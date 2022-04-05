Умаслить рынок: почему запретили экспорт семян подсолнечника и рапса

В настоящее время на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные культуры отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Власти приняли решение о временном запрете на вывоз масличных культур для обеспечения потребностей предприятий переработки, а также отрасли животноводства. Меры призваны охладить цены на внутреннем рынке и не допустить их резкого роста. Подробности — в материале «Известий».

Геометрия цен

Правительство приняло ряд мер, которые позволят защитить внутренний продовольственный рынок и стабилизировать цены на масличные культуры. Так, с начала апреля вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения эти будут действовать по 31 августа текущего года, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

В перечне исключений — вывоз рапса и подсолнечника в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также экспорт этой продукции из России в рамках межправительственных соглашений. К числу основных импортеров семян подсолнечника и рапса относятся Казахстан и Белоруссия. Новые механизмы таможенно-тарифного регулирования затронут широкий ассортимент продовольственных товаров, включая подсолнечное масло и продукты животноводства, обеспечив стабильную ситуацию на рынке, отмечают в Минсельхозе.

Умаслить рынок_4 Цветение подсолнечника на поле в Симферопольском районе Крыма Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Кроме того, с 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян. На масло установлен лимит объема в 1,5 млн т, на жмых — 700 тыс. т. Эта квота будет действовать до 31 августа включительно. Кроме того, с учетом возрастающего мирового спроса на сою и продукты ее переработки, значимые для отрасли животноводства, принято решение ограничить число пунктов пропуска для экспорта из России соевых бобов и шрота. Согласно постановлениям, с начала апреля до конца августа вывоз этой категории продукции автомобильным, железнодорожным и водным транспортом будет возможен только через пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе.

Еще одно решение касается пошлин на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна. Они будут действовать с 1 мая по 31 августа 2022 года в отношении продукции, вывозимой из России за пределы ЕАЭС. Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее $100 за тонну. Экспорт подсолнечного шрота будет облагаться пошлиной с плавающей ставкой. Она будет рассчитываться по специальной формуле — разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой ($185 за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Польза запрета

До 1 апреля в РФ действовали экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и рапса за пределы ЕЭАС в размере 50% и 30% соответственно. Они являлись, по сути, запретительными, в силу чего экспорт этих масличных из РФ за пределы ЕЭАС в период действия пошлин фактически отсутствовал.

— В нынешних условиях, когда за последний месяц мировые цены на масличные достигли крайне высоких уровней, экспорт подсолнечника и рапса из РФ за пределы ЕАЭС мог бы возобновиться даже с учетом действующих экспортных пошлин, — говорит аналитик рынка масличных Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Вадим Семикин. — Основными импортерами российской сои в последние сезоны являлись Китай и Белоруссия. Введенные с 1 апреля правила регулирования масличного рынка РФ никак не повлияют на торговлю с этими странами.

Запрет экспорта этих культур поддержит переработчиков, считает руководитель коммерческого отдела ООО «Ростовский зерновой терминал» Ольга Васильева.

Умаслить рынок_3 Цветение рапса в Краснодарском крае Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Запрет на экспорт подсолнечника был уже давно. Рапс запретили, поскольку его используют те же переработчики для производства смесового масла (добавляют к подсолнечному), — говорит Ольга Васильева. — Самое ощутимое — это квота на экспорт подсолнечного масла.

Как пояснил «Известиям» представитель одного из крупных производителей и экспортеров сельхозпродукции, « спрос на масличные культуры на мировом рынке сейчас очень высокий, цены растут в геометрической прогрессии, поэтому России приходится в первую очередь заботиться о своих потребителях ». С помощью экспортных ограничений правительство хочет защитить внутренний рынок от волатильности мировых цен на продовольствие, а также успокоить людей и показать им, что дефицита продуктов питания не будет. Эти меры призваны охладить цены на внутреннем рынке и не допустить их резкого роста эквивалентно мировой повестке.

По данным аналитического сервиса SeaNews ТСВТ, по итогам 2021 года Россия экспортировала 1,27 млн т соевых бобов — на 5,7% больше, чем годом ранее, на сумму $502,6 млн (+20,4%). Крупнейшим покупателем российских соевых бобов был Китай. Семян подсолнечника было экспортировано 92,1 тыс. т — на 89,6% меньше, чем в 2020 году, на сумму $61,2 млн (-83,1%). Основными импортерами были Китай, Белоруссия и Казахстан.

Семян рапса в 2021 году было отправлено на экспорт 407,8 млн т — на 35,3% меньше, чем в 2020 году, на сумму $160,2 млн (-43,7%). Крупнейшим импортером была Белоруссия. В январе этого года Россия отгрузила на экспорт 45,7 тыс. т соевых бобов (-93% к январю 2021 года), 20,5 тыс. т семян подсолнечника (+248,3%) и 36,7 тыс. т семян рапса (+305,2%).

