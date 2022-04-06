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Не жми на газ: новые западные санкции не затронули энергетику

Великобритания и США объявили очередные рестрикции, а Евросоюз не смог договориться
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Не жми на газ: новые западные санкции не затронули энергетику
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2022-04-06 20:10:51
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Новый пакет западных санкций против РФ может быть чувствителен для конкретных банков, но стратегическую картину не меняет. Об этом «Известиям» заявили опрошенные экономисты и политологи, отметив, что еще в январе эти санкции были бы восприняты как гигантское событие, но сейчас это уже привычный ландшафт. 6 апреля США и Великобритания объявили очередные рестрикции против нескольких банков РФ, запретили инвестиции в российскую экономику, а также обновили списки с персональными санкциями. Евросоюзу тем не менее в этот день не удалось согласовать позиции по новым ограничениям против Москвы. Разногласия возникли по санкциям против энергетического сектора.

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Привычный ландшафт

6 апреля новый масштабный пакет экономических и персональных санкций против РФ объявили США и Великобритания. Согласно заявлению Белого дома, Вашингтон ввел блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Подразумевается заморозка всех активов, связанных с финансовой системой США, и запрет гражданам США вести дела с этими организациями.

Как заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, критичность этих мер зависит от объемов активов, которые банки хранят за границей.

— Также важно, насколько большие суммы у этих банков зависли в банках-контрагентах за рубежом. Можно предположить, что если банки готовились к введению санкций, то они вывели часть активов из США, — добавил эксперт.

Не жми на газ
деньги
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

По его словам, несмотря на санкции, внутри России операции физлиц будут проходить в штатном режиме. Возникнуть проблемы могут только у юридических лиц при расчетах с американскими партнерами — им придется переходить в другие кредитные организации.

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В Сбербанке «Известиям» заявили, что новые санкции существенно не повлияют на его работу и никак не отразятся на обслуживании россиян. В Альфа-банке «Известиям» сообщили, что работа продолжается «как обычно», но временно приостанавливаются расчеты с контрагентами из США.

Великобритания, в свою очередь, объявила в этот день о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка. В последнем также сообщили, что эти меры не оказывают существенного влияния на работу МКБ — они направлены на заморозку активов на территории Британии, а банк не ведет активный бизнес в этой стране, работать с клиентами он будет в обычном режиме.

Кроме того, как США, так и Соединенное Королевство ввели запрет на инвестирование в российскую экономику. Сообщается, что минфин Соединенных Штатов 7 апреля объявит санкции в отношении важнейших российских госпредприятий: американцам запретят проводить сделки с ними, а их активы, находящиеся в юрисдикции США, будут заморожены.

В заявлении Белого дома подчеркивается, что в результате западных санкций российская экономика перестанет входить в двадцатку крупнейших. «Эксперты прогнозируют, что в этом году ВВП России сократится на 15%, что сведет на нет все достижения последних 15 лет. Инфляция уже превысила 15% и, по прогнозам, увеличится еще сильнее», — гласит заявление.

По оценке Минэкономразвития на базе данных Росстата, цены, по состоянию на 1 апреля, выросли на 16,7% в годовом выражении.

Не жми на газ
цены
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По мнению Дениса Домащенко, новые санкции носят удушающий характер. «Они негативно отражаются на позиционировании российской экономики на международном рынке. Вкупе введенные рестрикции отразятся на сокращении ВВП — он может составить 10–15% по итогам 2022 года. Дальнейшее влияние на экономику будет зависеть от действий и мер поддержки правительства», — считает экономист.

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Тем не менее, как заявил «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, новые рестрикции не оказывают серьезного влияния на общее положение дел, поскольку в отношении РФ уже действует большой объем формальных и неформальных санкций.

Этот пакет неприятен для конкретных банков, но стратегическую картину в еще более худшую сторону не меняет. Сейчас во времена страха сотрудничества с РФ многие сделки не осуществляются даже там, где могут законодательно. В январе эти санкции были бы восприняты как гигантское событие, но сейчас это уже привычный, к сожалению, ландшафт, — добавил эксперт.

