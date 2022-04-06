Большая восьмерка: аналитики назвали главные вызовы для экономики России
Уход иностранного бизнеса, сжатие фондового рынка, курсовые шоки, рост безработицы и «паралич» кредитного рынка стали ключевыми вызовами для российской экономики в условиях санкций. Также серьезные риски связаны с возможностью проведения расчетов по внешнеторговым операциям и ростом потребностей в импортозамещении, говорится в аналитической записке экспертов ЦМАКП, с которой ознакомились «Известия». Аналитики предложили ряд мер по борьбе с вызовами. Самая радикальная из них — кредитование компаний в криптовалюте.
Сырьевое эмбарго и криптокредит
В условиях жесткого санкционного давления перед отечественной экономикой стоят восемь вызовов, пишут в аналитической записке «О способах реагирования в области экономической политики на действия недружественных России стран» эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Речь идет о следующих рисках:
- Обеспечение критического импорта.
- Невозможность проведения расчетов по внешнеторговым операциям.
- Уход из России иностранного бизнеса.
- Паралич кредитного рынка вследствие высоких ставок.
- Сжатие фондового рынка.
- «Курсовые шоки» рубля, провоцирующие высокую инфляцию.
- Рост потребности в импортозамещении.
- Увеличение безработицы.
На каждый вызов эксперты предлагают ответные меры, которые призваны смягчить последствия санкций. Для купирования первого, по их мнению, целесообразно ограничить поставки критически важной продукции (энергоносителей, металлов, минеральных удобрений и пр.) из России в недружественные страны. Условием российского экспорта должно стать сохранение встречных поставок импортной продукции.
Преодоление второго вызова возможно через оплату импорта с зарубежных счетов крупных нефтегазовых экспортеров или специально созданного института, выступающего в роли «агрегатора доходов» от экспорта компаний, полагают эксперты. Параллельно с этим они предлагают приступить к формированию недолларовой системы международных расчетов совместно с Китаем, Индией, Ираном, Турцией и странами ЕАЭС с использованием «новой платежной единицы». Ее курс предлагается привязать к средневзвешенной цене золота и драгметаллов на мировом рынке. В ответ на уход иностранного бизнеса российские компании должны получить право выкупать такой бизнес, уверены экономисты.
Высокие кредитные ставки могут вызвать сбои в производственных цепочках внутри страны и масштабный экономический спад из-за сильного удорожания займов, предупреждают в ЦМАКП. Для предотвращения такого сценария они предлагают инновационную модель — кредитовать по низким ставкам стейблкоинами, выпускаемыми крупнейшими госбанками. Криптовалюта должна быть привязана к курсу рубля.
В ответ на падение фондового рынка нужно начать выкуп ценных бумаг у мелких частных инвесторов за счет средств ФНБ по докризисным ценам, пояснил «Известиям» руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП, один из авторов записки, Олег Солнцев.
Рост потребности в импортозамещении можно преодолеть путем создания специального института (например, фонда) для поддержки отечественного бизнеса, одним из его механизмов может стать проектное финансирование с выпуском облигаций под гарантии такого фонда, рассуждают аналитики.
Наконец, поддержать занятость предлагается через предоставление льготных кредитов предприятиям, сохраняющим рабочие места, — по аналогии с программой ФОТ, которая уже действовала в период пандемии.
«Известия» направили запросы в Минэк, Минфин и Банк России с просьбой оценить выводы и инициативы аналитиков.
Критически важные
В целом критические точки ЦМАКП обозначил правильно, однако предложения аналитиков должны содержать указания на конкретные отрасли и продукты, оценила исследование профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Елизавета Соколова.
В качестве примера она привела «приоритетное налаживание производства продуктов (услуг) жизнеобеспечения»: лекарств и медицинского оборудования, электронных комплектующих для автомобилей, запчастей для самолетов.
В свою очередь, эксперт предложила дополнительные мероприятия: инвентаризацию действующих предприятий и оценку возможности их ускоренного перепрофилирования, а также формирование новых логистических цепочек. Вместе с тем она выступила за то, чтобы система образования сосредоточилась на подготовке специалистов в критически важных сферах: фармацевтике, машиностроении, авиакосмической промышленности, химии, медицине.
Кроме того, по ее мнению, целесообразно стимулировать развитие малого и среднего бизнеса путем объявления для предприятий, производящих общественно значимую продукцию, налоговых каникул на 2–3 года и предоставления беспроцентных кредитов под специальные государственные заказы. А резонансное предложение о создании новой платежной единицы вызывает сомнения, оно требует серьезного обоснования и обсуждения, выразила скепсис Елизавета Соколова.
Президент «Опоры России» Александр Калинин со своей стороны предложил широкую амнистию по экономическим преступлениям, о которой писали «Известия». Помимо этого, озабоченность у бизнеса вызывают планы по повышению МРОТа (сейчас — 13 890 рублей), поскольку эта мера создаст дополнительную нагрузку на предпринимателей по уплате страховых взносов, рассказал «Известиям» Александр Калинин.
Снижение страховых взносов обсуждалось 29 марта на встрече бизнеса с первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Речь шла о применении 15%-ной ставки ко всему фонду оплаты труда, а не только к части зарплаты выше МРОТа, объяснил глава «Опоры России». По его расчетам, выпадающие доходы бюджета в случае реализации этой инициативы могут составить около 300 млрд рублей.