Решение о запрете экспорта масличных не отменяет как таковой экспорт масложировой продукции, а даже наоборот — стимулирует его развитие, подчеркивает директор по стратегическому развитию ГК «ЭФКО» Владислав Романцев.

Умаслить рынок_1 Разгрузка грузовика с соевыми бобами Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко

— В нашей стране достаточно производственных мощностей, чтобы переработать весь урожай масличных, — говорит Владислав Романцев. — И самый резонный и сбалансированный вариант — как раз ограничивать экспорт сырья в пользу экспорта готовой продукции, с высокой добавленной стоимостью.

По его словам, решение правительства поможет переработчикам обеспечить решение всех приоритетных задач отрасли: гарантировать стопроцентное обеспечение внутреннего рынка (как покупателей, так и B2B), исполнить все обязательства по экспорту в рамках предусмотренных квот. Дополнительно оно дает положительный эффект в части стабилизации цен.

Россия — среди лидеров

Завотделом регулирования аграрных рынков ВИАПИ им. А.А. Никонова Константин Бородин объяснил, что Россия является одним из наиболее крупных производителей подсолнечника, и практически вся произведенная продукция поставляется на отечественные маслоэкстракционные заводы для переработки в подсолнечное масло. Поэтому, несмотря на относительный рост поставок семян в 2019–2020 годах, в 2021 году ситуация вернулась к периоду до 2019 года, отмечает эксперт. Так, во многом благодаря введенным экспортным пошлинам экспорт семян подсолнечника в 2021 году составил — 92,3 тыс. т (в 2018 году — 87,1 тыс. т).

При этом, в отличие от подсолнечника, перспективы роста производства рапса в основном определяет экспортный спрос на этот продукт и продукцию его переработки. Только за период 2016–2020 годов российский экспорт рапса вырос в 11,5 раза и составил в 2020 году 646,9 тыс. т. В 2021 году во многом благодаря введению экспортных ограничений экспорт рапса снизился до 277,6 тыс. т. Семена рапса используются для производства рапсового масла в стране, большая часть которого идет на экспорт. С 2019 года крупнейшим импортером рапсового масла из России является Китай. Экспорт соевых бобов, который в 2021 году составил 981,1 тыс. т, в основном ориентирован на Китай (83,4% в 2021 году), Белоруссию (9,3%) и Казахстан (4,7%). В случае введения ограничений пострадавшей стороной Китай вряд ли станет, поскольку на долю России приходится всего 1,7%. Основными поставщиками продукции для него являются Бразилия (64,1%) и США (25,8%).

Умаслить рынок_5 Рабочий регулирует семеновеечную машину в маслопрессовом цехе комбината в Тамбовской области Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Россия является вторым в мире экспортером подсолнечного масла, — говорит Константин Бородин. — С учетом того что ее основной конкурент — Украина, в связи со спецоперацией на ее территории, не сможет производить и экспортировать продукцию в прежних объемах, на мировом рынке следует ожидать дефицита подсолнечного масла и, как следствие, роста цен на мировом рынке на подсолнечник и подсолнечное масло. Запрет экспорта до начала сентября позволит оценить баланс спроса и предложения на мировом и внутреннем рынках России, а в последующем экспортировать излишки продукции по достаточно высокой цене.

По словам Бородина, Россия является третьим в мире экспортером на рынке рапсового масла после Канады и Германии. Действия по ограничению экспорта будут способствовать росту мировых цен на семена рапса и рапсовое масло. Правда, не столь динамичному, как на рынке подсолнечного масла.

Россия является одним из крупнейших производителей подсолнечника: его доля в мировом урожае составляет около 27%. Отечественные переработчики экспортируют около 30% от всего объема подсолнечного масла в мире. Рапс для нас не столь популярная культура: наша доля в мировом экспорте занимает около 7%. Но практически все объемы и рапсового сырья, и масла экспортировались. Соя и продукция из нее также является экспортной и очень востребованной позицией, в том числе и для животноводства.

По данным ЕМИСС за январь-февраль 2022 года, цены на соевые бобы снизились на 7,4%, цены на подсолнечник и семена рапса незначительно выросли на 1% и 1,6% соответственно. Если сравнивать номинальные цены февраля нынешнего года к февралю 2021 года, то цена на подсолнечник снизилась на 6%, стоимость семян рапса выросла в 1,5 раза, соевых бобов — в 1,13 раза. Реальные цены внутреннего рынка будут снижаться: в большей мере — цена подсолнечника, в меньшей мере — семена рапса. Что касается соевых бобов, то внутренняя цена российского рынка будет следовать мировой конъюнктуре.

