля и уверены, что производители и розница должны отреагировать на изменения. Торговая сеть предложила партнерам обновить отпускные цены: пересмотреть причины и обоснованность заявленного с 1 марта по 7 апреля подорожания товаров и снизить их стоимость, сказано в письме компании.

Поступить в распродажу
скидки
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

В сообщении «Магнита» указано, что ранее ритейлеры пересматривали цены партнеров из-за резкого изменения курса валют. Но сейчас он стабилизировался, поэтому компания попросила обновить стоимость товаров, сделав их более доступными для покупателей. Плюс к этому ритейлер предложил восстановить промоакции в полном объеме. В пресс-службе сети «Известиям» подтвердили, что уже ведут переговоры с поставщиками о возобновлении скидочных акций и промо.

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После роста в марте в начале апреля цены перешли к стабилизации, сказали в пресс-службе Ozon. Существенное их снижение компания отметила в электронике и товарах повседневного спроса. Например, на 22% дешевле стали ноутбуки и планшеты, товары повседневного спроса в среднем упали в цене на 15%.

«Известия» направили запросы в X5 Group,«Ленту», «Ашан», Metro, «Окей», «Азбуку вкуса», «Верный», «Сбермаркет» и «Яндекс.Маркет».

По данным ФНС на 5 апреля, зафиксировано заметное снижение спроса на ряд товаров, которые уже закуплены впрок. Его падение по ряду позиций вместе с укреплением курса рубля, конечно, задает определенные тренды на снижение цен. Но это не может произойти быстро, — сказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. — Ведь цены всегда очень быстро реагируют на неблагоприятные факторы, а вот на улучшение экономической ситуации они реагируют медленнее.

Поступить в распродажу
магазин
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

По данным Росстата, инфляция в РФ начала замедляться. Со 2 по 8 апреля 2022 года она составила 0,66%, неделей ранее показатель был на уровне 0,99%. При этом с начала года потребительские цены выросли на 10,83%.

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После укрепления курса нацвалюты цены никогда не возвращаются к прежним значениям моментально, добавил Виктор Евтухов. Действует сразу множество факторов: например, некоторым производителям нужно поддерживать достаточный объем собственных оборотных средств. В условиях экономической турбулентности компании не уверены, что им хватит денег для покупки сырья и других ресурсов. Поэтому какое-то время производители могут придерживать более высокую цену, чтобы снизить свои риски, отметил замглавы Минпромторга.

Производители и поставщики не понимают, почему цены на полках так резко выросли, ведь сети не принимали от них новых цен в таком размере, сказал «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Чтобы потребитель увидел снижение цен в магазинах, торговым сетям необходимо снизить собственную наценку, сказал он.

— До сих пор розница в полной мере не приняла корректировки отгрузочных цен, которые ранее заявляли поставщики, — добавил он.— На этот шаг компании пошли из-за колоссального роста себестоимости, поэтому поставщики не имеют возможности снизить цены.

Поступить в распродажу
склад
Фото: ТАСС/Егор Алеев

Более того, партнеры сетей несут серьезные убытки: сырье, упаковка, логистика и другие составляющие себестоимости приходится оплачивать по новым, более высоким ценам. Плюс нести расходы по подорожавшим кредитам, проценты по которым выросли более чем вдвое, добавил эксперт.

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