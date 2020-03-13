Баррель позитива: Андрей Белоусов не прогнозирует спад экономики России
Экономика России не вступит в фазу рецессии, несмотря на пандемию коронавируса и обвал цен на нефть. С таким прогнозом на съезде бюро РСПП выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он добавил, что в долгосрочной перспективе стране придётся адаптироваться к $35 за баррель, хотя вероятность восстановления договорённостей по ОПЕК+ существует. Негативный тренд помогут преломить 15 проектов по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений, а также инвестиционный налоговый вычет в регионах и перезапуск механизма Трансформации делового климата. Заявление Белоусова придает оптимизма, но экономика по итогам года может сократиться, уверены эксперты.
Боевой настрой
России не грозит рецессия вследствие коронавируса и негативной ситуации на нефтяном рынке, уверен Андрей Белоусов.
— Риски всегда существуют, но при сохранении статус-кво, если у нас не будет дополнительных импульсов, я думаю, что рецессия нам не грозит, — заявил он. — Возможно, мы не достигнем таких параметров роста, которые хотели бы видеть, но, насколько я могу видеть предварительные оценки, мы останемся в положительных значениях.
Тем не менее, по прогнозам первого вице-премьера, в перспективе России придется адаптироваться к новой реальности с ценой нефти в $35 за баррель. Он также допустил, что соглашение ОПЕК+ может быть возобновлено.
— Мы вошли в новую устойчивую реальность и нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около $35, плюс-минус. Возможен отскок вниз в силу целого ряда причин. И всегда остается вероятность того, что будет восстановлено соглашение в каком-то формате, и цены пойдут вверх, — отметил первый вице-премьер.
После распада сделки ОПЕК+ цена нефти марки Brent 9 марта обрушилась более чем на 35% и составила $33,65. Впоследствии котировки немного поднялись — до $34,12 за баррель. Курс американской валюты на открытии торгов на Московской бирже доходил до 74 руб./$.
Новые меры
Андрей Белоусов сообщил, что до конца 2020 года соглашения о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК) будут заключены не менее, чем по 15 крупным проектам.
— Но я думаю, что фактически получится 20-25. Я так понимаю, что 15 проектов уже находятся в высокой степени готовности, — заявил он.
Вместе с тем он отметил, что почти у каждого из инвестпроектов есть проблемы и барьеры. Работа по их устранению будет вестись совместно с Минэкономразвития — ведомство подготовит список необходимых мер, чтобы разблокировать отдельные мероприятия. Первый вице-премьер также подчеркнул, что абсолютным приоритетом выступает скорость: для СЗПК будут отбираться только те проекты, инвестиционная фаза которых начинается до 2024 года. Это должно помочь запустить новый цикл капиталовложений как можно скорее.
Большой вклад в рост вложений должен внести инвестиционный налоговый вычет для регионов, который поможет стимулировать активность губернаторов, рассказал Андрей Белоусов. Совместно с Минфином и Минэкономразвития уже сделаны первые шаги в этом направлении. Предполагается, что власти субъектов смогут получить компенсацию 2/3 предоставленных инвествычетов при соблюдении двух условий.
— Первое — это выполнение инвестиционного стандарта, который мы с АСИ внедряли в субъектах в 2012-2013 годах, заявил первый вице-премьер. — Второе условие — наличие портфолио успешных проектов в каждом из регионов.
Механизмом компенсации инвествычетов будет управлять РФПИ, а именно агентство, которое возглавляет бывший министр Дальнего Востока Александр Галушка.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов (второй слева) на заседании бюро РСПП
Объявил Андрей Белоусов и о перезапуске механизма трансформации делового климата (ТДК). Модель скопируют с «Предпринимательской инициативы 1:0», пояснил он. Бизнес будет разрабатывать дорожные карты по отдельным отраслям, после чего механизмы поддержки придут в движение. План действий в строительной сфере уже готов, и содержит революционные изменения — «Марат Хуснулин реализовал самые заветные планы, которые я поклялся всячески помогать их продвигать», заявил Андрей Белоусов. Новшества должны будут существенно удешевить строительный цикл. Также готовятся дорожные карты по корпоративному законодательству и поддержке экспорта.
Как ранее писали «Известия», ТДК показала неудовлетворительные результаты в прошлом году: в срок была выполнена только треть плана — 33 мероприятия из 92. При этом 38 зависли в стадии принятия, а 21 не были исполнены вовсе. Сегодня механизм включает 12 направлений. Среди них — присоединение к инженерным сетям, регистрация прав на имущество, развитие экспорта, доступ малого бизнеса к закупкам, человеческий капитал и производительность труда, налоговое администрирование.
Ожидание и реальность
Оптимизм Андрея Белоусова по поводу перспектив экономики России не соответствует реалиям, заявил директор глава Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Обвал мировых фондовых индексов и производственных показателей Китая нанесут российским рынкам большой ущерб и станут причиной рецессии в размере 3%. Это обусловлено тем, что Китай — наш основной внешнеторговый партнёр, а при падении цен на энергоносители зависимость нашей страны от этих доходов только вырастет, отметил он.
Если среднегодовая цена на нефть будет в размере $35 за баррель, ни СЗПК, ни инвестиционный налоговый вычет, ни ТДК не уравновесят негативные тенденции, уверен директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Этих мер недостаточно, несмотря на то что сами по себе они верные. Скорее всего рецессия будет в диапазоне 1,5-2%, а чтобы преломить отрицательный тренд, надо восстановить ОПЕК+ и принимать принципиальные решения по денежно-кредитной политике, уверен эксперт.