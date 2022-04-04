«Надо крутиться»: как российским экспортерам выживать в период санкций

Российские экспортеры зерна столкнулись с острой проблемой. Иностранные банки не хотят платить даже через те российские организации, которые не затронуты санкциями. В результате компании недосчитываются валютной выручки и находятся под угрозой кассового разрыва. Отечественные эксперты полагают, что проблемы возникают из-за риск-менеджмента иностранных банков, вызванных страхом жестких мер со стороны местных регуляторов, и предлагают активнее работать через лояльные к стране юрисдикции. В любом случае процесс «калибровки» новой сети взаимосвязей будет непростым. Подробности — в материале «Известий».

Союз экспортеров зерна написал Банку России письмо, в котором посетовал на множественные проблемы: в частности, зарубежные кредитные организации не хотят связываться с российскими коллегами. Параллельно возникают и другие трудности: поставщики терпят убытки от курсовой разницы при погашении валютных кредитов из-за введения обязательной продажи 80% валютной выручки. Появились серьезные ограничения с логистикой — как известно, многие морские перевозчики, например, Maersk, отказались работать с российскими грузами.

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В союзе считают, что логистические ограничения являются объективными, а вот проблемы расчетов и финансового обеспечения — во многом рукотворными. Представители отрасли предлагают в качестве одного из выходов разрешить получение валютной выручки на счет экспортера в любой банк с последующим отчетом перед тем банком, в котором стоит контракт на учете. Кроме того, они предлагают рассмотреть возможность использования курса иностранных валют на 24 февраля для закрытия форвардных валютных операций.

Сфера торговли зерном — стратегически важная как для России, так и для всего мира. Ее ценность особенно возрастает в сфере и без того высоких цен на зерно, а также перспектив неурожая в целом ряде стран, относящихся к крупным производителям. Для поставок продовольствия многие принявшие санкции государства уже предусмотрели исключения. Скорее всего, для российских экспортеров других товаров проблемы могут стоять еще острее. Чем вызвана такая опасность ситуации для отечественного бизнеса, ведь санкции коснулись далеко не всего финансового сектора?

По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, большие риски для российского экспорта продовольствия несут возможные дальнейшие санкции США и ЕС, которые могут существенно осложнить проведение внешнеторговых операций.

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— Можно говорить о том, что до момента жесткого продовольственного кризиса страны G7 не будут предпринимать шаги по снижению ограничительных мер. Например, на рынке удобрений уже произошли существенные изменения, США будут закупать удобрения без всяких ограничений. Управление по контролю за иностранными активами американского минфина приравняло удобрения по важности к лекарствам, медоборудованию и витаминам. Таким образом, пока не случится кризис, экспорт продовольствия останется под давлением, а банки будут запрашивать дополнительные разрешения для проведения транзакций. Более того, ЕС сейчас готовит новые санкции по отношению к банкам, не попавшим под них до этого момента, и зарубежные контрагенты боятся, что платежи могут подвиснуть.

Профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган в интервью «Известиям» отмечает, что многие кредитные учреждения не хотят в принципе иметь дело с любыми российскими банками, под санкциями они или нет, и это вполне логично.

— Есть понятие «международный риск-менеджмент». Сегодня банками управляют не банкиры, как это было много лет назад. Погоду там делают скромные серые менеджеры, занимающиеся комплаенсом, грубо говоря, «проверками на вшивость», на источники происхождения средств, всевозможные риски и т. д. Эти подразделения напрямую подчиняются местным регуляторам и неподконтрольны банкирам. Очень часто возникают ситуации, когда банкир очень хочет заключить какую-то сделку, открыть счет, а риск-менеджмент или комплаенс говорит: «нет, нельзя». И они никому ничего не обязаны объяснять. Поэтому в мире уже давно правят не рациональность и эффективность, а соответствие принципам комплаенса.

— Когда мы где-то открываем счета, нас «загоняют за Можай», а процедура может длиться несколько месяцев, каждый раз проверяют, перепроверяют, — добавил эксперт. — Складывается ощущение, что это мировая полиция. Они хотят знать абсолютно всё про ваши деньги, желания, бизнес и тому подобное. Таковы правила — иначе наступает уголовная ответственность.

— Когда банки не хотят связываться с российскими структурами, даже не находящимися под санкциями, их логика хорошо понятна. «А не может ли ваше кредитное учреждение взаимодействовать с санкционным банком, — думают они. — А могут ли там быть менеджеры, которые раньше были под санкциями?» Начинаются бесчисленные подобные вопросы. И вердикт прост: поскольку есть риски, которые они не могут контролировать, то рациональнее будет не открывать счета и не производить сделки. Абсолютно «белым и пушистым» будут говорить «нет» по ряду параметров. О чем говорить, если, к примеру, французский банк BNP Paribas в 2014 году был оштрафован на $9 млрд только потому, что американцам показалось, будто банк помогает уклоняться от санкций ряду стран. Но тут возникает вопрос: а что, раньше мы этого не знали? Просто если мы хотим что-то делать, надо советоваться с профессионалами, которые понимают, в каком чудовищном мире мы с вами живем, мире тотального риск-менеджмента, комплаенса и контроля, — заключил Коган.

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— Причина опасений иностранных банков достаточно проста: всё упирается в политику, — констатировал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. — Во-первых, есть вероятность, что еще несколько российских банков в ближайшее время могут отключить от SWIFT, соответственно, обработка операций с ними будет максимально проблематичной и под санкции могут угодить банки, которые занимались вопросами обслуживания договоров. Во-вторых, политическое давление на коммерческие структуры сейчас настолько велико, что иностранные партнеры российских предприятий не понимают, чем может обернуться продолжение работы с РФ.

Что в данной ситуации можно сделать? Нужно искать юрисдикции, которые относятся к россиянам более лояльно, создавать посреднические хабы за границей, уверен Евгений Коган.

— Есть юрисдикции, которые с пониманием относятся к России и россиянам. Их мы отлично знаем: это Китай, Израиль, Казахстан, Дубай, Армения, даже Грузия. Придется быть изобретательными. Самое главное сделать ставку не на крупные государственные компании, а на мелкий бизнес. Он всегда дорожку найдет. Почему Иран под санкциями как-то живет? Очень многие вопросы отданы частному бизнесу. И предприниматели, как вода, точащая камень, находят варианты и схемы, что-то придумывают и в итоге выходят из-под санкций. Госструктуры — большие, неуклюжие, есть вероятность, что у них ничего не получится.

По словам Вавилова, всё может решиться очень быстро, через снижение политического давления на банки в вопросах, связанных с поставками социально важных товаров и сырья. Таким образом, проблемы будут решены сами собой.

— Есть опасение, что иностранные политики и чиновники отдают себе не совсем полный отчет о том, что текущие проблемы с импортом зерна могут обернуться резким скачком инфляции, пустыми полками в магазинах и резким удорожанием импорта продовольствия уже в ближайшем будущем. Один из гипотетически реальных вариантов — это поиск посредников среди лояльных государств, но увеличение цепочки тоже может ударить по карману покупателей, так как представляется, что за услуги посредника должны будут платить именно они.

При этом Вавилов считает, что попытка торговать при помощи криптовалют, спрос на которые в последние недели растет, вряд ли увенчается успехом как по техническим, так и по политическим соображениям.