Внеплановая операция: снизит ли Центробанк ставку из-за коронавируса

На ближайшем заседании в конце марта Банк России вслед за ФРС США также может снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., считают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако аналитики предупреждают: если денежные регуляторы увлекутся стимулированием экономики, экстренные меры могут дать обратный эффект. Тот факт, что Федрезерв 3 марта экстренно снизил ставку до 1–1,25% из-за угрозы коронавируса для мировой экономики, означает, что ситуация начинает выходить из-под контроля . Комитет по открытым рынкам ФРС собрался на срочное заседание, чего не было со времен кризиса 2008 года.

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Хотя фундаментальные показатели в порядке, коронавирус становится всё большим риском для экономической активности, говорится в заявлении ФРС. Чтобы поддержать занятость в стране и ценовую стабильность, было принято решение о снижении ставки сразу на 0,5 п.п. до 1–1,25%. Федрезерв обещает задействовать все инструменты и предпринять нужные шаги, чтобы поддержать американскую экономику.

Ставка ФРС определяет стоимость, по которой она кредитует местные банки. Если показатель снижается, значит, регулятор хочет помочь ликвидностью банковскому сектору и рынку. Чем ближе экономика к рецессии, тем больше ей помогает регулятор, удешевляя заемные деньги для банков.

Во вторник решение принималось на экстренном заседании, чего не было со времен глобального финансового кризиса 2008 года . Тогда банки США столкнулись с трудностями из-за ситуации на ипотечном рынке — на их балансах скопились просроченные кредиты. Из-за этого в 2008-м ФРС снижала ставку шесть раз, пока в декабре она не опустилась до 0,5–0,75%. Последствия кризиса, начавшегося в Америке, ощутил весь мир, и лишь в 2015 году у Федрезерва появилась возможность начать ужесточение денежной политики.

Внеплановая операция Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Сейчас экономика США в более хорошей форме, чем в 2008 году, поэтому экстренное решение ФРС связано не с внутренними проблемами, а с внешними. Резкое снижение ставки — первое значимое свидетельство того, что эпидемия коронавируса может иметь серьезные последствия не только для китайской, но и для глобальной экономики . Ранее денежные регуляторы ограничивались заявлениями, что эпидемиологическая обстановка в Китае усиливает риски неопределенности. С такими предупреждениями выступала сама ФРС, а также ЕЦБ, Банк Англии и Банк России. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, объявляя 7 февраля о снижении ключевой до 6%, отметила, что ситуация с коронавирусом создает «дополнительный фактор неопределенности» для ближайших кварталов.

Впрочем, президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от ФРС снизить ставку, чтобы разогнать экономику и поддержать рынки. Рост ВВП и индексов фондовых площадок ему выгодны в преддверии предстоящих выборов.

Справка «Известий» Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На начало марта было инфицировано более 90 тыс. человек, из которых свыше 3,1 тыс. скончались. Коронавирус уже проник в 60 стран, включая Россию. За пределами Китая самая тяжелая эпидемиологическая обстановка в Южной Корее, Иране и Италии.

На очереди Россия

Первым удар от COVID-19 принял на себя китайский бизнес, особенно туристический сектор и авиаперевозчики, поскольку вспышка коронавируса совпала с восточным Новым годом. Но скоро он поразил самые разные рынки — от сырьевых (китайская промышленность потребляет много нефти, металлов и т. д.) до производителей товаров класса люкс.

Фондовые рынки из-за обстановки в Китае лихорадило с середины января, но на прошлой неделе их охватила паника. Основные индексы США и Европы потеряли более 10%, что стало самым серьезным падением со времен кризиса 2008 года.

Агентство Moody's ухудшило прогноз по развитию экономики Китая, Австралии, Южной Кореи и Японии. Организация экономического сотрудничества и развития понизила прогноз по росту глобального ВВП в 2020 году на 0,5 п.п. до 2,4%.

На рынке активов развивающихся стран, в том числе российских, полтора месяца продолжается распродажа. С середины января доллар дорожал с 61 до почти 67 рублей, а евро — с 68 до 74 рублей. В пятницу, 28 февраля, индекс Мосбиржи потерял 4,48%, а РТС — 6,24%. Это было самое большое снижение с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против России.

Внеплановая операция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

ФРС решила сыграть на опережение, не дожидаясь заседания 18 марта , отметил аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Консенсус-прогноз предполагал снижение на 0,25 п.п. Но ФРС опасается, что распродажи на фондовых площадках ухудшат настроения потребителей и могут столкнуть экономику США в рецессию , уверен он.

Активные действия американского регулятора — не уникальное событие, но явный сигнал, что рыночные настроения остаются крайне близки к масштабной панике, рассказал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Такой шаг в снижении ставки «урезал» часть возможностей монетарных властей по оказанию рынкам поддержки в случае возобновления спада. Вслед за ФРС Банк России в марте тоже может снизить ключевую ставку, добавил он. Восстановительный рост на фондовых площадках продолжится, нефть может подорожать с $52 до $55 за баррель, а рубль — закрепиться в диапазоне 64,5–66,5 руб./$.

Нельзя исключать, что внеплановое снижение ставки ФРС даст и обратный эффект, предупредил аналитик «Финама» Сергей Дроздов: такой шаг может еще больше усилить страхи инвесторов и панику на рынке . Но когда ситуация стабилизируется, это позитивно скажется на отечественном долговом рынке, добавил он. А на курс рубля сильнее повлияет решение ОПЕК+, заседание которого пройдет 6 марта.