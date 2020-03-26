Экспорт в истории: несырьевые поставки сократились из-за коронавируса

Коронавирус вмешался в планы России по снижению нефтяной зависимости и выполнению показателей нацпроектов. Это видно уже по итогам января : за первый месяц 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) сократился на 0,4% и составил $9,7 млрд, сообщили «Известиям» в Российском экспортном центре со ссылкой на данные ФТС. Дальше будет только хуже, уверена глава организации Вероника Никишина. В Минэкономразвития прогноз по снижению показателя подтвердили. В I квартале 2020 года ННЭ может уменьшиться на 20%, однако экспортеры находятся в более выгодном положении, чем остальной бизнес , заявили эксперты.

Химия, машины и лес

Основное снижение ННЭ произошло в химической промышленности: в денежном выражении он сократился на 22% по сравнению с январем 2019 года и составил $1 млрд , рассказали «Известиям» в РЭЦ. Это произошло за счет спада поставок продукции неорганической химии — радиоактивных материалов, аммиака, технического углерода, оксидов металлов, а также удобрений и спиртов. Кроме того, на эти товарные группы снизились цены, пояснили в РЭЦ.

Значительно сократился и экспорт продукции машиностроения — он потерял 10% по отношению к прошлому году и насчитал $1,5 млрд . Основное снижение пришлось на продукцию военно-промышленного комплекса и тепловыделяющие элементы ядерных реакторов. При этом поставки судов и и турбодвигателей выросли, отметили в экспортном центре.

Экспорт в истории Цех на предприятии по производству химической продукции Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Продолжается сокращение поставок в лесопромышленном комплексе: он потерял 7%, опустившись до $802 млн . Но физические объемы в отрасли, напротив, растут, они увеличились на 6% в начале 2020-го. А экспорт зерновых снизился на 9% и составил $608 млн, сообщили в РЭЦ.

В дальнейшем положение будет только ухудшаться, уверена глава РЭЦ Вероника Никишина.

— В январе мировая торговля уже начала испытывать на себе влияние коронавирусной инфекции, что сказалось и на поставках из России. В феврале и марте, когда болезнь обрела масштаб пандемии и добралась практически до каждой страны мира, ситуация усугубилась. Масштаб нам еще предстоит оценить, — заявила она.

В целом за январь ННЭ уменьшился на 0,4% и составил $9,7 млрд.

Справка «Известий» Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) — это поставки первичной продукции растениеводства (зерна, овощей, фруктов), химикатов, удобрений, обработанного камня, чугуна и стали, цветных и драгоценных металлов. Также в этот список входят готовые продукты невысокой сложности (мука, крупы, растительные масла), продукция машиностроения, фармацевтические товары, бытовая химия, одежда и обувь. Чтобы наращивать ННЭ и снижать зависимость России от поставок углеводородов, в 2015 году был создан Российский экспортный центр.

Сырьевая игла и нацпроект

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предусматривает увеличение объема ННЭ до $181 млрд в 2020 году и $250 млрд в 2024-м. При этом в 2019 году показатель составил $154,5 млрд, недобрав до целевого $5,5 млрд. Несмотря на такие результаты, в начале марта президент Владимир Путин заявил о том, что Россия постепенно уходит от углеродной зависимости и доля ненефтегазовых доходов страны растет. Однако масштабные перемены требуют времени, добавил глава государства.

На вопрос «Известий» о том, планируется ли корректировать целевые значения нацпроекта, вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский заявил, что сегодня это не выступает приоритетом . Однако он допустил, что может потребоваться актуализация экспортной стратегии для повышения экономического роста и поддержания востребованности мер поддержки. В правительстве не ответили на запрос «Известий» о перспективах ННЭ и изменении целевых показателей нацпроекта.

Тем не менее негативные тенденции не захватили все отрасли несырьевого экспорта, следует из данных РЭЦ. Поставки продукции металлургии и драгметаллов выросли в денежном выражении на 13,4%, достигнув $3,4 млрд . Прирост дали золото, металлы платиновой группы, трубы большого диаметра, медь. Увеличился экспорт продукции легкой промышленности (на 24%, до $100 млн), а также фармацевтики, парфюмерии и косметики (на 21%, до $103 млн).

Экспорт в истории Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Мясо-молочная отрасль показала рост на 77% за счет поставок курятины и свинины, на 24% увеличился экспорт пищевой и перерабатывающей отрасли — благодаря сахару, табаку и кондитерским изделиям. Объем экспорта в масложировой отрасли вырос на 15%, а поставки рыбы и морепродуктов в январе удалось нарастить в денежном выражении на 7%.

При этом экспорт в Китай, который выступает основным потребителем российского ННЭ, в январе показал подъем на 46%. Прирост произошел из-за меди, рыбы, масла и мяса птицы. На КНР пришлось 10% несырьевых поставок России за январь, пояснили в пресс-службе РЭЦ.

Перспектива падения

Влияние эпидемии коронавируса на ННЭ пока ограничено, но по итогам года ожидаем его незначительное снижение в товарной части, заявили «Известиям» в Минэкономразвития. Если говорить об экспорте услуг, то больше всего пострадает туризм, транспорт, финтех и строительный сектор.

В марте 2020 года ситуация значительно хуже, чем в январе : государства вводят многочисленные меры предосторожности, закрывают границы, что приводит к резкому падению деловой активности, заявил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Скорее всего, в I квартале потери несырьевого экспорта составят намного больше, чем десятые доли процента, и будут находиться в диапазоне 15–20%, прогнозирует эксперт . В конечном итоге это может привести к невыполнению целей нацпроекта.

Экспорт в истории Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Тот факт, что поставки в КНР в январе выросли, говорит о том, что тогда республика еще не вполне почувствовала на себе последствия коронавируса, добавил Игорь Николаев. А когда промышленные предприятия стали закрываться, это отразилось в первую очередь на экспорте российской нефти, а не на несырьевых товарах, резюмировал он.