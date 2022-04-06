И себе и людям: ограничения на продажу в одни руки коснулись 20 товаров

За последний месяц ограничения на продажу товаров в одни руки коснулись около 20 наименований , подсчитали «Известия», опросив крупнейшие торговые сети. Среди них — сахар, мука, гречневая крупа, подсолнечное масло, тушка курицы. Введение лимита на покупку некоторых продуктов позволяет снизить ажиотажный спрос и сохранить стабильные цены, пояснили представители ритейлеров. Власти ранее поддержали инициативу: в Минпромторге сказали, что она поможет минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания. От меры будут отказываться при нормализации ситуации. Некоторые сети уже взяли курс на ослабление ограничений.

Благое ограничение

За последний месяц ограничения на продажу в одни руки коснулись около 20 наименований базовых товаров, подсчитали «Известия», опросив крупнейшие торговые сети.

Например, в «Магните» и принадлежащей ритейлеру «Дикси» пока нельзя приобрести неограниченное количество сахара, гречки и тушки курицы , отметили в пресс-службе компании. В магазинах у дома не продают больше пяти упаковок или 5 кг (если товар весовой) каждого продукта, а в гипермаркетах и супермаркетах — до 10 единиц или до 10 кг.

В «Перекрестке» сохраняют ограничения на продажу сахара, гречневой крупы, подсолнечного масла «первой цены» , рассказали в X5 Group, управляющей сетью. В «Пятерочке» мера коснулась тех же продуктов и риса , добавили в компании.

В «Ленте» лимит на продажу в одни руки распространялся на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники , подтвердили в пресс-службе компании. Но 5 апреля сеть сообщила, что сняла ограничения на покупку всех товаров. Исключением стали средства личной гигиены — их по-прежнему можно купить не больше пяти упаковок в одни руки.

— Это связано со снижением повышенного спроса, который наблюдался с начала марта, и интереса перекупщиков к определенным группам товаров, — пояснили в ритейлере.

В магазинах и при доставке из сети «ВкусВилл» ограничения на продажу товаров не устанавливали, сказали в компании.

Против впрока

Ограничения на объем продаж ряда товаров в одни руки вводили на фоне резкого повышения потребительского спроса в марте , пояснили в X5 Group. О тех же причинах сказали в «Магните». В марте компания зафиксировала спекулятивный спрос на отдельную продукцию длительного хранения . Это связано с двумя причинами: товары бакалейной группы часто приобретаются мелким оптом для последующей перепродажи в неорганизованной рознице и на маркетплейсах. Также часть покупателей совершали нерациональные покупки впрок, пояснили в компании.

— В магазинах сети участились случаи, когда посетители приобретают явно завышенное количество товара, который впоследствии реализуется через другие каналы по ценам, значительно превышающим цены магазина. При этом клиенты сети могут сталкиваться с временным отсутствием необходимой им продукции, — добавили в пресс-службе «Ленты».

Власти ранее поддержали инициативу ритейла . В Минпромторге отмечали, что крупнейшие федеральные и региональные торговые сети таким образом приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка.

— Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки, — сказали в ведомстве. — Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России. Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали.

В торговых сетях сообщили, что ограничения на продажу будут пересматриваться и отменяться по мере дальнейшей стабилизации потребительского спроса . В X5 Group добавили, что по этой причине уже отменили все лимиты на покупку в один руки в «Карусели».

Двигатель ажиотажа

С марта крупные торговые сети ограничили наценки на часть социально значимых товаров. Это привело к тому, что цены на них были низкими, благодаря этому спрос вырос, сказал «Известиям» гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

— Социально значимые товары стали скупать огромными партиями перекупщики, оптовики, представители HoReCa , — отметил он.

На счету_3 Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В результате происходило вымывание товара с полок и создавалось ложное ощущение нехватки продуктов, которое подогревало эмоциональный ажиотажный спрос , добавили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

— Обычный покупатель уже не мог просто зайти в магазин и приобрести пачку сахара, — заметил Михаил Бурмистров.

Тем не менее, сейчас ситуация улучшается: спрос на тот же сахар в ряде регионов сократился более чем на 40% , сказали «Известиям» в АКОРТ.