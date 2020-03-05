Стоп-машина: коронавирус поставил российскому автопрому дедлайн

Российский автопром может столкнуться с последствиями остановки производств из-за коронавируса уже в апреле — именно в этот месяц запас комплектующих с китайскими компонентами и субкомпонентами на автозаводах и у российских поставщиков может подойти к концу. Отечественные автокомпании ищут срочную замену китайским деталям. Ситуация осложняется тем, что замена китайских автокомпонентов требует много времени. Из-за этой проволочки у некоторых автокомпаний может возникнуть дефицит автомобилей, полагают эксперты. Остановка работы китайских поставщиков напрямую не вызовет подорожания новых машин, а вот ослабевший рубль потянет стоимость автомобилей и запчастей вверх. О том, какие компании больше всего подвержены рискам из-за коронавируса, — в материале «Известий».

Вирус против автопрома

Разразившийся в Китае коронавирус COVID-19 уже нанес солидный удар по мировому автопрому. В Швейцарии из-за первых случаев заражения правительство кантона Женева приняло решение отменить все крупные мероприятия, в числе которых оказался и ежегодный Женевский автосалон. Ровно по этой же причине на неопределенную дату перенесен и крупнейший автосалон КНР — Пекинское моторшоу.

кв1 Сворачивание подготовки Женевского автосалона Фото: REUTERS/Pierre Albouy

Ранее о проблемах с поставками комплектующих из провинции Хубэй (крупный индустриальный центр Китая стал очагом первичного распространения инфекции) заявили многие крупные автокомпании. В частности, из-за проблем с комплектующими частично остановился завод концерна Hyundai-Kia в Южной Корее. Непосредственно в Поднебесной о приостановке производств заявили концерны GM, Tesla, Nissan, Ford и PSA Peugeot-Citroen.

Концерн Fiat Chrysler в Италии по решению местных властей вынужден был самостоятельно изъять детали для производства у поставщика в северной Италии с временно заблокированного из-за вспышки коронавируса завода. Отсутствие этих комплектующих угрожало остановкой совместному с PSA Group заводу по производству фургонов. В конце февраля Fiat Chrysler остановил свой сербский сборочный завод из-за дефицита китайских комплектующих.

Своеобразный индекс ущерба от эпидемии уже можно отследить на примере биржевых котировок крупнейших автоконцернов. Так, акции GM и Ford уже показали падение на двузначные цифры, только за прошлую неделю — на минус 12%. Даже такой технологичный гигант, как Tesla, ценные бумаги которого с начала года выросли на 59,7%, с 21 февраля потерял 25,9% в стоимости акций, сообщает CNBC. Международное рейтинговое агентство Moody’s из-за коронавируса снизило прогноз падения глобальных продаж автомобилей с 0,9 до 2,5% в 2020 году.

кв3 Автомобили Fiat Chrysler на презентации в Болонье REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Россия в стороне не останется

Было бы сложно ожидать, что глобальный перебой в цепочке поставок компонентов обойдет стороной Россию. Автопром, являясь капиталоемкой отраслью, работает без крупных запасов комплектующих, что делает его чрезвычайно уязвимым ввиду дальнейшего распространения коронавируса. Малейший скачок в цепочке поставок может вызвать массовые сбои и быстро привести к потере миллиардов долларов. Опрошенные «Известиями» российские компании уже пытаются найти замену китайским комплектующим.

В компании «АвтоВАЗ» сообщили, что некоторые глобальные поставщики «АвтоВАЗа» доставляют им небольшое количество компонентов со своих китайских заводов. Но сейчас у завода есть необходимый запас этих деталей. Тем не менее проблемы могут быть у российских поставщиков «АвтоВАЗа», компания имеет самый высокий уровень локализации в российском автопроме.

«АвтоВАЗ» также оценивает потенциальные риски для локальных поставщиков, некоторые из которых также получают детали из Китая. В компании создан оперативный штаб, который совместно с поставщиками первого и последующих уровней оценивает потенциальные риски для поставок и вырабатывает сценарии действий в случае негативного развития ситуации. Завод работает по графику», — сообщил «Известиям» директор по коммуникациям «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

кв4 Сборка автомобилей на заводе «АвтоВАЗ» Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов

УАЗ полностью обеспечен китайскими комплектующими на март, пересматривать план производства в текущем месяце предприятие не будет. Однако уже в следующем месяце компания ожидает увеличение для себя потенциальных рисков.

«Тем не менее из-за вспышки коронавируса сохраняются риски перебоев с поставками в апреле. При неблагоприятном сценарии УАЗ планирует переход на альтернативных поставщиков внутри России — варианты сейчас прорабатываются. Угрозы длительных простоев нет, отгрузка автомобилей в дилерские центры идет по графику», — заверили в пресс-службе Ульяновского автомобильного завода.

Российский производитель грузовиков «КамАЗ» ранее также сообщил о возможной корректировке производственных планов в марте. Группа ГАЗ изучает ситуацию. В российском офисе компании Renault сообщили, что в настоящее время российские сборочные площадки (в Москве и Тольятти) «имеют необходимый запас деталей, обеспечивающий бесперебойную работу завода», но горизонт прогноза вероятных событий уже ограничен несколькими неделями.

«Renault Россия» совместно c поставщиками различного уровня, включая локальных (работающих с китайскими партнерами), внимательно анализирует ситуацию и прорабатывает различные сценарии развития ситуации с вирусом на ближайшие недели», — рассказала Анна Гемиш из департамента по коммуникациям «Рено Россия».

кв5 Производство комплектующих для автомобилей на заводе в Шанхае Фото: REUTERS/Aly Song

В российском офисе PSA Group сообщили, что «работают над оптимальным решением, которое призвано не допустить остановки производств». Питерский завод Hyundai работает в обычном режиме, компания принимает все меры для обеспечения бесперебойной работы, уточнили в «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». В компании Kia, в свою очередь, дополнили, что в Южной Корее «после перераспределения цепи поставок сборка Kia возобновилась в прежнем объеме». Тем не менее в штаб-квартире Kia и аффилированных организациях сформированы группы быстрого реагирования для контроля за ситуацией и минимизации рисков.

Китайцам тяжелее

Помимо удара по производственной части, вирус ограничил и перемещение менеджмента автокомпаний. Так, несколько источников «Известий» в автобизнесе отмечают, что большая часть иностранного менеджмента российских дочек китайских автокомпаний пока находится на карантине в Китае. Те, кто приезжал после вспышки вируса, проходили карантин в России. В частности, компания Haval «пересмотрела планы командировок в Россию для большинства китайских сотрудников, и после китайского Нового года в страну въехало менее 20 представителей». Сейчас все они находятся в карантинной зоне, в специализированных общежитиях, где будут пребывать не менее чем 14 дней для комплексного наблюдения.

«Сейчас завод обладает достаточным запасом деталей, чтобы работать в прежнем режиме вне зависимости от плана поставок комплектующих из Китая. На данном этапе для Haval нет серьезных проблем», — сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус».

кв6 Завод Haval в Тульской области Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Тульской области

Кто в зоне риска

Несмотря на заверения представителей компаний о контроле над ситуацией, настоящий масштаб проблемы не озвучивается, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если копнуть цепочку поставок до субкомпонентов 4–5-го уровня, то больше 40% российских поставщиков завязаны на Китай — это электроника, трансмиссии, составляющие двигателей, материал для компонентов, субкомпоненты и так далее. Если ты собираешь аудиосистему или приборную панель с китайскими чипом или микросхемой, это означает, что эта деталь всё равно зависит от Китая», — объясняет Бургазлиев.

По словам эксперта, изначально у заводов запасы комплектующих не превышают лимит в 2–4 недели. У поставщиков автопроизводителей, в свою очередь, запасы этих деталей, как правило, вырабатываются на 1–1,5 месяца для отгрузки.

«Таким образом, настоящий дедлайн для нашего автопрома — это конец марта – начало апреля. Тогда мы со всей очевидностью увидим, как наш автопром зависим от Китая», — считает Бургазлиев.

Заявляемый российскими заводами переход на новых поставщиков требует много времени. Прежде всего новый поставщик должен пройти процедуру одобрения — валидации. Если этот этап пройден, то от срока размещения заказа до поставки на конвейер пройдет не менее трех недель. Куда хуже, по словам Бургазлиева, если альтернативного поставщика изначально не было, тогда процедура валидации займет до полугода, и это при том, что поставщику не потребуется менять свою оснастку под запрашиваемую деталь. Поставщики в таком случае смогут диктовать свои условия заводам, что повлияет на цены.

кв7 На заводе КамАЗ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Наибольший эффект ситуация с коронавирусом может оказать на китайские автокомпании в России, традиционно русских автопроизводителей, немного на корейцев, из грузовых в большей степени на КамАЗ, в меньшей — на ГАЗ. Меньше всего пострадают японцы, немцы и американцы», — считает Бургазлиев.

Если ситуация с коронавирусом существенно не изменится, то некоторые проблемы с комплектующими начнутся у автозаводов в начале лета, считает аналитик «ВТБ-Капитала» по автопрому Владимир Беспалов. Он не исключает, что некоторые заводы будут испытывать дефицит автомобилей. В то же время Беспалов отмечает, что китайское правительство прилагает усилия к возобновлению работы автомобильной промышленности, если этого удастся добиться в ближайшие месяцы, то потребители не смогут на себе почувствовать какие-либо проблемы с покупкой автомобилей.