Внеплановая операция: снизит ли Центробанк ставку из-за коронавируса
На ближайшем заседании в конце марта Банк России вслед за ФРС США также может снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., считают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако аналитики предупреждают: если денежные регуляторы увлекутся стимулированием экономики, экстренные меры могут дать обратный эффект. Тот факт, что Федрезерв 3 марта экстренно снизил ставку до 1–1,25% из-за угрозы коронавируса для мировой экономики, означает, что ситуация начинает выходить из-под контроля. Комитет по открытым рынкам ФРС собрался на срочное заседание, чего не было со времен кризиса 2008 года.
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Хотя фундаментальные показатели в порядке, коронавирус становится всё большим риском для экономической активности, говорится в заявлении ФРС. Чтобы поддержать занятость в стране и ценовую стабильность, было принято решение о снижении ставки сразу на 0,5 п.п. до 1–1,25%. Федрезерв обещает задействовать все инструменты и предпринять нужные шаги, чтобы поддержать американскую экономику.
Ставка ФРС определяет стоимость, по которой она кредитует местные банки. Если показатель снижается, значит, регулятор хочет помочь ликвидностью банковскому сектору и рынку. Чем ближе экономика к рецессии, тем больше ей помогает регулятор, удешевляя заемные деньги для банков.
Во вторник решение принималось на экстренном заседании, чего не было со времен глобального финансового кризиса 2008 года. Тогда банки США столкнулись с трудностями из-за ситуации на ипотечном рынке — на их балансах скопились просроченные кредиты. Из-за этого в 2008-м ФРС снижала ставку шесть раз, пока в декабре она не опустилась до 0,5–0,75%. Последствия кризиса, начавшегося в Америке, ощутил весь мир, и лишь в 2015 году у Федрезерва появилась возможность начать ужесточение денежной политики.
Сейчас экономика США в более хорошей форме, чем в 2008 году, поэтому экстренное решение ФРС связано не с внутренними проблемами, а с внешними. Резкое снижение ставки — первое значимое свидетельство того, что эпидемия коронавируса может иметь серьезные последствия не только для китайской, но и для глобальной экономики. Ранее денежные регуляторы ограничивались заявлениями, что эпидемиологическая обстановка в Китае усиливает риски неопределенности. С такими предупреждениями выступала сама ФРС, а также ЕЦБ, Банк Англии и Банк России. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, объявляя 7 февраля о снижении ключевой до 6%, отметила, что ситуация с коронавирусом создает «дополнительный фактор неопределенности» для ближайших кварталов.
Впрочем, президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от ФРС снизить ставку, чтобы разогнать экономику и поддержать рынки. Рост ВВП и индексов фондовых площадок ему выгодны в преддверии предстоящих выборов.
На очереди Россия
Первым удар от COVID-19 принял на себя китайский бизнес, особенно туристический сектор и авиаперевозчики, поскольку вспышка коронавируса совпала с восточным Новым годом. Но скоро он поразил самые разные рынки — от сырьевых (китайская промышленность потребляет много нефти, металлов и т. д.) до производителей товаров класса люкс.
Фондовые рынки из-за обстановки в Китае лихорадило с середины января, но на прошлой неделе их охватила паника. Основные индексы США и Европы потеряли более 10%, что стало самым серьезным падением со времен кризиса 2008 года.
Агентство Moody's ухудшило прогноз по развитию экономики Китая, Австралии, Южной Кореи и Японии. Организация экономического сотрудничества и развития понизила прогноз по росту глобального ВВП в 2020 году на 0,5 п.п. до 2,4%.
На рынке активов развивающихся стран, в том числе российских, полтора месяца продолжается распродажа. С середины января доллар дорожал с 61 до почти 67 рублей, а евро — с 68 до 74 рублей. В пятницу, 28 февраля, индекс Мосбиржи потерял 4,48%, а РТС — 6,24%. Это было самое большое снижение с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против России.
ФРС решила сыграть на опережение, не дожидаясь заседания 18 марта, отметил аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Консенсус-прогноз предполагал снижение на 0,25 п.п. Но ФРС опасается, что распродажи на фондовых площадках ухудшат настроения потребителей и могут столкнуть экономику США в рецессию, уверен он.
Активные действия американского регулятора — не уникальное событие, но явный сигнал, что рыночные настроения остаются крайне близки к масштабной панике, рассказал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Такой шаг в снижении ставки «урезал» часть возможностей монетарных властей по оказанию рынкам поддержки в случае возобновления спада. Вслед за ФРС Банк России в марте тоже может снизить ключевую ставку, добавил он. Восстановительный рост на фондовых площадках продолжится, нефть может подорожать с $52 до $55 за баррель, а рубль — закрепиться в диапазоне 64,5–66,5 руб./$.
Нельзя исключать, что внеплановое снижение ставки ФРС даст и обратный эффект, предупредил аналитик «Финама» Сергей Дроздов: такой шаг может еще больше усилить страхи инвесторов и панику на рынке. Но когда ситуация стабилизируется, это позитивно скажется на отечественном долговом рынке, добавил он. А на курс рубля сильнее повлияет решение ОПЕК+, заседание которого пройдет 6 марта.
Не факт, что переход ФРС от слов к действиям простимулирует рынки, уверен и доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Он пояснил, что превалируют факторы замедления мировой экономики из-за сбоев торговых цепочек. Российский ЦБ на заседании 20 марта также может пойти на снижение ключевой ставки на 0,5 п.п., отметил он, добавив, что «инъекций не должно быть слишком много».