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Моровая война: станет ли COVID-2019 новой «испанкой»

ВОЗ пока не объявила пандемию китайского коронавируса, но эксперты считают, что она уже началась
Южнокорейские солдаты дезинфицируют улицу в городе Дэгу. Фото: REUTERS/Yonhap
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Моровая война: станет ли COVID-2019 новой «испанкой»
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2020-03-01 17:20:01
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Характер распространения COVID-2019 по миру имеет все признаки пандемии, уверены специалисты. Однако ВОЗ не спешит присваивать заболеванию этот статус. Организация ранее заявляла, что речь идет об «эпидемии с многочисленными очагами». Официально вспышка нового короновируса признана международной чрезвычайной ситуацией. Дальнейшие сценарии развития событий будут зависеть от степени ответственности государств, в которые проникла инфекция. Тем временем болезнь охватила уже более 60 стран. В выходные первые случаи заражения людей были зафиксированы в Армении, Ирландии, Катаре, Эквадоре и Чехии.

Готовность №1

ВОЗ сохранила уровень опасности международного распространения нового коронавируса как «очень высокий». Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте организации в выходные.

Поскольку мы видим, что за пределами Китая регистрируют все больше случаев заболевания, необходимо рассматривать COVID-19 как серьезное заболевание, которое может быстро распространиться во многие страны. Все они должны подготовиться к увеличению числа заразившихся, чтобы обеспечить им постоянную помощь, — рассказал «Известиям» официальный представитель ВОЗ Тарик Ясаревич.

Моровая война
Всемирная организация здравоохранения проводит ежедневные информационные брифинги по коронавирусу в Женеве

Всемирная организация здравоохранения проводит ежедневные информационные брифинги по коронавирусу в Женеве

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Карта распространения СOVID-19 расширяется. В выходные первые случаи заражения людей были зафиксированы в Армении, Ирландии, Катаре, Эквадоре и Чехии. В Азербайджане первым заболевшим оказался россиянин. Случаи гибели от коронавируса зарегистрированы в США, Таиланде и Австралии. Болезнь охватила уже более 60 стран. Несмотря на то, что ВОЗ признает высокий уровень опасности патогена, в организации считают, что пандемию пока объявлять рано.

Вопрос терминологии

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Многие специалисты, в свою очередь, уверены, что характер распространения заболевания имеет все признаки пандемии. Этот термин подразумевает крупномасштабную эпидемию, способную охватывать всю страну, несколько соседних стран и даже целые континенты. Такое определение обозначено в Большой российской энциклопедии. Под эпидемией же подразумевается массовое распространение инфекционной болезни, значительно превышающее уровень обычной заболеваемости ею на определенной территории.

Человечество уже не раз сталкивалось с пандемией. Так, в XX веке пандемия черной оспы во всем мире унесла жизни, по разным оценкам, от 300 до 500 млн человек. Была также пандемия чумы (смертность при бубонной форме — 95%), тифа, холеры, ВИЧ. Периодически в этот список попадает грипп.

Вероятность объявления пандемии в случае с новым коронавирусом крайне высокая. С моей точки зрения, она уже началась учитывая, сколько государств фиксируют COVID-2019. Разница между эпидемией и пандемией очень условная. Нет информации о том, сколько стран должны зарегистрировать заболевание, чтобы констатировать пандемию, — рассказал «Известиям» эпидемиолог, член Президиума РАЕН Виктор Зуев.

Моровая война
Пешеход в защитной маске в центре Лондона

Пешеход в защитной маске в центре Лондона

Фото: REUTERS/Henry Nicholls REFILE

По его словам, среди всех государств, столкнувшихся с новым патогеном, наиболее неосмотрительно повела себя Италия, представители которой «вместо того, чтобы принять экстренные меры, просто наблюдали». В результате сейчас эта страна находится на третьем месте по количеству заболевших.

