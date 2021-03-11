Пришла еда, откуда не ждали: Россия увеличила экспорт продовольствия

Российские сельхозпроизводители реализовали за рубежом 79 млн тонн продукции и заработали $30,7 млрд — Минсельхоз опубликовал отчет о развитии российского пищевого экспорта за 2020 год. Прирост составил $5 млрд по сравнению с 2019 годом. Главные покупатели российских продуктов — Китай, Турция и Казахстан. «Известия» выяснили, насколько выгодно продавать пищевую продукцию за рубеж, и ждать ли продолжения бума в 2021 году.

Хлеба растут

В кризисном 2020 году российский агроэкспорт показал феноменальный рост. Возобновили партнерство даже те государства, которые давно ничего съестного у России не покупали, например, Пакистан и Куба. Более 150 стран импортировали российскую продукцию.

По объему закупок российских продуктов лидирует Китай, куда ввезли 4,8 млн тонн товаров общей стоимостью $4,02 млрд. На долю КНР приходится 13% всего дохода от агроэкспорта. На втором месте Турция, которая потратила на закупки российской продукции $3,2 млрд. Обе страны увеличили объем сельхозимпорта из России на 26% по сравнению с 2019 годом. Замыкает верхнюю тройку Казахстан: на эту страну приходится 6,8% выручки.

Отметим отдельные позиции в отчете.

Так, экспорт зерна вырос на четверть, или до 49 млн тонн. Российские производители заработали $10 млрд, что на 29% превышает показатели 2019 года. Основные культуры — пшеница, ячмень, кукуруза. Главные покупатели зерновых — Турция, Египет и Саудовская Аравия. Сделки только с этими тремя странами принесли $4,279 млрд. Резко нарастили объемы закупок страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Крупнейшими покупателями отечественной масложировой продукции стали Китай, Турция и Индия. Экспорт этой категории товаров вырос до 8,1 млн тонн, или на 12% по сравнению с 2019 годом. При этом заработали производители на 22% больше, около $5 млрд. Это объясняется прежде всего резким ростом продаж подсолнечного масла, на 19%, или до 3,7 млн тонн. Напомним, в 2019 году в России был рекордный урожай подсолнечника.

Несмотря на рост объема отгрузок рыбной продукции на 6,3%, производители заработали на 2,1% меньше. Главными импортерами российской рыбы стали Южная Корея, Китай и Нидерланды. На долю первых двух стран приходится 60% всего рыбного экспорта.

Лидером по темпам продаж в 2020 году стали мясопродукты. Прирост за год составил 53%, или 525 млн тонн. Выручка от продаж — $887 млн, что на 49% больше, чем в 2019 году.

Пришла еда, откуда не ждали Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Больше всего российской молочной продукции покупали страны постсоветского пространства: Казахстан, Беларусь, Украина, Азербайджан, Узбекистан. Общий объем экспорта «молочки» вырос на 16% и принес $318 млн. Эти же страны, а также Китай активно скупали кондитерские изделия и сахар; сделки принесли $4,5 млрд.

Глобальное потепление поможет

Урожаи растут, причиной чему, не в последнюю очередь, глобальное потепление и вызванное им повышение среднегодовых температур. Использование систем автоматического контроля, корректный севооборот и своевременное контролируемое внесение удобрений также играют важную роль в обеспечении эффективности агрокомплекса, считает Максим Худалов, старший директор — руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА.

Немаловажным эксперт считает налаживание связей с китайскими партнерами:

— Значимый рост экспорту придает сотрудничество с Китаем и переориентация части сбыта сельхозпродукции на этот рынок. Дополнительную поддержку российскому экспорту сельхозпродукции оказал запрет на перемещения сезонных рабочих в ЕС, связанный с локдаунами, направленными на борьбу с пандемией.

Худалов критически оценивает перспективы продолжения экспортного бума в этом году:

— В целом дальнейший рост стоимостного объема экспорта будет ограничен снижением продовольственных цен в мире на фоне восстановления мирового сельского хозяйства после пандемии. Тем не менее поддержка физических объемов экспорта на достигнутом уровне вполне может сохраниться с учетом перспектив роста среднегодовых температур в России.

Аналитик отмечает ситуацию с ценами внутри страны как негативное последствие роста экспорта.

— Подорожание большей части продуктовой корзины ощущают на себе все, по отдельным позициям рост цен просто астрономический. Это требует серьезной проработки вопросов внутрироссийских перевозок, — резюмирует эксперт.

Госзаслуга

Рекордные показатели по экспорту продовольствия объясняются хорошим урожаем в 2020 году и успешно сложившейся конъюнктурой рынка, убежден президент СРО НФА Василий Заблоцкий.

