Разложить по полкам: торговля формирует запасы сахара и гречки на месяц

Ритейл восстанавливает торговые запасы сахара, соли, масла, макарон и круп, которые ранее истощились из-за ажиотажного спроса в конце февраля – начале марта . Об этом сказано в письме замглавы Минпромторга Виктора Евтухова в Госдуму. Например, резервов сахара теперь хватит на восемь дней торговли, соли — на 12, подсолнечного масла — на 14, макарон — больше чем на 30, указано в документе, с которым ознакомились «Известия». В ближайшее время запасы еще увеличатся, по большинству перечисленных продуктов их будет достаточно на месяц продаж, отмечено в документе. Восстановить резервы позволяет падение спроса на треть ниже докризисного уровня: люди уже закупились впрок, и реализация товаров значительно упала, пояснили в торговле.

Сахар, соль и макароны

Торговля формирует запасы ряда продуктов на несколько недель продаж или более . В частности, сахара, соли, масла, макарон и круп . Об этом сказано в письме замглавы Минпромторга Виктора Евтухова от 5 апреля в Госдуму. «Известия» ознакомились с документом. Прежде нижняя палата рекомендовала ведомству принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить дефицита товаров первой необходимости в магазинах, отмечено в документе.

разложить по полкам Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Ранее товарные запасы у ритейла сократились из-за повышенного спроса на некоторые продукты длительного хранения в конце февраля – начале марта . Некоторые покупали очевидно больше, чем необходимо для личного потребления. Иногда продукцию повышенного спроса распродавали в магазинах еще утром, заметил Виктор Евтухов. Поэтому покупателям приходилось ждать поставки на следующий день.

Сейчас этап повышенного спроса на продукты длительного хранения закончился, а объемы продаж ниже обычного, поскольку потребители закупились впрок . В письме приведены данные ФНС на 3 апреля, согласно которым спрос на особенно востребованные месяц назад товары значительно сократился по сравнению со временем до начала спецоперации на Украине — за эталон приняли неделю 12–18 февраля. Продажи сахара упали на 23%, соли — на 25%, риса и макарон — на 27% (по каждому товару), круп — на 29%, растительного масла — на 31%, муки — на 32%.

На этом фоне в сетях растут товарные запасы. Как указано в письме, в пик повышенного спроса резервов сахара хватало на два дня торговли, теперь — на восемь . Также ритейл сформировал запас соли на 12 дней продаж, подсолнечного масла — на 14, гречки — на 22, муки и пшена — на 24, риса — на 26, макарон — на 34.

«Это оперативные запасы в торговле, и поставки продолжаются. Вскоре они будут на обычном уровне: по сахару это 2–3 недели торговли, по крупам, муке, макаронам — месяц и более», — отметил Виктор Евтухов в письме.

Этап стабилизации

В «Магните» подтвердили, что на фоне постепенной стабилизации покупательского поведения и его возвращения в привычный режим компания активно наращивает товарные запасы в магазинах и распределительных центрах до обычных уровней , соответствующих нормальному спросу.

«Известия» направили запросы и в другие крупнейшие торговые сети, там на момент публикации не ответили.

разложить по полкам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В Минпромторге напомнили, что ранее торговые сети ограничили отпуск некоторых товаров в одни руки (например, до пяти упаковок или до пяти килограммов сахара). Сейчас на фоне снижения потребительской активности ритейл может отказаться от такого подхода, добавили в ведомстве.

Того ажиотажного спроса, который был в предыдущем месяце, сейчас не наблюдается — он вернулся в обычное русло, подтвердил «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

— Скорее всего, это связано с тем, что покупатели удовлетворили свои запросы на определенные категории товаров. Очевидно, что те, кто планировал покупку вещей или бытовой техники, уже совершили эти покупки. В перспективе вероятно падение покупательской способности и переход на дешевые товары , — считает эксперт.

Ценный вопрос

Производители уже столкнулись с кратно возросшим количеством заказов со стороны сетей , сказал «Известиям» заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он посетовал, что пищевые предприятия уже больше месяца работают себе в убыток: сырье, логистику и другие расходы оплачивают по новым, более высоким ценам. Тогда как расчет у торговых сетей за эти заказы компании получают по старой стоимости. До сих пор торговля не в полной мере приняла корректировки пищевиков, добавил он.

— В такой ситуации еще больший рост заказов со стороны сетей чреват не только «перегибами на местах» в попытке заполучить как можно больше товара по старым ценам, но и банкротствами производителей, — сказал эксперт. — Если сети не пересмотрят взаимоотношения с поставщиками в части процедур изменения цен и штрафов, то в ближайшее время поставлять на полки будет нечего .

разложить по полкам Фото: ТАСС/Владимир Гердо