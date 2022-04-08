В курсе предпоследних событий: почему нацвалюта вернулась к 75 руб./$

Цены на импортные товары в среднесрочной перспективе могут снизиться в связи с укреплением рубля до докризисных уровней, но сокращение стоимости вряд ли будет пропорциональным , полагают опрошенные «Известиями» аналитики. 7 апреля курс опускался ниже 75 руб./$ на фоне того, что предложение долларов превышает спрос на них: резиденты продают 80% валютной выручки, при этом внутри страны нельзя купить американские наличные. Ослабление валюты США возможно вплоть до 60 руб./$ в ближайшие месяцы , однако по мере отмены ограничений и восстановления импорта курс дойдет до равновесной отметки 90–100 рублей , ожидают эксперты. В качестве альтернативы для сбережений они рекомендуют рассмотреть юань.

Устойчивое предложение

В четверг курс доллара на Мосбирже опускался ниже 75 руб./$ впервые с 11 февраля, а курс евро — ниже 81 руб./€ (минимум с 27 октября). К 18:00 показатели достигли 75,6 и 81,6 соответственно. Рубль по отношению к основным иностранным валютам укрепился до тех уровней, когда установление курса было свободным , констатировал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Он подчеркнул: сейчас термин «свободно конвертируемая валюта» применим к рублю довольно условно.

В курсе предпоследних событий Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Текущий курс — это результат навеса предложения валюты по сравнению со схлопнувшимся спросом, который ушел по естественным причинам, а также в связи с регуляторными мерами . Экспортеров обязали продавать на рынке почти всю валютную выручку. Нерезиденты при этом не могут продать российские активы и вывести валюту за рубеж. Давление спекулянтов на рубль ушло после введения комиссии в 12% на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов. К тому же с брокерского счета эта валюта преимущественно может уйти только рублями, — пояснил Михаил Шульгин.

Поскольку курс рубля на Мосбирже сейчас искусственно укреплен, нет смысла следить за его динамикой , согласен аналитик «Финама» Александр Потавин: в таких условиях биржевой курс рубля — это «вещь в себе», наблюдение за которым психологически скрашивает сильнейшую турбулентность на рынке. С учетом того что покупка доллара сопровождается комиссией в 12%, реальный курс для покупателей на данный момент не 76 руб./$, а 85 рублей , подчеркнули в ИК «Универ Капитал».

Многие импортеры столкнулись с отказом поставщиков работать с ними, в дополнение к этому возникают проблемы с оплатой , отметил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Также возможным поводом продажи валюты стали новые санкции на финансовый сектор РФ , добавил он. Кроме того, бюджетное правило, в рамках которого ЦБ для Минфина покупал валюту, тоже теперь не работает, напомнили в «БКС Мир инвестиций». Там отметили, что причин для смены тренда на ослабление доллара пока нет .

В апреле–мае стоимость доллара может снизиться до 60–65 рублей при условии, что ЦБ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой , ожидают в ПСБ. Однако чрезмерное укрепление курса невыгодно экспортерам и бюджету, напомнил главный аналитик Совкомбанка Кирилл Кононов. По его ожиданиям, правительство начнет снимать валютные ограничения.

В курсе предпоследних событий Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner

В среднесрочной перспективе — по мере оживления импорта и ослабления ограничений — курс доллара будет расти. В «Фридом Финанс» подъем в диапазон 80–100 рассматривают в консервативном сценарии . При этом в «Открытие Инвестиции» полагают, что поддержка со стороны экспорта энергоносителей и металлов всё же ослабнет и рубль постепенно вернется в достаточно широкий коридор от 95 до 105 за доллар .

Юань в помощь

Динамика прочих валют к российской определяется их стоимостью к доллару : то есть при укреплении рубля к «американцу», как правило, рубль укрепляется и к остальным валютам, разъяснили в банке «Зенит».

С конца марта курс швейцарского франка к рублю опустился на 4,5% (96,75 рубля), сообщил Александр Потавин из «Финама». Юань опустился до 12,3 рубля, что означает снижение на 7,7%. Позиции рубля по отношению к турецкой лире (5,57) укрепились на 5,9%.

С 2011 года на сегодняшний момент курс юаня относительно рубля вырос в 3,5 раза , оценили в банке «Санкт-Петербург». В кредитной организации полагают, что на фоне запретов со стороны США и стран Евросоюза юань становится более привлекательным инструментом для накоплений и открытия вкладов . Депозит в китайских юанях можно рассматривать как инструмент диверсификации валютного риска и как неплохую альтернативу сбережениям в долларах и евро: у валюты низкая волатильность и она достаточно устойчива к доллару США. Юань может стать полноценным конкурентом доллару и евро в течение полугода-года , согласны в Экспо Банке.

В курсе предпоследних событий Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Что с ценами

Ввиду снижения курса доллара с рекордных 120 до нынешних 75 руб./$ импортеры уже сокращают цены , отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал» Артем Тузов. Он добавил: пока не будут распроданы товары, закупленные поставщиками во время ажиотажного спроса, ждать резкого понижения цен не стоит .

— В нынешней волне инфляции курс рубля по отношению к доллару — это главный фактор роста цен на узкие товарные группы, такие как лекарства, продукты, импортные компоненты для производств и так далее. Уже пошли сообщения о снижении цен на ряд товаров, которые взлетели в феврале–марте, поэтому можно ожидать, что эта тенденция продолжится , — согласен главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.