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Коронавирус в Италии
Европа готовится к пандемии коронавируса. У медиков уже практически нет сомнений, что смертельно опасная болезнь охватит весь мир, вопрос только в том, когда это произойдет и сколько людей погибнет. Что происходит в Италии, которая оказалась на третьем месте в мире по числу заболевших, — в фотогалерее «Известий»
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marco Passaro
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Коронавирус в Италии
В настоящее время самая крупная вспышка, помимо Китая, зафиксирована в Южной Корее. Там инфицированы 1200 человек, в том числе американский военнослужащий, 12 больных погибли. Министерство здравоохранения Ирана подтвердило не менее 95 случаев заражения и 15 смертей. В Италии инфицированы 322 человека, 11 скончались. Подтверждены случаи заражения в Алжире, Испании, Швейцарии, Хорватии, Канаде, Румынии
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan
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Коронавирус в Италии
В Италии больше всего зараженных оказалось в северной части страны: в Ломбардии — 240 человек, 42 случая зафиксировано в Венето, 26 — в Эмилии-Романье. Также есть заболевшие на Сицилии, в Пьемонте, Тоскане, Лигурии и Альто-Адидже. Каждый день фиксируются десятки новых случаев
Фото: Getty Images/Antonio Masiello
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Коронавирус в Италии
В 10 городах Ломбардии и Венето введен карантин, закрыты школы, музеи и театры. Среди жителей началась паника — с полок магазинов смели все товары
Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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Коронавирус в Италии
Также в Ломбардии и Венето были отменены все спортивные мероприятия, в том числе несколько матчей серии А. Организаторы турниров предлагают провести их без зрителей
Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
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Коронавирус в Италии
Из-за вспышки коронавируса знаменитый кутюрье Джорджио Армани попросил зрителей не приходить на его показ в рамках Недели моды в Милане. Шоу проходило за закрытыми дверями, без публики и транслировалось онлайн на сайте модного дома
Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
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Коронавирус в Италии
В Падуе, у станции скорой помощи, появились отдельные палатки для приема больных, у которых есть подозрение на наличие коронавируса
Фото: Getty Images/NurPhoto/Massimo Bertolini
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Коронавирус в Италии
Попасть в зоны карантина и покинуть их нельзя без специального разрешения. Десятки тысяч местных жителей получили от властей предписание не выходить из дома. Следить за соблюдением правил призваны силы полиции и военные
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan
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Коронавирус в Италии
Количество заразившихся в Италии растет, однако соседние страны решили не закрывать границы и не ограничивать передвижение людей
Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Коронавирус в Италии
Роспотребнадзор со ссылкой на предупреждение ВОЗ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран, пока там не стабилизируется ситуация с распространением инфекции
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Passaro/Fotogramma/Ropi

COVID-2019 пугает многих, в том числе известных людей. В последний день зимы основатель и бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс в своей статье для New England Journal of Medicine написал, что вспышка нового коронавируса может превратиться в смертельную пандемию, которой сейчас опасается весь мир. Миллиардер сравнил распространение болезни с испанским гриппом («испанкой») в 1918 году, когда погибли более 50 млн человек по всему миру. В начале февраля благотворительный фонд Гейтса и его супруги Мелинды Гейтс объявил, что выделит до 100 млн долларов на борьбу с COVID-2019.

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Однако Виктор Зуев с Биллом Гейтсом не согласен.

— В случае с «испанкой» была крайне высокая смертность. А здесь чуть более 2%. Правда, коронавирус очень заразный, хотя и не столь патогенный, — отметил эпидемиолог.

ВОЗ велел делиться

Для специалистов, которые лечат больных, нет разницы, эпидемия это или пандемия, отметил завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

Тот факт, что коронавирус распространился по всему миру, еще не показатель. Грипп также есть на всех континентах. Пандемия — это игра слов и не более того. Учитывая статистику смертности, ничего страшного в коронавирусе нет. Есть только всеобщая истерика, которая кому-то выгодна, — считает эксперт.

Тем не менее, как подчеркнули в ВОЗ, все страны без исключения подвергаются риску импорта заболевания. Организация старается делать все возможное, чтобы информация о наличии заболевания в определенной стране и количестве заболевших была достоверной.

— Пострадавшие страны находятся под большим давлением, ВОЗ продолжает побуждать их делиться необходимыми данными, — рассказали «Известиям» в организации.

ВОЗ считает, что еще возможно остановить распространение вируса — при условии, что государства примут решительные меры для раннего выявления заболевания, его лечения и профилактики. А также будут отслеживать контакты заразившихся.

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Однако, как выяснили ранее «Известия», сдать анализ на коронавирус людям, вернувшимся из зараженных стран, не так-то просто. В поликлинике могут отказать под разными предлогами. 1 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что проверку на наличие нового коронавируса не нужно проходить каждому жителю России, это необходимо сделать только тем, у кого есть признаки наличия болезни и в случае возвращения из страны, где была выявлена инфекция. Процедуру обязаны предоставить бесплатно.

Остаться дома

По данным счетчика Global Cases by Johns Hopkins CSSE за 1 марта, в Китае зарегистрировано 79 826 заболевших и 2 870 летальных случая. На втором месте — Южная Корея — 3 526 заболевших и 17 умерших. На третьем — Италия, где зафиксировано 1 577 случаев заболевания, 34 человека скончались. Распространение инфекции все больше влияет на привычную жизнь граждан разных государств. В Европе отменяют крупные выставки, форумы и спортивные мероприятия. Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, в воскресенье утром не открылся из-за того, что его сотрудники решили провести совещание по коронавирусу.

В выходные дни Минздрав порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией: Китай, Южную Корею, Италию и Иран.

Моровая война
Пустой речной трамвай в Венеции

Пустой речной трамвай в Венеции из снижение числа туристов вызванное распространением коронавируса

Фото: REUTERS/Manuel Silvestri

В Казани остаются под наблюдением трое россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess. У них лабораторно подтвержден новый коронавирус. Пассажиров корабля разместили в Республиканской клинической инфекционной больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

1 марта в СМИ появилась информация о том, что врачи Инфекционной клинической больницы Москвы № 1 подтвердили коронавирус у россиянина, который вернулся в Москву из Милана. В справочной больницы «Известиям» ответили, что данных об этом у них нет. Источник в руководстве больницы опроверг данную информацию, уточнив, что это очередной эпизод, не соответствующий действительности.

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