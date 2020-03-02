Моровая война: станет ли COVID-2019 новой «испанкой»

Характер распространения COVID-2019 по миру имеет все признаки пандемии, уверены специалисты. Однако ВОЗ не спешит присваивать заболеванию этот статус. Организация ранее заявляла, что речь идет об «эпидемии с многочисленными очагами». Официально вспышка нового короновируса признана международной чрезвычайной ситуацией. Дальнейшие сценарии развития событий будут зависеть от степени ответственности государств, в которые проникла инфекция. Тем временем болезнь охватила уже более 60 стран. В выходные первые случаи заражения людей были зафиксированы в Армении, Ирландии, Катаре, Эквадоре и Чехии.

Готовность №1

ВОЗ сохранила уровень опасности международного распространения нового коронавируса как «очень высокий». Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте организации в выходные.

— Поскольку мы видим, что за пределами Китая регистрируют все больше случаев заболевания, необходимо рассматривать COVID-19 как серьезное заболевание, которое может быстро распространиться во многие страны. Все они должны подготовиться к увеличению числа заразившихся , чтобы обеспечить им постоянную помощь, — рассказал «Известиям» официальный представитель ВОЗ Тарик Ясаревич.

Моровая война Всемирная организация здравоохранения проводит ежедневные информационные брифинги по коронавирусу в Женеве Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Карта распространения СOVID-19 расширяется. В выходные первые случаи заражения людей были зафиксированы в Армении, Ирландии, Катаре, Эквадоре и Чехии. В Азербайджане первым заболевшим оказался россиянин. Случаи гибели от коронавируса зарегистрированы в США, Таиланде и Австралии. Болезнь охватила уже более 60 стран. Несмотря на то, что ВОЗ признает высокий уровень опасности патогена, в организации считают, что пандемию пока объявлять рано.

Вопрос терминологии

Многие специалисты, в свою очередь, уверены, что характер распространения заболевания имеет все признаки пандемии. Этот термин подразумевает крупномасштабную эпидемию, способную охватывать всю страну, несколько соседних стран и даже целые континенты. Такое определение обозначено в Большой российской энциклопедии. Под эпидемией же подразумевается массовое распространение инфекционной болезни, значительно превышающее уровень обычной заболеваемости ею на определенной территории.

Человечество уже не раз сталкивалось с пандемией. Так, в XX веке пандемия черной оспы во всем мире унесла жизни, по разным оценкам, от 300 до 500 млн человек. Была также пандемия чумы (смертность при бубонной форме — 95%), тифа, холеры, ВИЧ. Периодически в этот список попадает грипп.

— Вероятность объявления пандемии в случае с новым коронавирусом крайне высокая. С моей точки зрения, она уже началась учитывая, сколько государств фиксируют COVID-2019. Разница между эпидемией и пандемией очень условная. Нет информации о том, сколько стран должны зарегистрировать заболевание, чтобы констатировать пандемию , — рассказал «Известиям» эпидемиолог, член Президиума РАЕН Виктор Зуев.

Моровая война Пешеход в защитной маске в центре Лондона Фото: REUTERS/Henry Nicholls REFILE

По его словам, среди всех государств, столкнувшихся с новым патогеном, наиболее неосмотрительно повела себя Италия, представители которой «вместо того, чтобы принять экстренные меры, просто наблюдали». В результате сейчас эта страна находится на третьем месте по количеству заболевших.

1_20200224_zia_p169_357 Европа готовится к пандемии коронавируса. У медиков уже практически нет сомнений, что смертельно опасная болезнь охватит весь мир, вопрос только в том, когда это произойдет и сколько людей погибнет. Что происходит в Италии, которая оказалась на третьем месте в мире по числу заболевших, — в фотогалерее «Известий» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marco Passaro 6_20200223_zaf_z19_042 В настоящее время самая крупная вспышка, помимо Китая, зафиксирована в Южной Корее. Там инфицированы 1200 человек, в том числе американский военнослужащий, 12 больных погибли. Министерство здравоохранения Ирана подтвердило не менее 95 случаев заражения и 15 смертей. В Италии инфицированы 322 человека, 11 скончались. Подтверждены случаи заражения в Алжире, Испании, Швейцарии, Хорватии, Канаде, Румынии Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan 3_GettyImages-1202997356 В Италии больше всего зараженных оказалось в северной части страны: в Ломбардии — 240 человек, 42 случая зафиксировано в Венето, 26 — в Эмилии-Романье. Также есть заболевшие на Сицилии, в Пьемонте, Тоскане, Лигурии и Альто-Адидже. Каждый день фиксируются десятки новых случаев Фото: Getty Images/Antonio Masiello 2_2020-02-25T083745Z_1153447062_RC2K7F9YVNWA_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-ITALY В 10 городах Ломбардии и Венето введен карантин, закрыты школы, музеи и театры. Среди жителей началась паника — с полок магазинов смели все товары Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo 4_2020-02-24T154554Z_1482347204_RC237F9M0EXA_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-ITALY-ECONOMY Также в Ломбардии и Венето были отменены все спортивные мероприятия, в том числе несколько матчей серии А. Организаторы турниров предлагают провести их без зрителей Фото: REUTERS/Daniele Mascolo 5_2020-02-23T123325Z_156542737_RC2C6F9LKDLH_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-GIORGIO-ARMANI Из-за вспышки коронавируса знаменитый кутюрье Джорджио Армани попросил зрителей не приходить на его показ в рамках Недели моды в Милане. Шоу проходило за закрытыми дверями, без публики и транслировалось онлайн на сайте модного дома Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo 7_GettyImages-1203230753 В Падуе, у станции скорой помощи, появились отдельные палатки для приема больных, у которых есть подозрение на наличие коронавируса Фото: Getty Images/NurPhoto/Massimo Bertolini 8_20200225_zaf_z19_032 Попасть в зоны карантина и покинуть их нельзя без специального разрешения. Десятки тысяч местных жителей получили от властей предписание не выходить из дома. Следить за соблюдением правил призваны силы полиции и военные Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan 9_2020-02-25T085801Z_894407062_RC2K7F9YO9WI_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-ITALY Количество заразившихся в Италии растет, однако соседние страны решили не закрывать границы и не ограничивать передвижение людей Фото: REUTERS/Yara Nardi 10_20200225_zaf_r103_022 Роспотребнадзор со ссылкой на предупреждение ВОЗ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран, пока там не стабилизируется ситуация с распространением инфекции Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Passaro/Fotogramma/Ropi

