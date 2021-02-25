Углеводородная диета: доля энергоресурсов в экспорте упадет ниже 50%
Поставки товаров и услуг за рубеж в 2021 году превысят экспорт сырья и энергоресурсов. Такой прогноз «Известиям» дала глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в кулуарах форума Торгово-промышленной палаты (ТПП) и Банка «Интеза». Рост способны обеспечить продовольственные товары, продукты легкой промышленности, фармацевтики, химии и нефтехимии, предположила она. Эксперты подтвердили: есть все шансы, что несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) в 2021-м опередит экспорт энергоресурсов. Впрочем, ускорение роста цен на углеводороды может эти планы перечеркнуть.
Надежды на будущее
В 2020 году объем ННЭ из России превысил $161,3 млрд, став максимальным за всё время. Это действительно серьезный результат, особенно в условиях, когда мировая экономика демонстрировала обратные тенденции, уверена Вероника Никишина. Для сравнения: в 2019 году объем поставок насчитывал $155,1 млрд, а в 2018-м — $154,3 млрд. Основу экспорта в пандемическом 2020-м составила металлопродукция — на нее пришлось 20,8% поставок. Доля машиностроения заняла 17,7%, продовольствия — 17,3%, а химических товаров — 16%. В аграрном секторе наибольшее увеличение продемонстрировали экспортеры пшеницы. Еще одним ключевым сегментом роста стали поставки полиэтилена.
Лидером по импорту российских несырьевых товаров стал Китай ($16,4 млрд), на втором месте оказался Казахстан ($12,3 млрд), а на третьем — Белоруссия ($9,4 млрд).
По мнению главы РЭЦ, в 2021 году ННЭ продолжит увеличиваться и его доля в совокупном экспорте может впервые в истории превысить сырьевые поставки.
— Мы уже практически пополам в долях находимся: 48% несырьевого и 52% сырьевого экспорта. РЭЦ будет делать все, чтобы процент ННЭ в общей структуре поставок рос и был больше, чем вклад энергоресуров. В 2021 году, мы надеемся, это произойдет, — заявила «Известиям» Вероника Никишина.
Она также отметила, что соотношение между энергетическими и неэнергетическими поставками может меняться в силу разных факторов, например, сокращения сырьевого экспорта. Такой вариант нежелателен, констатировала Вероника Никишина и выразила надежду, что процентная доля ННЭ будет расти вслед за увеличением физических поставок. По мнению главы РЭЦ, основной вклад в это могут внести продовольственные товары, легкая промышленность, фармацевтика и медицинские изделия, а также продукты химии и нефтехимии.
Поводы для таких оптимистичных ожиданий у главы РЭЦ, безусловно, есть, заявил «Известиям» замруководителя ФТС Владимир Ивин.
— Если тенденции 2020-го года (в части структуры и стоимости экспорта) укрепятся, то указанный прогноз исполнится. Этому в том числе будет способствовать политика Китая по увеличению импорта продовольствия, рыбы, мяса и других сельскохозяйственных товаров из России, — сообщил он.
Впрочем, указал Владимир Ивин и на очевидные риски: рост цен на углеводороды, ограничения на экспорт зерновых, а также потенциальное исключение золота из списка неэнергетических товаров.
В Минэкономразвития также поддержали прогноз Вероники Никишиной. При имеющейся конъюнктуре и с учетом господдержки у несырьевой неэнергетической продукции есть весьма вероятные шансы добиться значительного перевеса, заявили там.
Слезть с нефтяной иглы
Опрошенные «Известиями» эксперты в целом поддержали позитивный прогноз главы РЭЦ. Действительно, есть все шансы, что динамика ННЭ в 2021-м будет более впечатляющей, чем в предыдущем «закрытом» году, заявила старший аналитик корпоративных рейтингов НРА Мария Сулима. По ее мнению, Россия укрепит свои позиции прежде всего как поставщик сельхозпродукции и пластиковых изделий. Кроме того, драйвером роста ННЭ станет экспорт вакцины в десятки стран.
Сегодня имеются все технические предпосылки для дальнейшего увеличения доли ННЭ, солидарен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Однако, скорее всего, неэнергетический экспорт превысит сырьевой не в этом году, а через три-пять лет, полагает эксперт.
— Позитивные результаты, достигнутые в 2020 году, выступают следствием высокого спроса на фармацевтические товары на фоне пандемии, хороших результатов АПК из-за высокоурожайного года, а также запуска новых крупных химических производств. Поскольку эти события носят разовый характер, говорить о сохранении высоких темпов роста доли ННЭ пока рано, тем более с учетом восстановления мировых нефтяных цен в 2021 году, — категоричен эксперт.
Он также отметил, что формальное превышение доли несырьевого экспорта над сырьевым еще не будет означать, что Россия слезла с нефтяной иглы: для этого необходимо, чтобы неэнергетические поставки составляли не менее 70% в общей структуре.
При этом, по мнению Дмитрия Орехова, решение правительства о введении зернового демпфера окажет сильное сдерживающее воздействие на экспортеров этой культуры в 2021 году.
Ранее власти объявили, что с 1 апреля в России начнут применять зерновой демпфер — механизм, который будет ограничивать экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя для стабилизации внутренних цен на них. Новая «плавающая» пошлина будет рассчитываться еженедельно исходя из цен контрактов и индикаторов, которые станет на их основе определять Московская биржа.
Зерновой демпфер ограничит рост экспорта, но не повлияет существенно на его общий объем, возразил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. По его мнению, препятствием преодоления планки в 50% для ННЭ может стать ралли цен на энергоносители: при закреплении стоимости Brent в рамках $60–66 за баррель, доля несырьевого экспорта, скорее всего, опять упадет. При этом в 2021 году существенный рост могут показать такие статьи ННЭ, как металлопродукция (за счет увеличения цен на глобальном рынке) и продовольствие (при резком скачке спроса).