Умаслить рынок_6 Лаборант производит анализ подсолнечного нерафинированного масла в лаборатории комбината в Тамбовской области Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Российские масличные активно закупались и перерабатывались разными странами, например Турцией и Китаем. Они также закупали и масло. Поэтому, объясняет директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников, запрет на экспорт именно сырья для других стран не критичен, но позволит России увеличить долю экспорта продукции высокого передела с добавленной стоимостью.

— Это обеспечит развитие собственной пищевой промышленности, рост доходов, а также в перспективе рост количества рабочих мест, — говорит Кирилл Мельников. — Ограничение сырьевого экспорта даст возможность сохранить цену для российских потребителей на приемлемом уровне. К счастью, уже сейчас у нас достаточно производственных мощностей, чтобы переработать весь урожай, обеспечив маслом как внутренний, так и зарубежные рынки.

По словам доктора экономических наук, профессора Василия Узуна, сдерживание экспорта сырья для переработки позволяет увеличить экспорт масла и получать дополнительные доходы. Экспорт растительного масла сдерживать нецелесообразно, так как мы производим его намного больше, чем потребляем, а покупатели из наименее развитых стран за счет нашего масла обеспечивают значительную часть калорий в своих рационах, подчеркнул Узун.

Особенность сезона

Особенностью сезона-2021/22 стали сдержанные темпы реализации подсолнечника фермерами, объясняет директор департамента развития сырьевого направления ГК «НМЖК» Алексей Шкарупа. Несмотря на фактически запретительную 50-процентную экспортную пошлину на подсолнечник и достаточно высокий урожай семян (15,5 млн т), производители подсолнечника не спешили с ним расставаться, добиваясь максимальных цен, отмечает он.

— Переработчики в условиях плавающей 70-процентной пошлины на масло и высоких цен на сырье в течение всего сезона имеют далеко не лучшую экономику переработки, к которой с марта 2022 года добавились санкционные проблемы и разрывы в логистике экспорта, — говорит Алексей Шкарупа. — Запрет вывоза позволит оставить подсолнечник в России и переработать его на отечественных предприятиях. Данная мера направлена и на гарантированное обеспечение внутреннего рынка подсолнечным маслом, и на приоритет экспорта не сельхозсырья, а продуктов переработки с более высокой валютной выручкой.

Экспорт маслосемян и масла в последние годы подстегивал аграриев сеять подсолнечник, рапс и сою на каждом свободном клочке земли, нарушая агротехнику и впадая в зависимость от иностранных семеноводческих фирм, поясняет заместитель директора по научной работе ФГБНУ «ФАНЦ юго-востока» Сергей Деревягин.

Умаслить рынок_2 Агроном загружает семена подсолнечника в отсеки пневматической сеялки на поле в Краснодарском крае Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— В принципе, ограничение экспорта сырья с территории РФ — шаг ожидаемый и имеющий отдаленные последствия, в том числе положительные: снижение маржинальности культуры и, как следствие, снижение доли подсолнечника в севооборотах большинства регионов начиная уже с текущего года; снижение напряженности на внутрироссийском рынке семян и пестицидов, — говорит Сергей Деревягин. — Подсолнечник — перекрестно опыляемая культура, поэтому для ее семеноводства необходимы пространственная изоляция между полями от 2,5 до 5 км, наличие в каждом хозяйстве бригады семеноводов, специальной техники и т.д. Насыщение внутреннего рынка маслом, шротом и жмыхом должно положительно сказаться на развитии животноводства всех видов.

В Европе сейчас подсолнечное масло стоит чуть ли не в два раза дороже, чем в России (порядка €1200 за тонну и даже больше), напоминает эксперт Robo24 Дмитрий Лукашов. Остальное продовольствие тоже дороже. И если никак не ограничивать экспорт, то по законам рынка российские цены подтянутся к европейским. По мнению эксперта, это может нарушить баланс между нашими сельхозпроизводителями и потребителями. Дело в том, что российские производители подсолнечника и рапса, в отличие от иностранных, приобретают топливо и электроэнергию по более дешевым, внутренним ценам. У них ниже себестоимость.

— Я полагаю, что и российским потребителям имеет смысл позволить приобретать продукты питания дешевле, чем они стоят в Европе и других странах, — говорит Лукашов. — Разумеется, при всех внешнеторговых ограничениях наши сельхозпроизводители должны получить реальную прибыль, согласованную с ФАС РФ. Я не исключаю, что такое решение правительства может позволить российским экспортерам подсолнечника, рапса и сои минимизировать риски исполнения долгосрочных контрактов, заключенных в долларах и евро.