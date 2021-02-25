Углеводородная диета: доля энергоресурсов в экспорте упадет ниже 50%

Поставки товаров и услуг за рубеж в 2021 году превысят экспорт сырья и энергоресурсов. Такой прогноз «Известиям» дала глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в кулуарах форума Торгово-промышленной палаты (ТПП) и Банка «Интеза» . Рост способны обеспечить продовольственные товары, продукты легкой промышленности, фармацевтики, химии и нефтехимии, предположила она. Эксперты подтвердили: есть все шансы, что несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) в 2021-м опередит экспорт энергоресурсов. Впрочем, ускорение роста цен на углеводороды может эти планы перечеркнуть .

Надежды на будущее

В 2020 году объем ННЭ из России превысил $161,3 млрд, став максимальным за всё время . Это действительно серьезный результат, особенно в условиях, когда мировая экономика демонстрировала обратные тенденции, уверена Вероника Никишина. Для сравнения: в 2019 году объем поставок насчитывал $155,1 млрд, а в 2018-м — $154,3 млрд. Основу экспорта в пандемическом 2020-м составила металлопродукция — на нее пришлось 20,8% поставок. Доля машиностроения заняла 17,7%, продовольствия — 17,3%, а химических товаров — 16%. В аграрном секторе наибольшее увеличение продемонстрировали экспортеры пшеницы. Еще одним ключевым сегментом роста стали поставки полиэтилена.

Лидером по импорту российских несырьевых товаров стал Китай ($16,4 млрд), на втором месте оказался Казахстан ($12,3 млрд), а на третьем — Белоруссия ($9,4 млрд) .

По мнению главы РЭЦ, в 2021 году ННЭ продолжит увеличиваться и его доля в совокупном экспорте может впервые в истории превысить сырьевые поставки .

— Мы уже практически пополам в долях находимся: 48% несырьевого и 52% сырьевого экспорта. РЭЦ будет делать все, чтобы процент ННЭ в общей структуре поставок рос и был больше, чем вклад энергоресуров. В 2021 году, мы надеемся, это произойдет, — заявила «Известиям» Вероника Никишина .

Углеводородная диета Фото: Global Look Press/Zhang Ailin

Она также отметила, что соотношение между энергетическими и неэнергетическими поставками может меняться в силу разных факторов, например, сокращения сырьевого экспорта. Такой вариант нежелателен, констатировала Вероника Никишина и выразила надежду, что процентная доля ННЭ будет расти вслед за увеличением физических поставок. По мнению главы РЭЦ, основной вклад в это могут внести продовольственные товары, легкая промышленность, фармацевтика и медицинские изделия, а также продукты химии и нефтехимии.

Поводы для таких оптимистичных ожиданий у главы РЭЦ, безусловно, есть, заявил «Известиям» замруководителя ФТС Владимир Ивин .

— Если тенденции 2020-го года (в части структуры и стоимости экспорта) укрепятся, то указанный прогноз исполнится. Этому в том числе будет способствовать политика Китая по увеличению импорта продовольствия, рыбы, мяса и других сельскохозяйственных товаров из России , — сообщил он.

Впрочем, указал Владимир Ивин и на очевидные риски: рост цен на углеводороды, ограничения на экспорт зерновых, а также потенциальное исключение золота из списка неэнергетических товаров .

В Минэкономразвития также поддержали прогноз Вероники Никишиной . При имеющейся конъюнктуре и с учетом господдержки у несырьевой неэнергетической продукции есть весьма вероятные шансы добиться значительного перевеса, заявили там.

Справка «Известий» Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) — это поставки первичной продукции растениеводства (зерна, овощей, фруктов), химикатов, удобрений, обработанного камня, чугуна и стали, цветных и драгоценных металлов. Также в этот список входят готовые продукты невысокой сложности (мука, крупы, растительные масла), продукция машиностроения, фармацевтические товары, бытовая химия, одежда и обувь. Согласно национальным целям развития, к 2030 году объем ННЭ должен увеличиться на 70% по отношению к результату 2020-го.

Слезть с нефтяной иглы

Опрошенные «Известиями» эксперты в целом поддержали позитивный прогноз главы РЭЦ. Действительно, есть все шансы, что динамика ННЭ в 2021-м будет более впечатляющей, чем в предыдущем «закрытом» году, заявила старший аналитик корпоративных рейтингов НРА Мария Сулима . По ее мнению, Россия укрепит свои позиции прежде всего как поставщик сельхозпродукции и пластиковых изделий. Кроме того, драйвером роста ННЭ станет экспорт вакцины в десятки стран.

Сегодня имеются все технические предпосылки для дальнейшего увеличения доли ННЭ, солидарен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Однако, скорее всего, неэнергетический экспорт превысит сырьевой не в этом году, а через три-пять лет, полагает эксперт.

Углеводородная диета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Позитивные результаты, достигнутые в 2020 году, выступают следствием высокого спроса на фармацевтические товары на фоне пандемии, хороших результатов АПК из-за высокоурожайного года, а также запуска новых крупных химических производств. Поскольку эти события носят разовый характер, говорить о сохранении высоких темпов роста доли ННЭ пока рано , тем более с учетом восстановления мировых нефтяных цен в 2021 году, — категоричен эксперт.

Он также отметил, что формальное превышение доли несырьевого экспорта над сырьевым еще не будет означать, что Россия слезла с нефтяной иглы: для этого необходимо, чтобы неэнергетические поставки составляли не менее 70% в общей структуре.

При этом, по мнению Дмитрия Орехова, решение правительства о введении зернового демпфера окажет сильное сдерживающее воздействие на экспортеров этой культуры в 2021 году .

Ранее власти объявили, что с 1 апреля в России начнут применять зерновой демпфер — механизм, который будет ограничивать экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя для стабилизации внутренних цен на них. Новая «плавающая» пошлина будет рассчитываться еженедельно исходя из цен контрактов и индикаторов, которые станет на их основе определять Московская биржа.