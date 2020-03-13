Баррель позитива: Андрей Белоусов не прогнозирует спад экономики России

Экономика России не вступит в фазу рецессии, несмотря на пандемию коронавируса и обвал цен на нефть. С таким прогнозом на съезде бюро РСПП выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов . Он добавил, что в долгосрочной перспективе стране придётся адаптироваться к $35 за баррель, хотя вероятность восстановления договорённостей по ОПЕК+ существует. Негативный тренд помогут преломить 15 проектов по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений, а также инвестиционный налоговый вычет в регионах и перезапуск механизма Трансформации делового климата. Заявление Белоусова придает оптимизма, но экономика по итогам года может сократиться , уверены эксперты.

Боевой настрой

России не грозит рецессия вследствие коронавируса и негативной ситуации на нефтяном рынке, уверен Андрей Белоусов.

— Риски всегда существуют, но при сохранении статус-кво, если у нас не будет дополнительных импульсов, я думаю, что рецессия нам не грозит , — заявил он. — Возможно, мы не достигнем таких параметров роста, которые хотели бы видеть, но, насколько я могу видеть предварительные оценки, мы останемся в положительных значениях.

Тем не менее, по прогнозам первого вице-премьера, в перспективе России придется адаптироваться к новой реальности с ценой нефти в $35 за баррель. Он также допустил, что соглашение ОПЕК+ может быть возобновлено.

бн1 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Мы вошли в новую устойчивую реальность и нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около $35, плюс-минус. Возможен отскок вниз в силу целого ряда причин. И всегда остается вероятность того, что будет восстановлено соглашение в каком-то формате, и цены пойдут вверх , — отметил первый вице-премьер.

После распада сделки ОПЕК+ цена нефти марки Brent 9 марта обрушилась более чем на 35% и составила $33,65. Впоследствии котировки немного поднялись — до $34,12 за баррель. Курс американской валюты на открытии торгов на Московской бирже доходил до 74 руб./$.

Новые меры

Андрей Белоусов сообщил, что до конца 2020 года соглашения о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК) будут заключены не менее, чем по 15 крупным проектам.

— Но я думаю, что фактически получится 20-25. Я так понимаю, что 15 проектов уже находятся в высокой степени готовности, — заявил он.

Вместе с тем он отметил, что почти у каждого из инвестпроектов есть проблемы и барьеры. Работа по их устранению будет вестись совместно с Минэкономразвития — ведомство подготовит список необходимых мер, чтобы разблокировать отдельные мероприятия. Первый вице-премьер также подчеркнул, что абсолютным приоритетом выступает скорость: для СЗПК будут отбираться только те проекты, инвестиционная фаза которых начинается до 2024 года. Это должно помочь запустить новый цикл капиталовложений как можно скорее.

Большой вклад в рост вложений должен внести инвестиционный налоговый вычет для регионов , который поможет стимулировать активность губернаторов, рассказал Андрей Белоусов. Совместно с Минфином и Минэкономразвития уже сделаны первые шаги в этом направлении. Предполагается, что власти субъектов смогут получить компенсацию 2/3 предоставленных инвествычетов при соблюдении двух условий.

— Первое — это выполнение инвестиционного стандарта, который мы с АСИ внедряли в субъектах в 2012-2013 годах, заявил первый вице-премьер. — Второе условие — наличие портфолио успешных проектов в каждом из регионов.

Механизмом компенсации инвествычетов будет управлять РФПИ, а именно агентство, которое возглавляет бывший министр Дальнего Востока Александр Галушка.

бн2 Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов (второй слева) на заседании бюро РСПП Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Объявил Андрей Белоусов и о перезапуске механизма трансформации делового климата (ТДК). Модель скопируют с «Предпринимательской инициативы 1:0», пояснил он . Бизнес будет разрабатывать дорожные карты по отдельным отраслям, после чего механизмы поддержки придут в движение. План действий в строительной сфере уже готов, и содержит революционные изменения — « Марат Хуснулин реализовал самые заветные планы, которые я поклялся всячески помогать их продвигать », заявил Андрей Белоусов. Новшества должны будут существенно удешевить строительный цикл. Также готовятся дорожные карты по корпоративному законодательству и поддержке экспорта.

Как ранее писали «Известия», ТДК показала неудовлетворительные результаты в прошлом году: в срок была выполнена только треть плана — 33 мероприятия из 92. При этом 38 зависли в стадии принятия, а 21 не были исполнены вовсе. Сегодня механизм включает 12 направлений. Среди них — присоединение к инженерным сетям, регистрация прав на имущество, развитие экспорта, доступ малого бизнеса к закупкам, человеческий капитал и производительность труда, налоговое администрирование.

Ожидание и реальность

Оптимизм Андрея Белоусова по поводу перспектив экономики России не соответствует реалиям, заявил директор глава Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Обвал мировых фондовых индексов и производственных показателей Китая нанесут российским рынкам большой ущерб и станут причиной рецессии в размере 3% . Это обусловлено тем, что Китай — наш основной внешнеторговый партнёр, а при падении цен на энергоносители зависимость нашей страны от этих доходов только вырастет, отметил он.