COVID-2019 пугает многих, в том числе известных людей. В последний день зимы основатель и бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс в своей статье для New England Journal of Medicine написал, что вспышка нового коронавируса может превратиться в смертельную пандемию, которой сейчас опасается весь мир. Миллиардер сравнил распространение болезни с испанским гриппом («испанкой») в 1918 году, когда погибли более 50 млн человек по всему миру. В начале февраля благотворительный фонд Гейтса и его супруги Мелинды Гейтс объявил, что выделит до 100 млн долларов на борьбу с COVID-2019.

Однако Виктор Зуев с Биллом Гейтсом не согласен.



— В случае с «испанкой» была крайне высокая смертность. А здесь чуть более 2%. Правда, коронавирус очень заразный, хотя и не столь патогенный, — отметил эпидемиолог.

ВОЗ велел делиться

Для специалистов, которые лечат больных, нет разницы, эпидемия это или пандемия, отметил завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

— Тот факт, что коронавирус распространился по всему миру, еще не показатель. Грипп также есть на всех континентах. Пандемия — это игра слов и не более того. Учитывая статистику смертности, ничего страшного в коронавирусе нет. Есть только всеобщая истерика, которая кому-то выгодна, — считает эксперт.

Тем не менее, как подчеркнули в ВОЗ, все страны без исключения подвергаются риску импорта заболевания. Организация старается делать все возможное, чтобы информация о наличии заболевания в определенной стране и количестве заболевших была достоверной.

— Пострадавшие страны находятся под большим давлением, ВОЗ продолжает побуждать их делиться необходимыми данными, — рассказали «Известиям» в организации.

ВОЗ считает, что еще возможно остановить распространение вируса — при условии, что государства примут решительные меры для раннего выявления заболевания, его лечения и профилактики. А также будут отслеживать контакты заразившихся.

Однако, как выяснили ранее «Известия», сдать анализ на коронавирус людям, вернувшимся из зараженных стран, не так-то просто. В поликлинике могут отказать под разными предлогами. 1 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что проверку на наличие нового коронавируса не нужно проходить каждому жителю России, это необходимо сделать только тем, у кого есть признаки наличия болезни и в случае возвращения из страны, где была выявлена инфекция. Процедуру обязаны предоставить бесплатно.

Остаться дома

По данным счетчика Global Cases by Johns Hopkins CSSE за 1 марта, в Китае зарегистрировано 79 826 заболевших и 2 870 летальных случая. На втором месте — Южная Корея — 3 526 заболевших и 17 умерших. На третьем — Италия, где зафиксировано 1 577 случаев заболевания, 34 человека скончались. Распространение инфекции все больше влияет на привычную жизнь граждан разных государств. В Европе отменяют крупные выставки, форумы и спортивные мероприятия. Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, в воскресенье утром не открылся из-за того, что его сотрудники решили провести совещание по коронавирусу.

В выходные дни Минздрав порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией: Китай, Южную Корею, Италию и Иран.

Моровая война Пустой речной трамвай в Венеции из снижение числа туристов вызванное распространением коронавируса Фото: REUTERS/Manuel Silvestri

В Казани остаются под наблюдением трое россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess. У них лабораторно подтвержден новый коронавирус. Пассажиров корабля разместили в Республиканской клинической инфекционной больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

1 марта в СМИ появилась информация о том, что врачи Инфекционной клинической больницы Москвы № 1 подтвердили коронавирус у россиянина, который вернулся в Москву из Милана. В справочной больницы «Известиям» ответили, что данных об этом у них нет. Источник в руководстве больницы опроверг данную информацию, уточнив, что это очередной эпизод, не соответствующий действительности.