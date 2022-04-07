«Порвет бюджет»: крепкий рубль дал последний шанс российскому бизнесу

К концу первой недели апреля российский рубль продолжил резко укрепляться и достиг уровней, которые фиксировались до начала специальной военной операции. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что нынешнее окно — последний шанс для бизнеса, чтобы закупиться импортным оборудованием и наладить производство товаров внутри страны. Но если они воспользуются этим для перевода импортных потребностей на азиатский вектор, следующее падение российской валюты крайне болезненно скажется на товарном рынке и экономике страны.

Как будто ничего не было

На биржевых торгах в четверг российский рубль в моменте укреплялся до 74,76 за доллар и 80,83 за евро — в сравнении с максимальными показателями того же дня на прошлой неделе отечественная валюта выросла на 13,1% и 16,4% соответственно . Большинство опрошенных «Известиями» экспертов объясняют такую динамику сохраняющимися административными ограничениями, в числе которых обязательство экспортеров продавать 80% своей валютной выручки на бирже, а также заградительная комиссия в 12% при покупке валюты инвесторами на Мосбирже.

— Укрепление рубля в данной ситуации — это реакция на сокращение спроса на валюту внутри страны. Происходит так, что на фоне новых блокирующих санкций со стороны США к Сбербанку и Альфа-Банку инвесторы понимают — эти решения уже никак не отразятся на работе финансового сектора, — говорит основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

С несколько иной стороны упомянутый собеседником «Известий» фактор объясняют авторы профильного макроэкономического Telegram-канала MMI. В одном из постов указано, что укрепление рубля действительно может быть связано с попаданием Сбербанка и Альфа-банка в американский SDN-лист, из-за чего они теперь вынуждены распродавать оставшиеся валютные активы, которые еще могут успеть реализовать.

Порвет бюджет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как пишут аналитики РДВ в своем Telegram-канале, все равно основной объем иностранной валюты в страну сейчас поступает от нефтегазовых компаний, а также металлургов вроде Норникеля и Русала. И в целом, продавая вырученную валюту в России, они наверняка понимают, что вынужденная продажа валютной выручки защищает и их самих. Эти компании запросто могут оказаться под санкциями, которые приведут к потере всех денег в иностранной валюте по аналогии с тем, как России перекрыли доступ к ее номинированным в валюте ЗВР.

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, особых причин для триумфального укрепления рубля сейчас нет, но это в том числе может спровоцировать население продать банкам накопленные «под подушкой» доллары и евро, примерный объем которых по некоторым оценкам превышает $100 млрд.

Такие валютные «челноки» в теории могут еще сильнее укрепить курс рубля, поскольку новых источников спроса на иностранную валюту в России в обозримом будущем, скорее всего, не найдется.

Порвет бюджет Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

— Из-за мер со стороны ЦБ и властей, направленных на стабилизацию валютного рынка и финансово-экономической ситуации в России на фоне жестких санкций, с валютного рынка ушли многие крупные участники, в основном покупатели инвалюты. Это привело к дисбалансу спроса и предложения, который толкает вниз курс иностранных валют к рублю, — поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Для кого праздник

Российские сырьевые экспортеры продолжают поставлять свои товары на зарубежный рынок, а цены на него остаются повышенными в том числе на фоне сильно возросших в последнее время геополитических рисков. Для них ситуацию с нынешним укреплением рубля пока можно в целом считать относительно комфортной. Хотя, как отмечает директор PWeM Invest Яна Конюхова, в обычной ситуации любому экспортеру выгоден низкий курс национальной валюты. При этом она отмечает, что для текущей экономической ситуации в стране вполне подошел бы и немного более слабый рубль.

— 80 рублей за доллар был бы вполне нормальным и адекватным для текущей ситуации. Но и текущий курс вполне реально отражает платежный баланс России на фоне роста стоимости экспорта, падения импорта и отрезания рынка капитала. Поток валюты большой, а вот что-то купить за нее уже проблематично, — говорит она.

Кому точно выгоден укрепившийся курс рубля — так это потребителям, которые за счет этого почувствуют меньше импортированной инфляции из Европы и США, добавляет собеседница «Известий». К тому же, считают авторы Telegram-канала РДВ, крепкий рубль — отличное подспорье для российских производителей, если они используют его как возможность инвестировать в собственное производство и импортозамещение. В том числе — закупив необходимое оборудование и программное обеспечение, которое все еще можно успеть приобрести за рубежом.

Порвет бюджет Фото: РИА Новости/Александр Поготов

— Но вопрос как себя поведут экономические агенты. Если бизнес будет думать не о том, как заместить, а как завезти по дешевке из Китая, то ослабление рубля может оказаться очень болезненным, — пишет РДВ. — Если мы будем просто перепродавать в России азиатские дешевые товары, то они захватят весь рынок, а мы останемся без собственного производства. В дальнейшем это обернется еще более слабым рублем — точно не 75 и даже не 100, а, например, 200 рублей за доллар.

Он обязательно ослабнет

Каким в действительности будет дальнейший курс рубля, прогнозировать сейчас очень сложно. Например, Владислав Антонов из BitRiver объясняет, что нынешний уровень поддержки для рубля относительно доллара и евро — диапазоны от 75,5 до 77,5 и от 81 до 83 соответственно. И чтобы сделать хоть какие-то предварительные выводы о дальнейшем движении курса, нужно дождаться начала следующей недели, считает эксперт, поскольку нынешнее укрепление выглядит не совсем естественным на фоне обострения геоэкономической напряженности.

В свою очередь, финансовый эксперт и сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с «Известиями» отметила, что нынешнее укрепление — это своеобразная реакция рынка на факт очередных санкций, которые уже явно не окажут значимого влияния на финансовый сектор страны. Поэтому впоследствии валютный курс все же скорректируется обратно к уровням 85 за доллар и 94 за евро.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» и вовсе отмечает, что при нынешней в определенной степени искусственности курса рубля, вызванной ограничениями со стороны властей и Банка России, нет никакого практического смысла даже в краткосрочных прогнозах его динамики.

Порвет бюджет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Но с другой стороны, некоторые аналитики предупреждают о серьезной опасности дальнейшего укрепления рубля, которое может стоить финансовой стабильности всей экономике страны. Так, например, авторы Telegram-канала MMI предупреждают, что если курс в дальнейшем будет определяться исключительно балансом спроса и предложения экспортеров и импортеров, то рубль может легко окрепнуть до 60 за доллар или даже меньше.

— При таком курсе бюджет разорвет, и никаких денег на поддержку системообразующих компаний и банков не остается, не говоря уже о населении . Бюджет пока особо не потратился на поддержку бизнеса и банков, но с каждым месяцем проведения спецоперации необходимость такой поддержки будет возрастать, — пишут авторы канала.

Схожее мнение приводит и Светлана Самойлова из FinLiberty. Она объясняет, что падение рублевой выручки экспортных компаний при крепком рубле приведет к снижению объема поступающих в бюджет налогов.

Фактически это означает, что Банк России вскоре будет вынужден несколько отпустить курс, возможно, убрав биржевую комиссию в 12%. Отметим, что сейчас из-за нее швейцарский франк на Мосбирже, в отношении которого не действует такая комиссия, стоит дороже и доллара, и евро. Хотя на самом деле его курс должен двигаться в диапазоне между ними.

Порвет бюджет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына