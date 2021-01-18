Во саду и в огороде: в РФ разрешат продажи сельхозтоваров на своей земле

В России снимут запрет на продажу сельхозпродукции на землях, принадлежащих крестьянским, фермерским хозяйствам, а также потребительским кооперативам. Также им разрешат возводить на этой территории временные торговые помещения. В настоящее время такое строительство запрещено законом и признается нецелевым использованием земель сельхозназначения. Как выяснили «Известия», такой законопроект готовит Минсельхоз, где считают, что это позволит сельчанам снизить издержки, связанные со сбытом их продукции. Инициативу министерства поддерживают в большинстве фракций Госдумы и сами жители деревни.

Больше возможностей

Как рассказал «Известиям» источник в Минсельхозе, ведомство предлагает разрешить крестьянским, фермерским хозяйствам, а также потребительским кооперативам организовывать продажу собственной продукции на своей земле. Для этого министерство предлагает внести изменения в закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и другие законодательные акты.

«В настоящее время у фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов есть потребность в реализации произведенной продукции не на рынках и ярмарках (ввиду их удаленности), а непосредственно на земельных участках, на которых была произведена продукция. Поскольку это позволяет существенно снизить издержки, связанные со сбытом», — объясняет причины разработки законопроекта Минсельхоз в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

В Минсельхозе «Известиям» разработку подтвердили.

— Вопрос обозначен фермерами, у которых имеется потребность в возможности реализации произведенной ими продукции непосредственно на принадлежащих им земельных участках сельскохозяйственного назначения, на которых она была произведена, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что проработка этого вопроса была поручена правительству президентом в июне 2020 года. Также он был обозначен в общенациональном плане действий кабмина, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, а также рост экономики.

— Законопроектом предусмотрена возможность осуществлять сбыт продукции, произведенной крестьянским (фермерским) хозяйством и сельскохозяйственным потребительским кооперативом на принадлежащем ему земельном участке, в нестационарных объектах в виде временного сооружения или временной конструкции, не связанных прочно с земельным участком и не подключенных к сетям инженерно-технического обеспечения либо присоединенных к имеющимся на таком земельном участке сетям инженерно-технического обеспечения, — пояснили в пресс-службе.

Как сообщил «Известиям» источник в ведомстве, документ планируется внести в Госдуму в июле.

Давно пора

Законопроект уже готовы поддержать в профильном комитете нижней палаты по аграрным вопросам, однако с небольшими оговорками.

— Безусловно, такое разрешение должно появиться на законодательном уровне. Ведь и сегодня многие фермеры торгуют собственной продукцией на своей территории. Хотя я бы при этом отметил, что, давая такое разрешение, должен остаться государственный контроль за качеством этой продукции, чтобы не допустить, например, отравлений и сбыта испорченного товара. Вот в этом вся изюминка, — заявил «Известиям» глава комитета, член фракции КПРФ Владимир Кашин.

По его словам, покупатели должны быть уверены, что эта продукция прошла все необходимые для реализации сертификации.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов считает, что инициатива Минсельхоза запоздала. По его мнению, ее давно нужно было принять, особенно в условиях COVID-19. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также считает, что законопроект можно поддержать.

— Абсолютно правильная инициатива. Мы в ЛДПР всегда говорили: не трогайте рынки, которые за последние годы были закрыты практически во всех городах России. Нас всех загнали в сети, которые теперь диктуют свою политику, играют с ценами и зачастую порождают этим социальную напряженность в обществе, — заявил «Известиям» депутат.

По его словам, необходимо вернуть рынки и дать возможность торговать на них всем, кто производит свою продукцию, без каких-либо ограничений. Потребители и продавцы сами выстроят свои отношения: у них будет возможность и поторговаться, и побороться за качество.

— Это будет только стимулировать развитие и сельского хозяйства, и внутреннего спроса, — убежден парламентарий.

В «Единой России» обещали дать оценку законопроекту, как только он будет внесен в Госдуму.

Хоть что-то разрешили

Фермер Андрей Овчинников в разговоре с «Известиями» отметил, что и сегодня собственники хозяйств, несмотря на существующий запрет, ведут продажи своей продукции, не вывозя ее в магазины.

— Конечно, если для этого будет официальное разрешение, это очень хорошо. Потому что и на транспортировку, и на продажу у нас из-за этого уходит очень много сил и времени. К тому же, чтобы нашу продукцию взяли на реализацию, нужно договориться с магазинами, а это не всегда получается, — пояснил эксперт.

По его словам, например, маленьким фермерам сегодня не дают справки, разрешающие реализацию мяса, потому что у них нет своей бойни, стоимость которой составляет около 2 млн рублей.

Владелец крестьянского хозяйства Владислав Хаустов также считает, что сельское население, особенно в нынешних экономических условиях, новому закону будет радо.

— Хоть что-то разрешили! Жизнь на селе легкой сегодня не назовешь, зачастую заработать можно, только продавая то, что ты вырастил или на земле, или на ферме. Поэтому, конечно, я за этот закон обеими руками, — заявил он «Известиям».

Фермер считает, что эта инициатива поможет развитию конкуренции, а население будет делать выбор в пользу экологически чистой продукции.