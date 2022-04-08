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Разложить по полкам: торговля формирует запасы сахара и гречки на месяц

Какие еще товары вошли в «антикризисный» список
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Разложить по полкам: торговля формирует запасы сахара и гречки на месяц
2022-04-07 16:47:29">
2022-04-07 16:47:29
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Ритейл восстанавливает торговые запасы сахара, соли, масла, макарон и круп, которые ранее истощились из-за ажиотажного спроса в конце февраля – начале марта. Об этом сказано в письме замглавы Минпромторга Виктора Евтухова в Госдуму. Например, резервов сахара теперь хватит на восемь дней торговли, соли — на 12, подсолнечного масла — на 14, макарон — больше чем на 30, указано в документе, с которым ознакомились «Известия». В ближайшее время запасы еще увеличатся, по большинству перечисленных продуктов их будет достаточно на месяц продаж, отмечено в документе. Восстановить резервы позволяет падение спроса на треть ниже докризисного уровня: люди уже закупились впрок, и реализация товаров значительно упала, пояснили в торговле.

Сахар, соль и макароны

Торговля формирует запасы ряда продуктов на несколько недель продаж или более. В частности, сахара, соли, масла, макарон и круп. Об этом сказано в письме замглавы Минпромторга Виктора Евтухова от 5 апреля в Госдуму. «Известия» ознакомились с документом. Прежде нижняя палата рекомендовала ведомству принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить дефицита товаров первой необходимости в магазинах, отмечено в документе.

разложить по полкам
сахар в магазине
Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что это — результат прошедшего ажиотажного спроса, и дальше показатель будет выравниваться

Ранее товарные запасы у ритейла сократились из-за повышенного спроса на некоторые продукты длительного хранения в конце февраля – начале марта. Некоторые покупали очевидно больше, чем необходимо для личного потребления. Иногда продукцию повышенного спроса распродавали в магазинах еще утром, заметил Виктор Евтухов. Поэтому покупателям приходилось ждать поставки на следующий день.

Сейчас этап повышенного спроса на продукты длительного хранения закончился, а объемы продаж ниже обычного, поскольку потребители закупились впрок. В письме приведены данные ФНС на 3 апреля, согласно которым спрос на особенно востребованные месяц назад товары значительно сократился по сравнению со временем до начала спецоперации на Украине — за эталон приняли неделю 12–18 февраля. Продажи сахара упали на 23%, соли — на 25%, риса и макарон — на 27% (по каждому товару), круп — на 29%, растительного масла — на 31%, муки — на 32%.

На этом фоне в сетях растут товарные запасы. Как указано в письме, в пик повышенного спроса резервов сахара хватало на два дня торговли, теперь — на восемь. Также ритейл сформировал запас соли на 12 дней продаж, подсолнечного масла — на 14, гречки — на 22, муки и пшена — на 24, риса — на 26, макарон — на 34.

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«Это оперативные запасы в торговле, и поставки продолжаются. Вскоре они будут на обычном уровне: по сахару это 2–3 недели торговли, по крупам, муке, макаронам — месяц и более», — отметил Виктор Евтухов в письме.

Этап стабилизации

В «Магните» подтвердили, что на фоне постепенной стабилизации покупательского поведения и его возвращения в привычный режим компания активно наращивает товарные запасы в магазинах и распределительных центрах до обычных уровней, соответствующих нормальному спросу.

«Известия» направили запросы и в другие крупнейшие торговые сети, там на момент публикации не ответили.

разложить по полкам
крупы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В Минпромторге напомнили, что ранее торговые сети ограничили отпуск некоторых товаров в одни руки (например, до пяти упаковок или до пяти килограммов сахара). Сейчас на фоне снижения потребительской активности ритейл может отказаться от такого подхода, добавили в ведомстве.

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Снизятся ли цены на товар

Того ажиотажного спроса, который был в предыдущем месяце, сейчас не наблюдается — он вернулся в обычное русло, подтвердил «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

— Скорее всего, это связано с тем, что покупатели удовлетворили свои запросы на определенные категории товаров. Очевидно, что те, кто планировал покупку вещей или бытовой техники, уже совершили эти покупки. В перспективе вероятно падение покупательской способности и переход на дешевые товары, — считает эксперт.

Ценный вопрос

Производители уже столкнулись с кратно возросшим количеством заказов со стороны сетей, сказал «Известиям» заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он посетовал, что пищевые предприятия уже больше месяца работают себе в убыток: сырье, логистику и другие расходы оплачивают по новым, более высоким ценам. Тогда как расчет у торговых сетей за эти заказы компании получают по старой стоимости. До сих пор торговля не в полной мере приняла корректировки пищевиков, добавил он.

— В такой ситуации еще больший рост заказов со стороны сетей чреват не только «перегибами на местах» в попытке заполучить как можно больше товара по старым ценам, но и банкротствами производителей, — сказал эксперт. — Если сети не пересмотрят взаимоотношения с поставщиками в части процедур изменения цен и штрафов, то в ближайшее время поставлять на полки будет нечего.

разложить по полкам
покупка продуктов
Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Впрочем, эксперты не исключают даже некоторого снижения цен на продукты в ближайшее время. На фоне укрепления рубля и снижения спроса стоимость продовольствия может корректироваться, но это не значит, что она вернется к уровням февраля, сказал «Известиям» доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Чтобы цены вернулись на прежние уровни, нужно восстановить действовавшие ранее стабильные цепочки поставок товаров или найти новые рынки с такими же условиями ценообразования, пояснил он. Только после этого цены могут скорректироваться, но не сразу, считает эксперт.

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