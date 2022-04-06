Большая восьмерка: аналитики назвали главные вызовы для экономики России

Уход иностранного бизнеса, сжатие фондового рынка, курсовые шоки, рост безработицы и «паралич» кредитного рынка стали ключевыми вызовами для российской экономики в условиях санкций. Также серьезные риски связаны с возможностью проведения расчетов по внешнеторговым операциям и ростом потребностей в импортозамещении , говорится в аналитической записке экспертов ЦМАКП, с которой ознакомились «Известия». Аналитики предложили ряд мер по борьбе с вызовами. Самая радикальная из них — кредитование компаний в криптовалюте .

Сырьевое эмбарго и криптокредит

В условиях жесткого санкционного давления перед отечественной экономикой стоят восемь вызовов , пишут в аналитической записке «О способах реагирования в области экономической политики на действия недружественных России стран» эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Речь идет о следующих рисках :

Обеспечение критического импорта. Невозможность проведения расчетов по внешнеторговым операциям. Уход из России иностранного бизнеса. Паралич кредитного рынка вследствие высоких ставок. Сжатие фондового рынка. «Курсовые шоки» рубля, провоцирующие высокую инфляцию. Рост потребности в импортозамещении. Увеличение безработицы.

На каждый вызов эксперты предлагают ответные меры, которые призваны смягчить последствия санкций. Для купирования первого, по их мнению, целесообразно ограничить поставки критически важной продукции (энергоносителей, металлов, минеральных удобрений и пр.) из России в недружественные страны. Условием российского экспорта должно стать сохранение встречных поставок импортной продукции .

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Преодоление второго вызова возможно через оплату импорта с зарубежных счетов крупных нефтегазовых экспортеров или специально созданного института, выступающего в роли «агрегатора доходов» от экспорта компаний, полагают эксперты. Параллельно с этим они предлагают приступить к формированию недолларовой системы международных расчетов совместно с Китаем, Индией, Ираном, Турцией и странами ЕАЭС с использованием «новой платежной единицы». Ее курс предлагается привязать к средневзвешенной цене золота и драгметаллов на мировом рынке. В ответ на уход иностранного бизнеса российские компании должны получить право выкупать такой бизнес , уверены экономисты.

Высокие кредитные ставки могут вызвать сбои в производственных цепочках внутри страны и масштабный экономический спад из-за сильного удорожания займов, предупреждают в ЦМАКП. Для предотвращения такого сценария они предлагают инновационную модель — кредитовать по низким ставкам стейблкоинами, выпускаемыми крупнейшими госбанками . Криптовалюта должна быть привязана к курсу рубля.

В ответ на падение фондового рынка нужно начать выкуп ценных бумаг у мелких частных инвесторов за счет средств ФНБ по докризисным ценам , пояснил «Известиям» руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП, один из авторов записки, Олег Солнцев.

Рост потребности в импортозамещении можно преодолеть путем создания специального института (например, фонда) для поддержки отечественного бизнеса , одним из его механизмов может стать проектное финансирование с выпуском облигаций под гарантии такого фонда, рассуждают аналитики.

Наконец, поддержать занятость предлагается через предоставление льготных кредитов предприятиям, сохраняющим рабочие места, — по аналогии с программой ФОТ, которая уже действовала в период пандемии.

Большая восьмерка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Известия» направили запросы в Минэк, Минфин и Банк России с просьбой оценить выводы и инициативы аналитиков.

Критически важные

В целом критические точки ЦМАКП обозначил правильно, однако предложения аналитиков должны содержать указания на конкретные отрасли и продукты , оценила исследование профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Елизавета Соколова.

В качестве примера она привела «приоритетное налаживание производства продуктов (услуг) жизнеобеспечения»: лекарств и медицинского оборудования, электронных комплектующих для автомобилей, запчастей для самолетов .

В свою очередь, эксперт предложила дополнительные мероприятия: инвентаризацию действующих предприятий и оценку возможности их ускоренного перепрофилирования , а также формирование новых логистических цепочек. Вместе с тем она выступила за то, чтобы система образования сосредоточилась на подготовке специалистов в критически важных сферах : фармацевтике, машиностроении, авиакосмической промышленности, химии, медицине.

Кроме того, по ее мнению, целесообразно стимулировать развитие малого и среднего бизнеса путем объявления для предприятий, производящих общественно значимую продукцию, налоговых каникул на 2–3 года и предоставления беспроцентных кредитов под специальные государственные заказы . А резонансное предложение о создании новой платежной единицы вызывает сомнения, оно требует серьезного обоснования и обсуждения, выразила скепсис Елизавета Соколова.

Большая восьмерка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Смирнов

Президент «Опоры России» Александр Калинин со своей стороны предложил широкую амнистию по экономическим преступлениям , о которой писали «Известия». Помимо этого, озабоченность у бизнеса вызывают планы по повышению МРОТа (сейчас — 13 890 рублей), поскольку эта мера создаст дополнительную нагрузку на предпринимателей по уплате страховых взносов, рассказал «Известиям» Александр Калинин.

Снижение страховых взносов обсуждалось 29 марта на встрече бизнеса с первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Речь шла о применении 15%-ной ставки ко всему фонду оплаты труда, а не только к части зарплаты выше МРОТа, объяснил глава «Опоры России». По его расчетам, выпадающие доходы бюджета в случае реализации этой инициативы могут составить около 300 млрд рублей.