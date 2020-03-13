Как ставка ляжет: ужесточит ли Банк России монетарную политику

На ближайшем заседании Центробанк повысит ключевую ставку на 0,25–0,5 п.п. Таковы результаты консенсус-прогноза «Известий», в котором приняли участие аналитики ведущих банков и институтов . Однако регулятор может рассматривать и совсем радикальные меры — увеличение показателя на целый процентный пункт и даже более. Многое будет зависеть от курса нацвалюты, солидарны участники рынка. Если он опустится ниже 75 руб./$, регулятор, скорее всего, перейдет к более действенным шагам. Помимо повышения ключевой ставки это может быть массивная продажа валюты на открытом рынке . Стабилизацию ситуации на бирже эксперты ожидают уже в апреле, но восстановление экономик, пострадавших от распространения коронавируса и развала соглашения ОПЕК+, вероятно, займет годы.

Критичные 75

Перед Банком России, который в марте будет принимать решение по ключевой ставке, стоит непростой выбор. Еще неделю назад на рынке было понимание, что регулятор снова ее снизит. Но из-за резкого ослабления рубля, вызванного распродажей активов на мировых рынках, и падения цен на нефть, последовавшего за развалом сделки ОПЕК+, ЦБ изменит тактику, уверены опрошенные «Известиями» аналитики.

Справка «Известий» В консенсус-прогнозе приняли участие банки из топ-30, брокерские компании, научные институты и частные игроки

Самый главный вопрос сейчас — нужно ли повышение или регулятор сможет обойтись другими мерами, отметила руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, при принятии решения критичным будет курс национальной валюты. Если доллар будет стоить больше 75 рублей, то на ближайших заседаниях ключевая ставка может быть сохранена на нынешнем уровне — 6%.

с2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

40% участников опроса считают, что ЦБ должен взять паузу, 60% говорят о необходимости повышения денежного ориентира регулятора на 0,25–0,5 п.п.

При базовом сценарии, ЦБ не будет менять ставку, при рисковом сценарии она вырастет на 0,25–0,5 п.п., спрогнозировал главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков ждет более радикального повышения — до 8% . Он напомнил, что резкие шаги ЦБ уже применял во время валютного кризиса 2014 года. Если на рынке ОФЗ начнутся массовые распродажи, то увеличение ключевого показателя можно будет измерять несколькими процентными пунктами, согласился профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

12 марта российская валюта дешевела до 75,49 руб./$. Причиной тому стали несколько внешних факторов. Накануне ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией, Банк Англии снизил ставку с 0,75 до 0,25%, а президент США Дональд Трамп сообщил о запрете на въезд в страну людям, путешествующим из ЕС. В результате распродажа на мировых рынках возобновилась.

с1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

11 марта масла в огонь подлил ЕЦБ, объявивший о новых стимулирующих мерах — программе дополнительных аукционов по предоставлению ликвидности финансовым институтам. Рынок ждал более решительных действий, включая снижение депозитной ставки на 0,1 п.п. до -0,6%, поэтому реакция была негативной, сказала аналитик ИК «Фридом Финанс» Елена Беляева.

Медвежье царство

Эти новости обрушили фондовые биржи США, Европы и России. 12 марта к 17:30 МСК индексы Великобритании, Германии, Франции и Италии теряли по 9–10%, а к закрытию — 11–17%. Торги на крупнейших площадках США в начале дня пришлось приостановить из-за слишком большого падения. После возобновления сделок Dow Jones, S&P-500 и NASDAQ теряли по 6–7%.

«Бычий» тренд на рынках США, продолжавшийся более 10 лет, закончился. С февральских максимумов акции американских компаний подешевели на 20%. Это значит, что теперь на рынок пришли «медведи», играющие на понижение котировок.

Индекс Мосбиржи в четверг в ходе торгов снижался на 8,6%, РТС — на 12%, опустившись ниже 1000 пунктов. Евро дорожал до 84,85 рублей, нефть марки Brent подешевела на 6%, до $33,29.

с3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Шанс, что национальная валюта укрепится и мы увидим курс по 69–71 руб./$ и 79–80 руб./€, есть , — отметил аналитик «Финама» Сергей Дроздов. — Но для этого необходимо, чтобы сменились настроения инвесторов. Тогда индексы США выйдут из «медвежьей территории».

В качестве базового сценария для марта рассматривается курс в 74–77 руб./$ и 83–86 руб./€ , рассказал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В апреле возможна реализация более пессимистичного сценария. До конца этого месяца еще действует сделка ОПЕК+, но после 31 марта, если соглашение не будет достигнуто, производители нефти смогут наращивать ее добычу и продажу бесконтрольно. И тогда нацвалюта может перейти в диапазон 75–80 руб./$ и 85–88 руб./€, добавил он.

Вряд ли в сложившихся условиях страны ОПЕК+ сядут за стол переговоров до апреля, иначе Саудовская Аравия не навязывала бы союзникам торговую войну и не проводила политику снижения цен для передела рынка, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Тем более что ОПЕК отменила заседание техкомитета в марте, подчеркнул он.

В среднесрочной перспективе негативный сценарий по цене на нефть составляет $20–25 за баррель, базовый — $30–35, оптимистичный — $40–50, показал консенсус-прогноз «Известий».

с4 Фото: ТАСС/Алексей Андронов

Спад на мировом фондовом и валютном рынках будет существенным, многие игроки давно ждали его, видя беспрерывный рост на американских площадках в течение 10 лет , отметил глава люксембургского офиса консалтинговой KRK Group Никита Рябинин.

Стабилизацию можно ожидать уже в апреле, сказал главный аналитик ПСБ Денис Попов, а вот негативное влияние нынешнего стресса на реальную экономику будет наблюдаться до середины года. После этого, по его словам, возможен переход к фазе ускоренного восстановления совокупного спроса.

Мер, принятых Банком России 10 марта (предоставление ликвидности и послаблений банкам), может оказаться недостаточно уже сейчас , предупредил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Но в арсенале регулятора достаточно опробованных инструментов, способных поддержать устойчивость банковского сектора, солидарны аналитики. При ухудшении ситуации Банк России может увеличить объемы продаж валюты на открытом рынке, а также предоставить кредитным организациям еще больше ликвидности, объяснил Сергей Дроздов из «Финама».

По словам руководителя международной практики KPMG по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антона Усова, для стабилизации ситуации в экономике нужны не только монетарные меры, но и создание у населения уверенности в непрерывности поставок продовольствия, лекарств и медикаментов.

В ЦБ и Минфине оперативно не ответили на вопросы «Известий» о том, считают ли они предпринятые меры достаточными, а также как они собираются оказывать поддержку финансовому сектору в дальнейшем.