Санкции, обнародованные Белым домом, коснулись также российских политиков и их родственников. США внесли в этот список членов Совбеза России, включая Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина. Отдельный список персональных санкций выпустил к вечеру и минфин США. В него попали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Минфина Антон Силуанов и другие высокопоставленные чиновники.

Правительство Великобритании, в свою очередь, включило в санкционный список владельцев и топ-менеджеров ключевых российских корпораций: Андрея Акимова, Александра Дюкова, Сергея Иванова, Леонида Михельсона, Бориса Ротенберга, Сергея Когогина, Вячеслава Кантора.

Великобритания среди прочего запретила ввоз российских товаров из железа и стали, а также экспорт в РФ оборудования, необходимого для переработки нефти. Кроме того, британские власти заявили, что к концу 2022 года собираются полностью отказаться от импорта российского угля.

Не жми на газ
ЕС
Фото: Global Look Press/imago-images/Dwi Anoraganingrum

В поиске механизмов

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Ожидалось, что в этот день санкции введет еще и Евросоюз. О них накануне сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — тогда она даже привела конкретный список того, что вошло бы в новый пакет:

  • запрет на импорт из России угля стоимостью €4 млрд в год;
  • полный запрет на операции «четырех ключевых российских банков, в том числе ВТБ»;
  • запрет российским судам заходить в порты ЕС и ограничения для российских и белорусских автомобильных операторов;
  • запреты на экспорт суммой €10 млрд в таких областях, как передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование, а также запреты на импорт суммой €5,5 млрд продукции — от дерева до цемента, морепродукты и алкоголь;
  • запрет на участие российских компаний в госзакупках ЕС и отказ от любой поддержки Евросоюза в адрес российских госорганов.

Однако уже после того, как о своих мерах сообщили США и Великобритания, стало известно, что пятый пакет Евросоюз не согласовал — страны не смогли договориться о запрете российского угля. По данным агентства Reuters, возникли технические вопросы — в частности, как этот запрет соотносится с текущими контрактами.

На фоне того, что Евросоюз не смог договориться о запрете на импорт угля из России, рубль заметно укрепился и впервые с 24 февраля доллар опустился ниже 80 рублей. Евро котировался ниже 86 рублей.

Не жми на газ
уголь
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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О том, чтобы снижать зависимость от газа из РФ, ЕС говорил еще до 24 февраля. Однако теперь эта задача у Брюсселя в приоритете — в планах ЕК сделать это до 2030 года. По словам информированного источника «Известий», порядок отказа будет такой — уголь, нефть, а уже затем природный газ. Собеседник отметил, что специальная военная операция РФ на Украине подтолкнула ЕС к тому, чтобы быстрее уйти от ее энергоносителей, однако сделать это мгновенно не удастся — резкий отказ сильно ударит по жителям европейских стран.

По оценке Ивана Тимофеева, сейчас прекратить поставки российского топлива было бы «самоубийством для экономики и людей» — это будет происходить в течение нескольких лет.

— Постепенно они будут искать механизмы энергосбережения и замещения этих объемов, которые потенциально выпадают из-за конфронтации с РФ, — отмечает эксперт. — Так что ЕС будет тщательно возделывать почву, чтобы в течение трех, возможно более, лет сократить долю российских энергоносителей.

О необходимости срочно ужесточить санкции против РФ западные страны заговорили 4 апреля — на следующий день после того, как мировые СМИ опубликовали фото и видео из города Буча в Киевской области, где российские военные находились до 30 марта. На этих кадрах изображены братские могилы и тела людей, лежащие вдоль дорог и во дворах.

Руководство Украины и западных стран обвинили в этих убийствах и других преступлениях российских военных. Москва эти обвинения отвергла, назвав их «откровенно лживой провокацией», «срежиссированным шоу» и «чудовищным подлогом». 6 апреля, комментируя вводимые против Москвы санкции, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «этот страшный преступный фейк, сценарий был сфабрикован» именно для того, «чтобы оправдать очередной заранее подготовленный пакет санкций».

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