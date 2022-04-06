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И себе и людям: ограничения на продажу в одни руки коснулись 20 товаров

Ранее меры по борьбе с ажиотажным спросом поддержали профильные ведомства
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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И себе и людям: ограничения на продажу в одни руки коснулись 20 товаров
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2022-04-04 20:10:42
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За последний месяц ограничения на продажу товаров в одни руки коснулись около 20 наименований, подсчитали «Известия», опросив крупнейшие торговые сети. Среди них — сахар, мука, гречневая крупа, подсолнечное масло, тушка курицы. Введение лимита на покупку некоторых продуктов позволяет снизить ажиотажный спрос и сохранить стабильные цены, пояснили представители ритейлеров. Власти ранее поддержали инициативу: в Минпромторге сказали, что она поможет минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания. От меры будут отказываться при нормализации ситуации. Некоторые сети уже взяли курс на ослабление ограничений.

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Благое ограничение

За последний месяц ограничения на продажу в одни руки коснулись около 20 наименований базовых товаров, подсчитали «Известия», опросив крупнейшие торговые сети.

Например, в «Магните» и принадлежащей ритейлеру «Дикси» пока нельзя приобрести неограниченное количество сахара, гречки и тушки курицы, отметили в пресс-службе компании. В магазинах у дома не продают больше пяти упаковок или 5 кг (если товар весовой) каждого продукта, а в гипермаркетах и супермаркетах — до 10 единиц или до 10 кг.

В «Перекрестке» сохраняют ограничения на продажу сахара, гречневой крупы, подсолнечного масла «первой цены», рассказали в X5 Group, управляющей сетью. В «Пятерочке» мера коснулась тех же продуктов и риса, добавили в компании.

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Полка с сахаром в магазине
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В «Ленте» лимит на продажу в одни руки распространялся на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники, подтвердили в пресс-службе компании. Но 5 апреля сеть сообщила, что сняла ограничения на покупку всех товаров. Исключением стали средства личной гигиены — их по-прежнему можно купить не больше пяти упаковок в одни руки.

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— Это связано со снижением повышенного спроса, который наблюдался с начала марта, и интереса перекупщиков к определенным группам товаров, — пояснили в ритейлере.

В магазинах и при доставке из сети «ВкусВилл» ограничения на продажу товаров не устанавливали, сказали в компании.

Против впрока

Ограничения на объем продаж ряда товаров в одни руки вводили на фоне резкого повышения потребительского спроса в марте, пояснили в X5 Group. О тех же причинах сказали в «Магните». В марте компания зафиксировала спекулятивный спрос на отдельную продукцию длительного хранения. Это связано с двумя причинами: товары бакалейной группы часто приобретаются мелким оптом для последующей перепродажи в неорганизованной рознице и на маркетплейсах. Также часть покупателей совершали нерациональные покупки впрок, пояснили в компании.

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Покупка гречневой крупы в супермаркете
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— В магазинах сети участились случаи, когда посетители приобретают явно завышенное количество товара, который впоследствии реализуется через другие каналы по ценам, значительно превышающим цены магазина. При этом клиенты сети могут сталкиваться с временным отсутствием необходимой им продукции, — добавили в пресс-службе «Ленты».

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Власти ранее поддержали инициативу ритейла. В Минпромторге отмечали, что крупнейшие федеральные и региональные торговые сети таким образом приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка.

— Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки, — сказали в ведомстве. — Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России. Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали.

В торговых сетях сообщили, что ограничения на продажу будут пересматриваться и отменяться по мере дальнейшей стабилизации потребительского спроса. В X5 Group добавили, что по этой причине уже отменили все лимиты на покупку в один руки в «Карусели».

Двигатель ажиотажа

С марта крупные торговые сети ограничили наценки на часть социально значимых товаров. Это привело к тому, что цены на них были низкими, благодаря этому спрос вырос, сказал «Известиям» гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Социально значимые товары стали скупать огромными партиями перекупщики, оптовики, представители HoReCa, — отметил он.

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Мужчина в торговом зале гипермаркета
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В результате происходило вымывание товара с полок и создавалось ложное ощущение нехватки продуктов, которое подогревало эмоциональный ажиотажный спрос, добавили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

— Обычный покупатель уже не мог просто зайти в магазин и приобрести пачку сахара, — заметил Михаил Бурмистров.

Тем не менее, сейчас ситуация улучшается: спрос на тот же сахар в ряде регионов сократился более чем на 40%, сказали «Известиям» в АКОРТ.

Впрочем, пока рано полностью отказываться от ограничений, считает Михаил Бурмистров. По его словам, спрос на социально значимые товары всё еще остается высоким.

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