— Производство сельхозтоваров в России растет в том числе и благодаря успешной работе большого количества госпрограмм по поддержке сельского хозяйства. Также дают свои плоды и целевые инвестиции РСХБ: кредитная организация в 2019–2020 годах существенно увеличила вложения в агросектор. Следовательно, можно ожидать дальнейшего роста за счет реализации существующих проектов и запуска новых, — считает Заблоцкий.

Пищевой экспорт поможет слезть с «нефтяной иглы»

В 2020 году из-за коронакризиса рухнули цены на нефть. Выручка от сырьевого экспорта за январь–ноябрь 2020 года составила $66,39 млрд, напоминает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева:

— Получается, что в денежном отношении за продукцию агросектора выручили всего в два раза меньше, чем за весь объем проданной нефти. При этом общий объем несырьевого неэнергетического экспорта составил $161,3 млрд, достигнув максимального уровня в истории России.

Пришла еда, откуда не ждали Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Эксперт оценивает явление как позитивное.

— Увеличение доли неэнергетического экспорта поможет диверсифицировать доходы и снизить влияние мировых цен за баррель нефти на всю экономику страны. К тому же продовольствие — крайне выгодная ниша для развития экспорта. Как показал 2020-й, люди могут перестать на время покупать бензин и передвигаться по делам на автомобиле или самолете, но есть перестать не могут. При текущих темпах Россия укрепит лидерство ведущего мирового экспортера.

По подсчетам агентства WMT Consult, в 2021 году при текущих благоприятных условиях для развития экспорт продовольствия вырастет на 10– 15%.

Главная опасность переориентирования внимания производителей на внешние рынки — рост внутренних цен.

— Попытка регулирования цен сверху успеха не принесла. Более эффективный способ, которым воспользовалось правительство, — введение экспортных пошлин на продукцию АПК. Так, в июне пошлины на зерно привяжут к мировым ценам: при цене свыше $200 за тонну продавец заплатит 70% от разницы между среднерыночной и контрактной ценами. Похожим образом механизм распространится на ячмень и кукурузу. При этом, согласно механизму зернового демпфера, экспортные пошлины сформируют фонд для предоставления субсидий на развитие предприятий АПК. Такая мера скорее устранит дисбаланс между внутренним и внешним рынками, чем реально отпугнет производителей, — заключает Косарева.

Пострадали меньше всех

Сельхозпроизводство относится к тем сферам, которые пострадали от карантинных ограничений в наименьшей степени, полагает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

— При этом отрасль, которая не требует таких емких материальных вложений, как металлургия, энергетика или обрабатывающая промышленность, позволяет четко планировать деятельность и вовремя подстроиться под изменяющуюся конъюнктуру рынка.

Отдельную роль в развитии сельхозэкспорта сыграли антироссийские санкции, которые спровоцировали рост импортозамещения, а также торговые войны США с Китаем.

— Получилось так, что Пекину ничего не оставалось, как искать себе новых торговых партнеров, что в итоге привело к открытию китайских границ для мяса птицы, а затем и постепенного открытия границ для свинины, — рассуждает эксперт.

— Прогнозы давать сложно. На динамику экспорта в дальнейшем повлияет множество факторов. Урожайность сельхозкультур в России и мире, изменение мировых цен на отдельные виды продукции, темпы восстановления отношений между США и Китаем, фактический спрос и возможности покупателей. Хотя в целом, конечно, объемы экспорта продолжат увеличиваться и далее. Это одна из тех статей дохода, которая имеет значительный потенциал роста. Но конкретные цифры назвать не рискну, — резюмирует Коренев.

Сработали хорошо, но есть проблемы

Впервые за долгие годы несырьевой экспорт перекрыл провалы в бюджете от сырьевых доходов, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари».

Бодрова прогнозирует стабильные поставки:

— В этом году посевная только начинается, но погодные условия зимой были приемлемыми, доступ к кредитованию для аграриев в этот раз не осложнен, как это было весной 2020-го, поэтому ожидания относительно урожая пока стабильные. Зерно и его производные, сезонные фрукты, мясо и компоненты останутся ключевыми составляющими продуктового экспорта. У отечественных сельхозпроизводителей очень хорошие перспективы: Россия занимает первое место в мире по запасам чернозема, экологически чистые сельхозпродукты всё активнее будут завоевывать зарубежные рынки, а возможности экспорта в Китай уже оцениваются десятками миллиардов долларов .

Среди проблем сельхозиндустрии аналитик отмечает рост внутренних цен, а также большое количество импортной сельхозпродукции на полках магазинов.