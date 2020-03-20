Корона удержала: банки не повысят проценты по ипотеке из-за решения ЦБ

Банки планируют оставить стоимость ипотеки на прежнем уровне вслед за решением регулятора сохранить ключевую ставку в 6%. При этом проценты по вкладам могут вырасти. Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших финансовых организациях и аналитических агентствах. Продажи валюты регулятором достаточно для поддержания курса рубля на фоне падения мировых рынков из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ . В день заседания, 20 марта, нацвалюта уже укрепилась до 78,5 руб./$ вслед за нефтью, превысившей отметку в $30 за баррель. Несмотря на это, инфляция обгонит таргет и составит 5%, а экономику ждет околонулевой рост, следует из консенсус-прогноза «Известий».

Временные факторы

В пятницу совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария в связи с распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть, признали в Банке России. Перечисленные факторы — лишь временные проинфляционные риски, считают в регуляторе, при этом серьезное сдерживающее влияние на увеличение цен по-прежнему оказывает замедление мировой экономики и рост неопределенности. По итогам года инфляция может превысить таргет в 4%, но уже в 2021-м она вернется на целевой уровень, ожидают в Центробанке.

Сохранение ключевой ставки произошло впервые с июня 2019 года . На последних шести заседаниях показатель планомерно снижался на 0,25 п.п., а в октябре — даже на 0,5 п.п. Свои решения Банк России обосновывал снижением инфляции до 3% по итогам 2019-го, а также замедлением экономического роста. ЦБ также впервые за последнее время не дал четкого сигнала о дальнейшем смягчении денежной политики.

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В начале марта ситуация на мировых рынках развивалась для нацвалюты почти катастрофически: в связи с эпидемией коронавируса и развалом сделки ОПЕК+ нефть проседала ниже $25 за баррель, а российская денежная единица ослабевала до 80,87 руб./$, что отражалось на росте инфляции в стране. Тем не менее в день заседания показатели отыграли часть позиций: цена на Brent снова перешагнула $30 за баррель, а рубль укрепился до 78,5 за доллар (на 14:00 мск).

Фиксация тарифов

Ключевая ставка — главный фактор, который влияет на стоимость ипотеки, заявили «Известиям» представители топ-30 банков. Они подчеркнули, что продолжат следить за рыночными условиями, но в ближайшее время повышать стоимость жилищных кредитов не планируют, поскольку ключевая ставка все-таки сохранена на уровне 6%. Кроме этого показателя стоимость ипотеки обуславливает изменение среднего уровня риска заемщиков, объема предложения на рынке жилья и инфляция, отметили в РНКБ. Однако сейчас влияние этих факторов незначительно.

В начале 2019-го на рынке жилищного кредитования наблюдался бум: количество новых заемщиков увеличилось в шесть раз, рассказал замруководителя розничного блока МИнБанка Роман Жуков. Это связано с улучшением условий: по данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на 1 февраля прошлого года по 30 крупнейшим финансовым организациям составляла 9,8%, а на 1 февраля 2020-го — уже 8,7%.

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Проценты по вкладам в месячной перспективе могут даже вырасти, несмотря на сохранение ключевого показателя ЦБ, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он пояснил, что ранее банки активно снижали тарифы по депозитам, закладывая дальнейшее смягчение денежной политики в соответствии с сигналами регулятора . В январе 2020-го средневзвешенная ставка по вкладам на 12 месяцев в 30 крупнейших банках составила всего 4,46%, хотя еще год назад она была 6,05%.

В опрошенных «Известиями» кредитных организациях не сообщили, будут ли в краткосрочной перспективе меняться ставки по потребительским кредитам. Однако в марте финорганизации отметили повышенный спрос на этот продукт: в «Открытии» и МИнБанке количество выданных займов выросло на 20%. Это произошло именно на фоне опасений роста ставок, считают в «Открытии».

Достаточные меры

Принятых ЦБ мер достаточно для поддержания экономики с точки зрения денежно-кредитной политики, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Стабилизировать курс позволит механизм продажи валюты, запущенный 19 марта, считает главный экономист Сбербанка Антон Струченевский . Регулятор будет реализовывать валюту из Фонда национального благосостояния на рынке — на эти деньги Минфин выкупает у ЦБ долю Сбербанка. Сохранение ключевой ставки необходимо для поддержания экономики во времена волатильности на рынке, подчеркнул Антон Струченевский.

Ослабление рубля пока было некритичным для Банка России: оно не провоцировало панику среди населения и не повышало ожидания резкого роста цен, но в то же время позволяло достигнуть целевого уровня инфляции, согласен старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич . Снижение курса нацвалюты усиливает привлекательность отечественных товаров перед импортными — при прочих равных это будет стимулировать российское производство и экспорт, отметил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Он добавил, что замедление роста мирового ВВП из-за коронавируса, безусловно, коснется и российского показателя.

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По итогам 2020-го рост цен в России составит 5%, при этом увеличение ВВП будет на околонулевом уровне, считают опрошенные «Известиями» эксперты из банков и аналитических агентств . На инфляционные ожидания уже повлияло ослабление нацвалюты к доллару почти на 10 рублей, подчеркнули в Ак Барс Банке.